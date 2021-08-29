Город Муром расположен на левом высоком берегу реки Оки во Владимирской области на границе с Нижегородской областью. Муром упоминается в начальной летописи русского государства «Повести временных лет» под 862 годом вместе с Новгородом, Полоцком, Ростовом, Белозерском. Считают, что название города хранит память древнего поволжско-финского народа, проживавшего в I — начале II тыс. н.э. в землях Нижней Оки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Муром. Крепостная стена

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Железнодорожный вокзал в городе Муром. Станция Муром-1

Поезда из Москвы прибывают на станцию Муром-1 Горьковской железной дороги. Здание железнодорожного вокзала является памятником регионального значения, построенным в 1912 году. В одном из зданий вокзала к 100-летию открытия был открыт небольшой музей и создана экспозиция об истории железнодорожной станции Муром-1. Здесь же можно увидеть паровоз Победы, установленный на запасном железнодорожном пути, и камень с памятной табличкой председателю правления Московско-Казанской железной дороги 1891−1917 годов Николаю Карловичу фон Мекку.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник летчику Николаю Гастелло

На площади, перед вокзалом, стоит памятник Герою Великой Отечественной войны летчику Николаю Францевичу Гастело, который жил в городе Муром. Памятник открыт в честь 40-летия подвига Гастелло, самолет которого 26 июня 1941 года при выполнении боевого задания был подбит попаданием в топливный бак. Капитан принял решение совершить «огненный таран» и направил свой самолет, охваченный огнем, в немецкую колонну машин и танков. Десятки вражеских машин взорвались вместе с самолетом героя.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бронепоезд «Илья Муромец»

В годы Великой Отечественной войны жители Мурома самоотверженно трудились на заводах, собирали средства для обороны страны. В подарок фронту рабочие паровозоремонтных мастерских построили в 1941—1942 годах бронепоезд, который назвали «Илья Муромец». В бою бронепоезд «Илья Муромец» уничтожил бронепоезд «Адольф Гитлер». Бронепоезд в 1971 году установлен рядом с парком имени 50-летия Советской власти.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Неизвестному Солдату

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Неизвестному Солдату и Вечный огонь в городе Муром

На площади Победы установлена стела, памятник Неизвестному солдату и Вечный огонь. Обелиск сооружен в честь 25-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов коллективом завода имени Орджоникидзе. По инициативе жителей города Мурома в 2005 году площадь реконструирована. В 2015 году установили «Книгу Почета — Солдаты Победы», в которую занесены имена всех муромцев, с оружием в руках защищавших нашу Родину от фашистских захватчиков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книга Почета — Солдаты Победы

«Мы, жители Мурома, установили эту Книгу Почета как символ глубокого уважения к нашим ветеранам, каждый их которых внес свой вклад в Великую Победу. Память об их подвиге в сердцах последующих поколений будет жить вечно! СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ — НАША ГОРДОСТЬ!» — написано на постаменте, где установлена книга.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Муром. Сквер имени Алексей Васильевич Ермакова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Муром. Водонапорная башня почетного гражданина Ермакова. 1864 год

Городской глава Алексей Васильевич Ермаков, являвшийся главой города с 1862-го по 1869 год, построил водопровод, театр, детский приют и благоустроил город. Водонапорная башня установлена в 1864 году, перед ней расположился сквер имени градоначальника.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Муром. Водонапорная башня почетного гражданина Ермакова. 1864 год

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Муром. Торговые ряды

Парк культуры и отдыха имени Владимира Ильича Ленина расположен на улице Первомайская, около городского рынка. Парк еще называют Окский парк. Этот парк — один самых древних парков России. На этом месте в древности стояла мощная крепость — Кремль. В парке на центральной аллее открыта в 1986 году Аллея Героев Советского Союза — муромцев в честь 40-летия победы, совершенной народом в Великой Отечественной войне.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Муром. Городской парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Муром. Городской парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина

На постаменте с барельефом установленном в парке есть табличка с надписью: «Здесь 1 мая 1906 года полицией была учинена кровавая расправа над участниками маевки рабочей и учащейся молодежи города. Помни и береги светлую память в революционных делах старшего поколения, проложившего путь к свободе и счастью нашей Родины!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник с барельефом в честь светлой памяти о революционных делах старшего поколения 1906 года

Памятник Илье Муромцу установлен рядом с парком на берегу реки Ока. Богатырь в шлеме, плаще и с поднятым в руке мечом стоит на высокой стеле. У подножья сидят крылатые грифоны. В древности здесь проходила граница Руси. Памятник человеку-легенде, которого все знают по былинам и русским сказкам, поставлен в 1999 году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Илье Муромцу

В Муроме находиться Спасо-Преображенский мужской монастырь, один из старейших в Северо-Восточной Руси. Упоминается в «Повести временных лет» под 1096 годом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасо-Преображенский мужской монастырь

Уникальный шатровый храм в честь святых Косьмы и Демьяна построен в эпоху правления Ивана Грозного. Был освящен 5 декабря 1564 года. По легенде, на этом месте стоял шатер государя, из которого он наблюдал переправу через Оку своих войск, идущих на борьбу с врагом. В благодарность за одержанную победу Иван Грозный повелел воздвигнуть здесь храм.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм в честь святых Косьмы и Демьяна

Смоленская церковь заложена в 1804 году вблизи Козьмодемьянской церкви вместо сгоревшей деревянной. Современный вид приобрела в 1838 году после строительства трапезной и колокольни. После падения шатра Козьмодемьянской церкви в 1868 году сохранившиеся иконы и церковная утварь были перенесены в Смоленскую церковь, которая среди прихожан получила название Новой Козьмодемьянской.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свято-Благовещенский мужской монастырь

Свято-Благовещенский мужской монастырь основан в 1555 году.

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Свято-Троицкий женский монастырь основан в 1643 году. 19 сентября 1992 года в Троицкий собор монастыря были перенесены мощи святых благоверных преподобных князя Петра и княгини Февронии Муромских, чудотворцев. Ансамбль Троицкого монастыря — стены и башни XVII века.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свято-Троицкий женский монастырь

Памятник Петру и Февронии установлен около женского и мужского монастырей в 2012 году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Петру и Февронии