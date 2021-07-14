Руины древней Таврии — Херсонес
Херсонес Таврический, также известный как просто Херсонес, является одной из главных достопримечательностей Крыма. Это единственный античный полис Северного Причерноморья, городская жизнь в котором поддерживалась до конца XIV века.
Ежегодно сюда съезжаются десятки тысяч туристов, чтобы прикоснуться к древности и своими глазами увидеть этот удивительный исторический памятник, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом месте сменяли друг друга века, поколения, целые нации и формы правления, но мощная энергетика ныне разрушенного города остается неизменной и завораживает путников.
Все самое интересное сосредоточено в музее-заповеднике под открытым небом, который носит название древнего города — Херсонес Таврический.
Фактически созданный в конце XIX века силами археолога Карла Косцюшко-Валюжинича, современный статус музей-заповедник получил в 1978 году. Его коллекцию составляют артефакты, найденные на территории полиса, — их за всю историю раскопок было собрано более 200 тысяч, хотя, понятно, что далеко не все они представлены в экспозиции музея.
Но наибольший интерес для туристов представляют, конечно, руины самого античного города. Площадь экспозиции Херсонеса занимает площадь около 45 га. Остатки зданий и сооружений относятся к разным эпохам существования Херсонеса — эллинистическому, римскому и, главным образом, византийскому.
Но не все достопримечательности Херсонеса такие уж старые. Величественный Владимирский собор был построен в XIX веке, но считается, что на этом месте раньше находилась другая церковь, в которой и принял крещение киевский князь Владимир. Так что это очень важная святыня для всех православных христиан.
Херсонесский колокол — еще одна интересная достопримечательность, имеющая отношение к более современному периоду истории. Он примечателен тем, что был отлит в XVIII веке из турецких пушек. После окончания Крымской войны колокол был вывезен во Францию, где вскоре его обнаружили в соборе Парижской Богоматери. В 1913 году он благополучно вернулся в Херсонес в Севастополе.
Сейчас Херсонес открыт для посещения круглый год и без выходных с 08:00 до 18:00. Допуск посетителей прекращается в 17:30.