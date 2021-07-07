Подлинная жизнь — дом-музей М. Волошина в Коктебеле
«Дверь отперта, переступи порог. Мой дом открыт навстречу всех дорог», — это строки стихотворения Максимилиана Волошина про его дом в Коктебеле, где теперь началась реставрация.
Дом-музей поэта Серебряного века Максимилиана Волошина — одна из самых ярких достопримечательностей Коктебеля. Туристы, посещающие музей, не просто знакомятся с жизнью и творчеством писателя. Они имеют возможность окунуться в атмосферу беззаботной жизни русской богемы начала XX века, а также прочувствовать трудности и лишения революционных лет и Гражданской войны.
Несмотря на то, что сам музей относительно молодой — он был создан в 1984 году — он, в отличие от многих похожих музеев, в своей экспозиции имеет преимущественно подлинные экспонаты, принадлежавшие Волошину и его близким вещи, что позволило хранителям музея сохранить и донести до посетителей ауру дома русского поэта и художника. Именно в этом доме Максимилиан Волошин прожил значительную часть жизни, здесь принимал своих не менее известных гостей. Обстановку дома, библиотеку, архив поэта после его смерти бережно хранила вдова писателя.
Сам дом строился матерью Волошина, Еленой Оттобальдовной и самим молодым поэтом в 1903—1913 годах. И очень быстро дом стал местом постоянных встреч представителей богемы того времени. Дом Волошина связан с именами Марины Цветаевой и Софьи Парнок, Осипа Мандельштама и Максима Горького, Валерия Брюсова и Георгия Шенгели, Михаила Булгакова и Михаила Зощенко, Николая Гумилёва.
Дом Волошина вошёл в историю русской литературы и культуры — благодаря гостеприимству, открытости, добродушию хозяев, а также весёлым, а иногда и жестоким проказам Волошина и его многочисленных друзей (взять хотя бы историю с «Черубиной де Габриак», которая довела Волошина до дуэли с Гумилёвым и, по некоторым свидетельствам, могла быть косвенной причиной скоропостижной смерти другого поэта, Иннокентия Анненского). Дом Волошина всегда был готов принять «обормотов». А с 1924 года дом Волошина официально стал Домом творчества — с позволения Наркомпроса.
В этом же доме сам Максимилиан Волошин прожил последние годы своей жизни, здесь же в 1932 году он умер. До 1976 года в доме жила его вдова, Мария Степановна, в девичестве Заболоцкая. Собственно, именно благодаря этой самоотверженной женщине мы и сегодня можем прикоснуться к атмосфере жизни гениев и злодеев Серебряного века.
Также в этом доме ещё при жизни Волошина был создан Дом отдыха для творческой интеллигенции, а после его смерти дом, согласно завещанию поэта, был передан Союзу писателей.
Музеем Дом Волошина стал в августе 1984 года. Сегодня его собрание насчитывает около 60 тысяч единиц хранения, в том числе письма, редкие автографы, книжные издания того времени. Сохранился мольберт, кисти Волошина. Дом творчества Волошина и сегодня хранит дух великой русской литературы и остаётся одним из культурных центров России.