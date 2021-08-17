Суханово — бывшая дворянская усадьба, потомственное имение рода Волконских. Усадьба находится в Московской области, недалеко от города Видное, стоит на крутом берегу речки Гвоздянки, посреди ландшафтного парка с искусственными прудами.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Главный дом усадьбы. Усадьба Суханово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Главный дом усадьбы. Усадьба Суханово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Главный дом усадьбы. Усадьба Суханово. Московская область

Село, находившееся на этом месте, переходило из рук в руки, пока его не купил в 1769 году Мельгунов Алексей Петрович, государственный деятель при Екатерине II. Это место перешло по наследству к его дочери Екатерине Мельгуновой, которая вышла замуж за князя Дмитрия Петровича Волконского. Екатерина Алексеевна Волконская превратила это место в памятник русского классицизма. При ней построили главный дом с галереями-колоннадами и был создан существующий дворцово-парковый ансамбль. Будучи бездетной, Екатерина Алексеевна подарила Суханово своему племяннику Петру Волконскому.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жилой флигель. Усадьба Суханово. Московская область

Пётр Михайлович Волконский — министр императорского двора и уделов при Александре II. Волконский привлек к застройке усадьбы крупных петербургских архитекторов, связанных с императорским двором. Над проектами различных построек здесь работали такие мастера, как Росси, Жилярди, Стасов, Григорьев, Менелас. Пётр Волконский объявил Суханово заповедным имением рода Волконских.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Барельеф. Усадьба Суханово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура кота . Усадьба Суханово. Московская область

После Революции 1917 года на территории усадьбы располагался революционный комитет. С 1920 по 1929 год здесь находилась школа-интернат, организованная при содействии Надежды Крупской. С 1930 года в усадьбе размещался санаторий, а после она была передана Союзу Архитекторов. Усадьба в 1960 году признана памятником всесоюзного значения. На её территории снимался фильм «Дубровский» 1988 года.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом церковнослужителей. Усадьба Суханово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом церковнослужителей. Усадьба Суханово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усыпальница Волконских. Усадьба Суханово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Суханово. Московская область

Одно из самых необычных зданий усадьбы — дом причта (дом церковнослужителей). Внешний вид здания, похожего на замок, сразу бросается в глаза. Это псевдоготическое здание было построено в 1820-е гг. и одно из немногих дошедших до нас в своем почти первоначальном виде, не уцелело только несколько боковых башенок. «Готическим домиком» здание было сооружено по рисунку одного из детей Волконских.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитровская церковь. Усыпальница Волконских. Усадьба Суханово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Отражение Дмитровской церкви. Усадьба Суханово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усыпальница Волконских. Усадьба Суханово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усыпальница Волконских. Усадьба Суханово. Московская область

Необычный храм-усыпальница в дальней части парка построен по проекту знаменитого архитектора Доменико Жилярди. Храм освятили во имя святого Дмитрия Ростовского. Сейчас в усыпальнице останков Волконских нет, их перезахоронили (по другим версиям просто выкинули) ещё в 30-е годы XX века. В самом здании храма сейчас восстановлен временный алтарь и проходят службы. Православные священники совершают молебен о упокоении душ усопших князей, а также о здравии живущих людей. Объект культурного наследия федерального значения.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Некрополь Волконских . Усадьба Суханово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Некрополь Волконских . Усадьба Суханово. Московская область

Рядом с храмом находиться некрополь Волконских — это те самые плиты, вынесенные из усыпальницы в 30-х годах. Там же находятся две небольшие тумбы с надписями: «Пестель Варвара Александровна 13.09.1837 — 28.06.1838» и «Пестель Мария Александровна 10.11.1840 — 11.11.1840». Это дочери младшего брата и фактически племянницы того самого декабриста Петра Ивановича Пестеля. Александр Петрович Пестель, нашел приют в Суханово, у которого и умерли здесь дети.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура «Дева с разбитым кувшином» . Усадьба Суханово. Московская область

Там же стоит скульптура «Дева с разбитым кувшином». Это копия известной работы П. П. Соколова, изготовленной в 1816 году, находящейся в Царскосельском парке и воспетой А. С. Пушкиным. Волконскому, верно, льстила возможность видеть у себя маленькие фрагменты императорских резиденций. Сейчас дева на месте, а вот кувшина не видно.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом управляющего. Усадьба Суханово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ротонда «Храм Венеры». Вид на Сухановский пруд. Усадьба Суханово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM В парке устраивают банкеты. Ротонда «Храм Венеры». Усадьба Суханово. Московская область

На сегодняшний день весь архитектурный ансамбль находится в плачевном состоянии. Главное здание, мавзолей Волконских, усадебные постройки со временем ветшают, реставрации никакой не проводится. Парк, каскад прудов заброшены и не ухожены. При этом на территории парка стоят шатры, в которых проходят банкеты, свадьбы. Главный дом занимает частный лицей. Другие здания служебного или жилого назначения.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усыпальница Волконских. Усадьба Суханово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усыпальница Волконских. Усадьба Суханово. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Суханово. Московская область

Добраться до усадьбы проще всего на собственном автотранспорте. Своим ходом можно на автобусе № 379 от станции МЦД Бутово или станции Расторгуево павелецкого направления.