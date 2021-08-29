Муром — город богатырской славы: фоторепортаж
Город Муром расположен на левом высоком берегу реки Оки во Владимирской области на границе с Нижегородской областью. Муром упоминается в начальной летописи русского государства «Повести временных лет» под 862 годом вместе с Новгородом, Полоцком, Ростовом, Белозерском. Считают, что название города хранит память древнего поволжско-финского народа, проживавшего в I — начале II тыс. н.э. в землях Нижней Оки.
Поезда из Москвы прибывают на станцию Муром-1 Горьковской железной дороги. Здание железнодорожного вокзала является памятником регионального значения, построенным в 1912 году. В одном из зданий вокзала к 100-летию открытия был открыт небольшой музей и создана экспозиция об истории железнодорожной станции Муром-1. Здесь же можно увидеть паровоз Победы, установленный на запасном железнодорожном пути, и камень с памятной табличкой председателю правления Московско-Казанской железной дороги 1891−1917 годов Николаю Карловичу фон Мекку.
На площади, перед вокзалом, стоит памятник Герою Великой Отечественной войны летчику Николаю Францевичу Гастело, который жил в городе Муром. Памятник открыт в честь 40-летия подвига Гастелло, самолет которого 26 июня 1941 года при выполнении боевого задания был подбит попаданием в топливный бак. Капитан принял решение совершить «огненный таран» и направил свой самолет, охваченный огнем, в немецкую колонну машин и танков. Десятки вражеских машин взорвались вместе с самолетом героя.
В годы Великой Отечественной войны жители Мурома самоотверженно трудились на заводах, собирали средства для обороны страны. В подарок фронту рабочие паровозоремонтных мастерских построили в 1941—1942 годах бронепоезд, который назвали «Илья Муромец». В бою бронепоезд «Илья Муромец» уничтожил бронепоезд «Адольф Гитлер». Бронепоезд в 1971 году установлен рядом с парком имени 50-летия Советской власти.
На площади Победы установлена стела, памятник Неизвестному солдату и Вечный огонь. Обелиск сооружен в честь 25-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов коллективом завода имени Орджоникидзе. По инициативе жителей города Мурома в 2005 году площадь реконструирована. В 2015 году установили «Книгу Почета — Солдаты Победы», в которую занесены имена всех муромцев, с оружием в руках защищавших нашу Родину от фашистских захватчиков.
«Мы, жители Мурома, установили эту Книгу Почета как символ глубокого уважения к нашим ветеранам, каждый их которых внес свой вклад в Великую Победу. Память об их подвиге в сердцах последующих поколений будет жить вечно! СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ — НАША ГОРДОСТЬ!» — написано на постаменте, где установлена книга.
Городской глава Алексей Васильевич Ермаков, являвшийся главой города с 1862-го по 1869 год, построил водопровод, театр, детский приют и благоустроил город. Водонапорная башня установлена в 1864 году, перед ней расположился сквер имени градоначальника.
Парк культуры и отдыха имени Владимира Ильича Ленина расположен на улице Первомайская, около городского рынка. Парк еще называют Окский парк. Этот парк — один самых древних парков России. На этом месте в древности стояла мощная крепость — Кремль. В парке на центральной аллее открыта в 1986 году Аллея Героев Советского Союза — муромцев в честь 40-летия победы, совершенной народом в Великой Отечественной войне.
На постаменте с барельефом установленном в парке есть табличка с надписью: «Здесь 1 мая 1906 года полицией была учинена кровавая расправа над участниками маевки рабочей и учащейся молодежи города. Помни и береги светлую память в революционных делах старшего поколения, проложившего путь к свободе и счастью нашей Родины!»
Памятник Илье Муромцу установлен рядом с парком на берегу реки Ока. Богатырь в шлеме, плаще и с поднятым в руке мечом стоит на высокой стеле. У подножья сидят крылатые грифоны. В древности здесь проходила граница Руси. Памятник человеку-легенде, которого все знают по былинам и русским сказкам, поставлен в 1999 году.
В Муроме находиться Спасо-Преображенский мужской монастырь, один из старейших в Северо-Восточной Руси. Упоминается в «Повести временных лет» под 1096 годом.
Уникальный шатровый храм в честь святых Косьмы и Демьяна построен в эпоху правления Ивана Грозного. Был освящен 5 декабря 1564 года. По легенде, на этом месте стоял шатер государя, из которого он наблюдал переправу через Оку своих войск, идущих на борьбу с врагом. В благодарность за одержанную победу Иван Грозный повелел воздвигнуть здесь храм.
Смоленская церковь заложена в 1804 году вблизи Козьмодемьянской церкви вместо сгоревшей деревянной. Современный вид приобрела в 1838 году после строительства трапезной и колокольни. После падения шатра Козьмодемьянской церкви в 1868 году сохранившиеся иконы и церковная утварь были перенесены в Смоленскую церковь, которая среди прихожан получила название Новой Козьмодемьянской.
Свято-Благовещенский мужской монастырь основан в 1555 году.
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Свято-Троицкий женский монастырь основан в 1643 году. 19 сентября 1992 года в Троицкий собор монастыря были перенесены мощи святых благоверных преподобных князя Петра и княгини Февронии Муромских, чудотворцев. Ансамбль Троицкого монастыря — стены и башни XVII века.
Памятник Петру и Февронии установлен около женского и мужского монастырей в 2012 году.