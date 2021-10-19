Захолустье или место исполнения желаний: выживающий Юрьев-Польский
Ещё в 2020 году, в начале пандемии, казалось, что дачи — это единственное место, где россияне смогут отдыхать. Однако человек привыкает если не ко всему, то ко многому. Вот и в сложной эпидемиологической обстановке мы научились жить. Более того, коронавирус не парализовал внутренний туризм в России, напротив, вопреки ожиданиям, жители регионов стали обращать внимание на интересные для посещения места рядом.
Одно из них — город Юрьев-Польский, который доступен даже в рамках однодневной поездки из Москвы, Владимира, Иваново и других близлежащих городов.
Город расположен во Владимирской области. Из Москвы на машине до него можно добраться за 3 часа. Есть вариант и доехать на электричке, правда, с пересадкой в Александрове. И за один день тогда осмотреть достопримечательности не успеете. Также желающие могут купить билет на поезд или автобус.
Город не избалован туристами и пока ещё сохранил свою аутентичность. К числу обязательных для посещения мест относятся: Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей с Георгиевским собором, Церковь Никиты Мученика и церковь Покрова Пресвятой Богородицы, торговые ряды, пожарное депо, мемориал воинам и парк молодоженов.
Согласно летописи, в 1152 году Юрьев-Польский основал Юрий Долгорукий. А вторую часть своего названия город получил от Владимирского Ополья — просторных полей, среди которых он располагается.
Храм Святого Георгия (1230−1234 гг.), как указано на официальном сайте музея, называют «лебединой песней» и «жемчужиной» белокаменного зодчества. «Он последний в числе домонгольских храмов Северо-Восточной Руси. На мощных стенах отразилась вся его непростая история. Резьба собора завораживает, можно бесконечно бродить вокруг него, пытаясь разгадать замысел князя-архитектора, искать недостающие детали», — рассказывают экскурсоводы. Туристам предлагают найти на стенах собора необычное для 13 века на Руси животное — слона. Считается, что тот, кто справится с заданием, может загадывать желание и оно обязательно сбудется.
На территории Михайло-Архангельского монастыря, в главном его храме, построенном ещё в начале 19 века, находится рака с мощами первого удельного князя города Юрьева Святослава Всеволодовича.
Со смотровой площадки, что на Шатровой колокольне Юрьевского кремля, открывается красивый вид на город, вал, монастырскую ограду и торговые ряды на площади.
Рядовому обывателю будет интересно узнать, что именно в Юрьев-Польском снимались сцены первой экранизации популярнейшего романа «Золотой теленок» в 1968 году. Остапа Бендера сыграл Сергей Юрский.
В городе много точек быстрого питания, можно выпить кофе и взять вкусную выпечку за вполне приемлемые деньги. Также путешествующие на машине могут заехать в магазин при Юрьев-Польской ткацко-отделочной фабрике, основанной ещё в 1881 году и продолжающей свою деятельность. Кроме того, стоит попробовать продукцию местного молокозавода и мясокомбината. Кстати, она продаётся в магазинах не только города и области, но и в других регионах, в том числе в Москве.