«Дверь отперта, переступи порог. Мой дом открыт навстречу всех дорог», — это строки стихотворения Максимилиана Волошина про его дом в Коктебеле, где теперь началась реставрация.

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Коктебеля

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Коктебеля

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Коктебеля

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Коктебеля

Дом-музей поэта Серебряного века Максимилиана Волошина — одна из самых ярких достопримечательностей Коктебеля. Туристы, посещающие музей, не просто знакомятся с жизнью и творчеством писателя. Они имеют возможность окунуться в атмосферу беззаботной жизни русской богемы начала XX века, а также прочувствовать трудности и лишения революционных лет и Гражданской войны.

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник Максимилиану Александровичу Волошину

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

Несмотря на то, что сам музей относительно молодой — он был создан в 1984 году — он, в отличие от многих похожих музеев, в своей экспозиции имеет преимущественно подлинные экспонаты, принадлежавшие Волошину и его близким вещи, что позволило хранителям музея сохранить и донести до посетителей ауру дома русского поэта и художника. Именно в этом доме Максимилиан Волошин прожил значительную часть жизни, здесь принимал своих не менее известных гостей. Обстановку дома, библиотеку, архив поэта после его смерти бережно хранила вдова писателя.

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

Сам дом строился матерью Волошина, Еленой Оттобальдовной и самим молодым поэтом в 1903—1913 годах. И очень быстро дом стал местом постоянных встреч представителей богемы того времени. Дом Волошина связан с именами Марины Цветаевой и Софьи Парнок, Осипа Мандельштама и Максима Горького, Валерия Брюсова и Георгия Шенгели, Михаила Булгакова и Михаила Зощенко, Николая Гумилёва.

Александр Полегенько ИА REGNUM Маска Гоголя в Доме-музее Волошина

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

Дом Волошина вошёл в историю русской литературы и культуры — благодаря гостеприимству, открытости, добродушию хозяев, а также весёлым, а иногда и жестоким проказам Волошина и его многочисленных друзей (взять хотя бы историю с «Черубиной де Габриак», которая довела Волошина до дуэли с Гумилёвым и, по некоторым свидетельствам, могла быть косвенной причиной скоропостижной смерти другого поэта, Иннокентия Анненского). Дом Волошина всегда был готов принять «обормотов». А с 1924 года дом Волошина официально стал Домом творчества — с позволения Наркомпроса.

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

В этом же доме сам Максимилиан Волошин прожил последние годы своей жизни, здесь же в 1932 году он умер. До 1976 года в доме жила его вдова, Мария Степановна, в девичестве Заболоцкая. Собственно, именно благодаря этой самоотверженной женщине мы и сегодня можем прикоснуться к атмосфере жизни гениев и злодеев Серебряного века.

Александр Полегенько ИА REGNUM Дом-музей Волошина в Коктебеле

Александр Полегенько ИА REGNUM Мемориальная доска на Доме-музее Волошина

Александр Полегенько ИА REGNUM Мемориальная доска на Доме-музее Волошина

Александр Полегенько ИА REGNUM Реставрация Дома-музея Волошина

Также в этом доме ещё при жизни Волошина был создан Дом отдыха для творческой интеллигенции, а после его смерти дом, согласно завещанию поэта, был передан Союзу писателей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Могила Волошина располагается на холме Кучук-Енышар

Александр Полегенько ИА REGNUM Могила Волошина располагается на холме Кучук-Енышар

Александр Полегенько ИА REGNUM Могила Волошина располагается на холме Кучук-Енышар

Александр Полегенько ИА REGNUM Вид на Кара-Даг, коктебельский залив и сам Коктебель

Александр Полегенько ИА REGNUM Вид на Кара-Даг, коктебельский залив и сам Коктебель

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятный крест

Музеем Дом Волошина стал в августе 1984 года. Сегодня его собрание насчитывает около 60 тысяч единиц хранения, в том числе письма, редкие автографы, книжные издания того времени. Сохранился мольберт, кисти Волошина. Дом творчества Волошина и сегодня хранит дух великой русской литературы и остаётся одним из культурных центров России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вид на Кара-Даг, коктебельский залив и сам Коктебель