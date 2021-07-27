Затерянный в горах Крыма пещерный монастырь Шулдан, один из многих на полуострове, который в VIII веке был построен иконопоклонниками, преследуемыми византийскими властями. Время расцвета монастыря — это раннее Средневековье, когда он находился на территории православного княжества Феодоро, совсем рядом с его столицей Дорос — ее руины находятся на соседнем горном кряже. Сейчас это Мангуп, один из самых больших пещерных городов Крыма.

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорога к монастырю

Александр Полегенько ИА REGNUM Часовню монастыря видно издалека

Обитель в этом месте основали монахи иконопоклонники, возможно афонские. Такая гипотеза возникла из-за того, что они так же, как на Афоне, решили строить пещерный монастырь — вытесывать в мягком известняке храм, кельи и хозяйственные помещения. В итоге монахи заняли 22 пещеры искусственного и естественного происхождения, стены которых покрыли росписью. К сожалению, сейчас эти фрески уже практически невозможно разглядеть.

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорога к монастырю

Александр Полегенько ИА REGNUM Часовню монастыря видно издалека

Александр Полегенько ИА REGNUM Часовню монастыря видно издалека

Александр Полегенько ИА REGNUM Вид на монастырский комплекс

Александр Полегенько ИА REGNUM Вид на монастырский комплекс

Считается, что Шулдан скорее всего был резиденций Готского митрополита и одним целым с пещерным монастырем Челтер-Мармара, который находится в паре километров от Шулданского, на таком же крутом обрыве.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вид на монастырский комплекс

Шулданские монахи занимались виноделием, но тарапанов мы там не увидели, хотя в общем-то в Горном Крыму эти каменные давильни для винограда не редкость. Впрочем, в Челтер-Мармаре есть помост, который, по некоторым предположениям, и был огромным тарапаном. Зато на крутой тропе под Шулданским монастырем огромное количество керамических черепков, похожих на черепки от амфор. Видимо, во время сильных дождей их вымывает из земли.

Александр Полегенько ИА REGNUM Некоторые пещеры пустые

Александр Полегенько ИА REGNUM Иконы в храме

Александр Полегенько ИА REGNUM Иконы в храме

Александр Полегенько ИА REGNUM Помещения монастыря расположены в глубине скалы

Александр Полегенько ИА REGNUM Помещения монастыря расположены в глубине скалы

Монастырь существовал до XV—XVI веков. После того, как в 1475 году в ходе жестокой осады был взят Мангуп, княжество Феодоро перестало существовать, а его земли отошли османской Порте, Шулдан постепенно приходил в запустение. Когда его покинули последние монахи, местные жители стали использовать пещеры в качестве помещений для скота.

Александр Полегенько ИА REGNUM Помещения монастыря расположены в глубине скалы

Александр Полегенько ИА REGNUM Помещения монастыря расположены в глубине скалы

Монахи вернулись в монастырь только в ХХ веке, после развала Союза. Небольшая община привела в порядок пещеры, наладила быт, даже занималась реабилитацией наркоманов. Башня над монастырем, ставшая визитной карточкой Шулдана, построена их руками.

Александр Полегенько ИА REGNUM Скала с расположенной на ней часовней

Александр Полегенько ИА REGNUM Скала с расположенной на ней часовней

Александр Полегенько ИА REGNUM Помещения монастыря расположены в глубине скалы

Александр Полегенько ИА REGNUM Помещения монастыря расположены в глубине скалы

Александр Полегенько ИА REGNUM Помещения монастыря расположены в глубине скалы

Сейчас наркоманами в монастыре не занимаются (по российским законам для этого нужно иметь лицензию), здесь живут несколько монахов, да приезжает на службы батюшка.

Александр Полегенько ИА REGNUM В помещении главного храма

Александр Полегенько ИА REGNUM В помещении главного храма

Александр Полегенько ИА REGNUM В помещении главного храма

Александр Полегенько ИА REGNUM В помещении главного храма

Храм невелик, многочисленные иконы, за ними на стенах угадываются фрески. Напротив входа ассуарий — костница. Там хранятся кости, найденные современными монахами в одной из монастырских пещер. Кстати, на территории монастыря немало могил тех, кто завещал похоронить себя в этом месте. Они скрыты под черными мраморными плитами. Когда-нибудь их кости тоже перекочуют в эту костницу.

Александр Полегенько ИА REGNUM Помещения монастыря расположены в глубине скалы

Александр Полегенько ИА REGNUM Помещения монастыря расположены в глубине скалы

Александр Полегенько ИА REGNUM Помещения монастыря расположены в глубине скалы

Александр Полегенько ИА REGNUM Помещения монастыря расположены в глубине скалы

Александр Полегенько ИА REGNUM Иконы в храме

Александр Полегенько ИА REGNUM Помещения монастыря расположены в глубине скалы

Александр Полегенько ИА REGNUM В помещении главного храма

Дорога к храму идет через пещеры, затем по галерее, откуда открывается великолепный вид на Шульскую долину.

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорога к монастырю

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорога к монастырю

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорога к монастырю

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорога к монастырю

Каменная часовня с золотым, сияющим на солнце, куполом. Внутри ничего нет, зато со смотровой площадки рядом, да и вообще с любого края обрыва, открывается прекрасный вид на долину, окрестные горы и леса.

Александр Полегенько ИА REGNUM Скала с расположенной на ней часовней

Александр Полегенько ИА REGNUM Скала с расположенной на ней часовней

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорога к часовне

Александр Полегенько ИА REGNUM Открывающийся вид на долину

Александр Полегенько ИА REGNUM Открывающийся вид на долину