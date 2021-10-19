Ещё в 2020 году, в начале пандемии, казалось, что дачи — это единственное место, где россияне смогут отдыхать. Однако человек привыкает если не ко всему, то ко многому. Вот и в сложной эпидемиологической обстановке мы научились жить. Более того, коронавирус не парализовал внутренний туризм в России, напротив, вопреки ожиданиям, жители регионов стали обращать внимание на интересные для посещения места рядом.

Марина Захарова ИА REGNUM Михайло-Архангельский монастырь. Справа — деревянная Георгиевская церковь

Марина Захарова ИА REGNUM Территория Юрьевского кремля

Марина Захарова ИА REGNUM Собор Михаила Архангела

Одно из них — город Юрьев-Польский, который доступен даже в рамках однодневной поездки из Москвы, Владимира, Иваново и других близлежащих городов.

Марина Захарова ИА REGNUM Дорога, ведущая к городу Юрьев-Польский

Марина Захарова ИА REGNUM В 10 км от Юрьев-Польского сохранились остатки древнего городища Мстиславль (XI—XIII веков)

Марина Захарова ИА REGNUM Остатки древнего городища Мстиславль

Марина Захарова ИА REGNUM Мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Город расположен во Владимирской области. Из Москвы на машине до него можно добраться за 3 часа. Есть вариант и доехать на электричке, правда, с пересадкой в Александрове. И за один день тогда осмотреть достопримечательности не успеете. Также желающие могут купить билет на поезд или автобус.

Марина Захарова ИА REGNUM Торговые ряды в Юрьев-Польском

Марина Захарова ИА REGNUM Торговые ряды

Город не избалован туристами и пока ещё сохранил свою аутентичность. К числу обязательных для посещения мест относятся: Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей с Георгиевским собором, Церковь Никиты Мученика и церковь Покрова Пресвятой Богородицы, торговые ряды, пожарное депо, мемориал воинам и парк молодоженов.

Марина Захарова ИА REGNUM Михайло-Архангельский монастырь

Марина Захарова ИА REGNUM Вид с монастырского вала на Георгиевский и Троицкий соборы

Марина Захарова ИА REGNUM Юрьевский кремль

Согласно летописи, в 1152 году Юрьев-Польский основал Юрий Долгорукий. А вторую часть своего названия город получил от Владимирского Ополья — просторных полей, среди которых он располагается.

Марина Захарова ИА REGNUM Уникальный памятник XIII века Георгиевский собор. Это всемирно известный памятник архитектуры и искусства белокаменного Владимиро – Суздальского зодчества

Марина Захарова ИА REGNUM Своды Георгиевского собора

Марина Захарова ИА REGNUM Камней с высеченным изображением святых в Георгиевском соборе

Марина Захарова ИА REGNUM Святославов крест

Храм Святого Георгия (1230−1234 гг.), как указано на официальном сайте музея, называют «лебединой песней» и «жемчужиной» белокаменного зодчества. «Он последний в числе домонгольских храмов Северо-Восточной Руси. На мощных стенах отразилась вся его непростая история. Резьба собора завораживает, можно бесконечно бродить вокруг него, пытаясь разгадать замысел князя-архитектора, искать недостающие детали», — рассказывают экскурсоводы. Туристам предлагают найти на стенах собора необычное для 13 века на Руси животное — слона. Считается, что тот, кто справится с заданием, может загадывать желание и оно обязательно сбудется.

Марина Захарова ИА REGNUM Собор Михаила Архангела

Марина Захарова ИА REGNUM Михайло-Архангельский монастырь и Шатровая колокольня

На территории Михайло-Архангельского монастыря, в главном его храме, построенном ещё в начале 19 века, находится рака с мощами первого удельного князя города Юрьева Святослава Всеволодовича.

Марина Захарова ИА REGNUM Вид с колокольни на Георгиевскую церковь 1718 года

Марина Захарова ИА REGNUM Вид на Архимандритский корпус с колокольни

Марина Захарова ИА REGNUM Шатровая колокольня Юрьевского кремля

Марина Захарова ИА REGNUM Деревянная Георгиевская церковь 1718 г

Со смотровой площадки, что на Шатровой колокольне Юрьевского кремля, открывается красивый вид на город, вал, монастырскую ограду и торговые ряды на площади.

Марина Захарова ИА REGNUM Михайло-Архангельский монастырь

Марина Захарова ИА REGNUM Башни монастырской ограды

Марина Захарова ИА REGNUM Троицкий собор

Марина Захарова ИА REGNUM Деревянная Георгиевская клетская церковь, построенная в начале XVIII века.

Марина Захарова ИА REGNUM Покровская и Никитская церкви в Юрьев-Польском

Рядовому обывателю будет интересно узнать, что именно в Юрьев-Польском снимались сцены первой экранизации популярнейшего романа «Золотой теленок» в 1968 году. Остапа Бендера сыграл Сергей Юрский.

Марина Захарова ИА REGNUM Архимандритский корпус. Интерьеры помещиков Калачёвых.

Марина Захарова ИА REGNUM Интерьеры помещиков Калачёвых.

Марина Захарова ИА REGNUM Часы и картины также представлены в музее Юрьев-Польского кремля

Марина Захарова ИА REGNUM Экспозиция «Крестьянство и земледелие Владимирского Ополья» в Юрьев-Польском историко-архитектурном и художественном музее (Михайло-Архангельский монастырь)

Марина Захарова ИА REGNUM Газета конца 19 века на выставке

Марина Захарова ИА REGNUM Экспозиция «Крестьянство и земледелие Владимирского Ополья»

Марина Захарова ИА REGNUM На выставке «Крестьянство и земледелие Владимирского Ополья» можно увидеть редчайшие археологические предметы и орудия труда

Марина Захарова ИА REGNUM Экспозиция «Крестьянство и земледелие Владимирского Ополья»

Марина Захарова ИА REGNUM Экспозиция «Крестьянство и земледелие Владимирского Ополья»: орудия труда крестьян

Марина Захарова ИА REGNUM Посетители получат представление о быта, нравах, обычаях русских крестьян прошлых веков

В городе много точек быстрого питания, можно выпить кофе и взять вкусную выпечку за вполне приемлемые деньги. Также путешествующие на машине могут заехать в магазин при Юрьев-Польской ткацко-отделочной фабрике, основанной ещё в 1881 году и продолжающей свою деятельность. Кроме того, стоит попробовать продукцию местного молокозавода и мясокомбината. Кстати, она продаётся в магазинах не только города и области, но и в других регионах, в том числе в Москве.