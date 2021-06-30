Подмосковная усадьба Дубровицы расположена в Подольском районе в одноименном поселке, в междуречье Десны и Пахры, в центральной части Подольского района всего лишь в шести километрах от центра Подольска. Приехав на территорию усадьбы, можно посмотреть на резную белокаменную церковь Знаменья Пресвятой Богородицы, главное здание усадьбы с сохранившимися двумя флигелями и дворовые постройки, ворота конного двора, оформленные в готическом стиле, и прекрасную липовую алею и парк на территории, прилегающей к усадьбе, на берегу реки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Усадьба Дубровицы. 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Река Пахра.Усадьба Дубровицы. 2021

Еще при первых владельцах усадьбы Морозовых была построена деревянная церковь. Но Борис Алексеевич Голицын, воспитатель Петра Первого, в 1690 году вместо нее заложил белокаменный храм. Строили его русские и европейские мастера из местного белого камня. Знаменская церковь украшена резьбой по камню в виде растительного орнамента и скульптур, редких для русского зодчества. Четыре входа в церковь обозначены закругленными лестницами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм Знамения Пресвятой Богородицы. Корона и Крест. Усадьба Дубровицы. 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм Знамения Пресвятой Богородицы. Усадьба Дубровицы. 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм Знамения Пресвятой Богородицы. Усадьба Дубровицы. 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скульптура без головы. Усадьба Дубровицы. 2021

Храм сверху увенчан короной, которую видно издалека. При входе установлены скульптуры святителей Иоанна Богослова и Григория Златоуста и скульптуры четырех евангелистов. Внутри церковь богато украшена лепниной на евангельские темы. Восстановлен иконостас в стиле барокко. В настоящее время в храме проходят службы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скульптура без головы. Усадьба Дубровицы. 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм Знамения Пресвятой Богородицы. Усадьба Дубровицы. 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм Знамения Пресвятой Богородицы. Усадьба Дубровицы. 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм Знамения Пресвятой Богородицы. Усадьба Дубровицы. 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм Знамения Пресвятой Богородицы. Усадьба Дубровицы. 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм Знамения Пресвятой Богородицы. Усадьба Дубровицы. 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм Знамения Пресвятой Богородицы. Усадьба Дубровицы. 2021

Около храма стояла колокольня, которая была взорвана в 1931 году. Сохранились фотографии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колокола. Усадьба Дубровицы. 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Усадьба Дубровицы. 2021

Дворец усадьбы сооружен в XVIII и оформлен в стиле барокко. Когда усадьбу покупает в 1782 году Г. А. Потемкин, то вскоре он передает его в казну. В 1787 году императрица Екатерина II пожаловала имение своему фавориту А. М. Дмитриеву-Мамомону. Род Мамоновых владел имением до 1864 года. Главное здание перестаивалось. Его украсили шестью колоннами со стороны внутренного двора и полуротондой с десятью колоннами, а также с боковой стороны была пристроена белокаменная лестница — крыльцо со входом в подвал.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Главный дом. Усадьба Дубровицы. 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Усадьба Дубровицы. 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Главный дом. Усадьба Дубровицы. 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лев у входа в главный дом. Усадьба Дубровицы. 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лев. Усадьба Дубровицы. 2021

Сергей Михайлович Галицын, став владельцем усадьбы, старался благоустроить ее. Он уехал из России еще до революции. А в 1919 году в усадьбе был создан музей дворянского быта, однако через несколько лет все экспонаты передали в серпуховский и московский музеи. На втором этаже здания имеется парадный гербовый зал. Сейчас свободный вход в здание усадьбы запрещен. В нем располагается ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр животноводства — ВИЖ имени академика Л. К. Эрнеста».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ворота конного двора. Усадьба Дубровицы. 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ворота конного двора. Усадьба Дубровицы. 2021

Конный двор, построенный Мамоновым в усадьбе, оформлен воротами в готическом стиле, которые выходят к реке. Около усадьбы есть липовая аллея. Территория около усадьбы вдоль реки обустроена красивым парком.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм Знамения Пресвятой Богородицы. Усадьба Дубровицы. 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мостик на смотрвую площадку. Усадьба Дубровицы. 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Смотровая площадка. Усадьба Дубровицы. 2021

Добраться до усадьбы можно на автомобиле, общественным транспортом из Москвы до станции Подольск, на элекричке или МЦД, а дальше на автобусе № 65, лучше посмотреть расписание.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Территория около усадьбы. Усадьба Дубровицы. 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Камень со стихами Марины Цветаевой. Усадьба Дубровицы. 2021