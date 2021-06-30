Усадьба Дубровицы — фоторепортаж
Подмосковная усадьба Дубровицы расположена в Подольском районе в одноименном поселке, в междуречье Десны и Пахры, в центральной части Подольского района всего лишь в шести километрах от центра Подольска. Приехав на территорию усадьбы, можно посмотреть на резную белокаменную церковь Знаменья Пресвятой Богородицы, главное здание усадьбы с сохранившимися двумя флигелями и дворовые постройки, ворота конного двора, оформленные в готическом стиле, и прекрасную липовую алею и парк на территории, прилегающей к усадьбе, на берегу реки.
Еще при первых владельцах усадьбы Морозовых была построена деревянная церковь. Но Борис Алексеевич Голицын, воспитатель Петра Первого, в 1690 году вместо нее заложил белокаменный храм. Строили его русские и европейские мастера из местного белого камня. Знаменская церковь украшена резьбой по камню в виде растительного орнамента и скульптур, редких для русского зодчества. Четыре входа в церковь обозначены закругленными лестницами.
Храм сверху увенчан короной, которую видно издалека. При входе установлены скульптуры святителей Иоанна Богослова и Григория Златоуста и скульптуры четырех евангелистов. Внутри церковь богато украшена лепниной на евангельские темы. Восстановлен иконостас в стиле барокко. В настоящее время в храме проходят службы.
Около храма стояла колокольня, которая была взорвана в 1931 году. Сохранились фотографии.
Дворец усадьбы сооружен в XVIII и оформлен в стиле барокко. Когда усадьбу покупает в 1782 году Г. А. Потемкин, то вскоре он передает его в казну. В 1787 году императрица Екатерина II пожаловала имение своему фавориту А. М. Дмитриеву-Мамомону. Род Мамоновых владел имением до 1864 года. Главное здание перестаивалось. Его украсили шестью колоннами со стороны внутренного двора и полуротондой с десятью колоннами, а также с боковой стороны была пристроена белокаменная лестница — крыльцо со входом в подвал.
Сергей Михайлович Галицын, став владельцем усадьбы, старался благоустроить ее. Он уехал из России еще до революции. А в 1919 году в усадьбе был создан музей дворянского быта, однако через несколько лет все экспонаты передали в серпуховский и московский музеи. На втором этаже здания имеется парадный гербовый зал. Сейчас свободный вход в здание усадьбы запрещен. В нем располагается ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр животноводства — ВИЖ имени академика Л. К. Эрнеста».
Конный двор, построенный Мамоновым в усадьбе, оформлен воротами в готическом стиле, которые выходят к реке. Около усадьбы есть липовая аллея. Территория около усадьбы вдоль реки обустроена красивым парком.
Добраться до усадьбы можно на автомобиле, общественным транспортом из Москвы до станции Подольск, на элекричке или МЦД, а дальше на автобусе № 65, лучше посмотреть расписание.