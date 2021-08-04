Нижний Новгород — город-миллионик, расположенный в красивейшем месте слияния Оки и Волги. Он был основан около 1221 г. владимирским князем Юрием Всеволодовичем. Изначально выполнял функцию опорного пункта на границе Владимирского княжества.

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на Западный берег

В середине XIV века Нижний Новгород стал столицей Нижегородско-Суздальского великого княжества, просуществовавшего до 1420-х гг. К Московскому княжеству Нижний Новгород присоединил князь Василий II.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитриевская башня Нижегородского кремля

Василий Иванов ИА REGNUM Домик Петра Первого на Почаинской

В 1500—1501 гг. вместо прежнего деревянного был отстроен новый каменный кремль, который за всю свою историю так и не был захвачен и по настоящее время является одним из символов города. В Смутное время Нижний Новгород стал местом сбора народного ополчения под предводительством князя Дмитрия Пожарского и земского старосты Кузьмы Минина. В 1722 г. здесь побывал Петр I, собиравший флотилию для Персидского похода, в городе даже сохранился т.н. «Домик Петра I».

Василий Иванов ИА REGNUM Гланвый ярмарочный дом

Василий Иванов ИА REGNUM Императорский павильон на Нижегородском вокзале, здесь в 1896 и в 1913 останавливался император Николай II

В XIX в. город становится одним из крупнейших экономических центров страны, что стало результатом переноса в Нижний крупнейшей в России ярмарки. Был создан целый торговый комплекс, включавший в себя Главный ярмарочный дом, два собора, суннитскую и армянскую церкви, а также Большой Ярмарочный театр и цирк. В 1896 г. в Нижнем прошла Всероссийская художественно-промышленная выставка.

Василий Иванов ИА REGNUM Первые в России линии пассажирского трамвая на Большой Покровской

В ходе подготовительных работ по благоустройству города был запущен первый в России электрический трамвай. Небольшой участок тех самых трамвайных рельсов сохранился в районе Большой Покровской улицы. Тогда же появилось и новое здание городского Николаевского театра, которое сегодня носит название Нижегородского театра драмы имени Горького и является старейшим театром города.

Василий Иванов ИА REGNUM Метромост

В советское время здесь появился автогигант ГАЗ. В годы Великой Отечественной войны Нижний Новгород стал крупнейшим поставщиком военной техники. После войны город получил орден Ленина. В 1985 г. запущен первый участок метрополитена.

Василий Иванов ИА REGNUM Стадион Нижний Новгород, на котором проходили матчи в период чемпионата мира по футболу в 2018 году

В 2018 году Нижний стал одной из площадок проведения чемпионата мира по футболу, в связи с этим проведено масштабное благоустройство, построен новый современный стадион, отреставрированы памятники архитектуры. В 2020 г. городу присвоено звание «Город трудовой доблести».

Василий Иванов ИА REGNUM Мининский университет

Василий Иванов ИА REGNUM Пешеходный виадук

На сегодняшний день Нижний Новгород — важный экономический, научный и культурный центр, крупнейший транспортный узел и административный центр Приволжского федерального округа.

Улица Большая Покровская

Василий Иванов ИА REGNUM Большая Покровская улица

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на Нижегородский кремль с Большой Покровской улицы

Улица Большая Покровская или Покровка — одна из самых старых и на сегодня главная улица города. Свой особый статус получила еще в конце XVIII в. Вплоть до 1917 г. Большая Покровская считалась дворянской улицей. Название свое взяла от располагавшейся на ней церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Сегодня это пешеходная улица, на ней почти всегда людно. Здесь расположены многие исторические здания и памятники архитектуры. Покровка выходит прямо к Нижегородскому кремлю.

Николаевский театр

Василий Иванов ИА REGNUM Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького на Большой Покровской

Николаевский театр или, как теперь его называют, Нижегородский театр драмы имени Горького историей своего создания восходит к концу XVIII века. Тот театр, который сегодня находится на Большой Покровской, был открыт в 1896 г., в день коронования Николая II парадным представлением оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя», в котором принял участие молодой Фёдор Шаляпин.

Адрес:Большая Покровская улица, 13

Храм Казанской иконы Божьей матери

Василий Иванов ИА REGNUM Храм Казанской иконы Божией Матери

Храм находится у Подножья кремля на Зеленском съезде. В 1687 г. на месте деревянного храма был построен кирпичный храм, в котором было три престола: в честь Казанской иконы Божией Матери, священномученика Иоанна Воина и святителя Дмитрия Ростовского. В 1950-е гг. церковь была разрушена. Новый храм был построен и освящен в 2012 году.

Адрес:ул. Зеленский съезд, 3

Церковь Успения Божией Матери

Церковь построена в 1672 г. купцом Афанасием Олисовым, является единственным за всю историю каменного зодчества храмом XVII в. с покрытием главного объема в виде «крещатой бочки в четыре лица». В русской традиции «бочка» — своеобразный тип крыши, по форме напоминающий незамкнутый цилиндр. Реставрация церкви завершилась в 2004 г. Храм получил статус объекта культурного наследия федерального значения.

Адрес: Крутой пер., 3

Здание Государственного банка

Василий Иванов ИА REGNUM Здание Государственного банка на Большой Покровсокой

Здание банка — памятник неорусского стиля в архитектуре. Построен по проекту архитектора В.А. Покровского в 1911—1913 гг. Общий ансамбль состоит из главного здания, жилого флигеля для служащих, часозвони и ограды. Эскизы внутренних росписей были выполнены И.Я. Билибиным. Кульминационным сюжетом стал момент избрания на престол Михаила Федоровича Романова. Этот выбор не был случайным, так как создание всего комплекса было приурочено к празднованию 300-летия дома Романовых. Торжественное открытие состоялось 17 мая 1913 г., на котором присутствовал сам Николай II.

Адрес: Большая Покровская ул., 26

Улица Рождественская

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник Минину и Пожарскому в начале Рождественской улицы

Василий Иванов ИА REGNUM Дом, в котором располагается самая крупная галерея современного искусства в Нижнем Новгороде FUTURO Gallery

Рождественская улица — одна из самых важных туристических улиц города. Здесь практически полностью сохранилась историческая застройка. На ней находятся такие важные достопримечательности, как Блиновский пассаж и Рождественская церковь. Здесь же располагается самая крупная в городе галерея современного искусства FUTURO Gallery. История самой улицы восходит к XVI веку.

Блиновский пассаж

Василий Иванов ИА REGNUM Блиновский пассаж на Рождественской

Блиновский пассаж — памятник истории и культуры регионального значения. Возведен в 1876—1878 гг. в русском стиле по заказу купцов Блиновых. Проект будущего здания был разработан академиком архитектуры А. Бруни. В выстроенном пятиэтажном пассаже располагались многочисленные торговые и конторские помещения. Помимо этого, в здании открылись отделение банка и телеграф. Также здесь находилась одна из лучших городских гостиниц «Биржевые номера» с рестораном. Именно в ней проживал художник К.Е. Маковский, когда работал над полотном «Воззвание Минина» в 1896 г. Здесь же, в ресторане, проходил прощальный банкет перед отъездом Максима Горького в арзамасскую ссылку. После революции пассаж использовался под разные нужды. В 2016 г. был завершен капитальный ремонт интерьеров третьего этажа.

Адрес: Рождественская ул., 24

Здание городской думы

Василий Иванов ИА REGNUM Старое здание Городской думы

Здание было построено в 1899—1904 гг. по проекту архитектора В.П. Цейдлера. Архитектурной особенностью здания является сочетание черт академической эклектики и декоративного модерна. В 1908 г. император Николай II подарил городской думе знаменитую картину К.Е. Маковского «Воззвание Минина», которая была помещена в зал заседаний. В советское здесь находился Дом Союзов, Дворец труда. Сегодня здание является собственностью Нижегородского областного суда.

Адрес: Большая Покровская улица, 1

Арсенал Нижегородского кремля

Василий Иванов ИА REGNUM Нижегородский Кремль — Здание Арсенала

Арсенал был построен в 1841—1843 гг. по указу Николая I. Здание выполнено в стиле русского классицизма и входит в архитектурный ансамбль Нижегородского кремля. Почти всю свою историю арсенал использовался для хранения оружия. В 2003 г. здание было передано в ведение Нижегородского филиала ФГУК «Государственный центр современного искусства». В 2014 году завершилась реставрация здания. Сегодня центр Арсенал — это одна из основных культурных площадок города.

Адрес: Кремль, 6

Церковь Собора Пресвятой Богородицы

Василий Иванов ИА REGNUM Рождественская церковь

Василий Иванов ИА REGNUM Фасад Рождественской церкви

Василий Иванов ИА REGNUM Купола Рождественской церкви

Более известна как Рождественская церковь, была построена в 1696—1719 гг. на средства купца Григория Строганова. Признана одним из лучших образцов строгановского стиля в отечественной архитектуре. Известно, что здесь в 1722 г. молился царь Пётр I. После революции здесь находился музей истории религии и атеизма. В начале XXI в. в храме был проведен евроремонт. Сегодня церковь имеет статус памятника архитектуры федерального значения.

Адрес: Рождественская ул., 34А

Собор святого благоверного князя Александра Невского (Новоярмарочный)

Василий Иванов ИА REGNUM Собор Александра Невского

Собор был построен в 1868—1881 гг. по проекту архитектора Л.В. Даля. Это второй храм, построенный по инициативе ярмарочного купечества Нижнего Новгорода. Собор стал местом встречи царской семьи и высоких чинов Церкви. В советский период храм сильно пострадал. Первая реставрация была произведена в 1983 г. добровольцами. В 1999 г. основные восстановительные работы были завершены. В сентябре 2009 г. собору присвоен статус кафедрального.

Адрес:ул. Стрелка, 3А

Палаты Афанасия Олисова

Василий Иванов ИА REGNUM Палаты Афанасия Олисова

Палаты построены в 1676 г. Это один из элементов общего архитектурного ансамбля посадской застройки XVII века, наряду с церковью Успения Божией Матери. Сам купец Афанасий Олисов был управляющим астраханско-яицкими промыслами московского государя и земским старостой в Нижнем Новгороде. Сегодня здесь находится небольшой музей.

Адрес:Крутой пер., 7