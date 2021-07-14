Херсонес Таврический, также известный как просто Херсонес, является одной из главных достопримечательностей Крыма. Это единственный античный полис Северного Причерноморья, городская жизнь в котором поддерживалась до конца XIV века.

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды Херсонеса Таврического

Ежегодно сюда съезжаются десятки тысяч туристов, чтобы прикоснуться к древности и своими глазами увидеть этот удивительный исторический памятник, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом месте сменяли друг друга века, поколения, целые нации и формы правления, но мощная энергетика ныне разрушенного города остается неизменной и завораживает путников.

Все самое интересное сосредоточено в музее-заповеднике под открытым небом, который носит название древнего города — Херсонес Таврический.

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины древнего Херсонеса

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины древнего Херсонеса

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины древнего Херсонеса

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины древнего Херсонеса

Фактически созданный в конце XIX века силами археолога Карла Косцюшко-Валюжинича, современный статус музей-заповедник получил в 1978 году. Его коллекцию составляют артефакты, найденные на территории полиса, — их за всю историю раскопок было собрано более 200 тысяч, хотя, понятно, что далеко не все они представлены в экспозиции музея.

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды Херсонеса Таврического

Александр Полегенько ИА REGNUM Карта Херсонеса Таврического

Александр Полегенько ИА REGNUM Карта Херсонеса Таврического

Александр Полегенько ИА REGNUM Карта Херсонеса Таврического

Александр Полегенько ИА REGNUM Карта Херсонеса Таврического

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины древнего Херсонеса

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины древнего Херсонеса

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины древнего Херсонеса

Но наибольший интерес для туристов представляют, конечно, руины самого античного города. Площадь экспозиции Херсонеса занимает площадь около 45 га. Остатки зданий и сооружений относятся к разным эпохам существования Херсонеса — эллинистическому, римскому и, главным образом, византийскому.

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины древнего Херсонеса

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины древнего Херсонеса

Александр Полегенько ИА REGNUM Туманный колокол Херсонеса

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины древнего Херсонеса

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины древнего Херсонеса

Но не все достопримечательности Херсонеса такие уж старые. Величественный Владимирский собор был построен в XIX веке, но считается, что на этом месте раньше находилась другая церковь, в которой и принял крещение киевский князь Владимир. Так что это очень важная святыня для всех православных христиан.

Александр Полегенько ИА REGNUM Владимирский собор в древнем Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды Херсонеса Таврического

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды Херсонеса Таврического

Александр Полегенько ИА REGNUM Владимирский собор в древнем Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Владимирский собор в древнем Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Владимирский собор в древнем Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Владимирский собор в древнем Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Владимирский собор в древнем Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Владимирский собор в древнем Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Владимирский собор в древнем Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Владимирский собор в древнем Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Владимирский собор в древнем Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Владимирский собор в древнем Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Владимирский собор в древнем Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Владимирский собор в древнем Херсонесе

Херсонесский колокол — еще одна интересная достопримечательность, имеющая отношение к более современному периоду истории. Он примечателен тем, что был отлит в XVIII веке из турецких пушек. После окончания Крымской войны колокол был вывезен во Францию, где вскоре его обнаружили в соборе Парижской Богоматери. В 1913 году он благополучно вернулся в Херсонес в Севастополе.

Александр Полегенько ИА REGNUM Туманный колокол Херсонеса

Александр Полегенько ИА REGNUM Туманный колокол Херсонеса

Сейчас Херсонес открыт для посещения круглый год и без выходных с 08:00 до 18:00. Допуск посетителей прекращается в 17:30.