На окраине города Боровска Калужской области в ста километрах от Москвы расположился мужской Боровский Пафнутьев монастырь. Он был основан в 1444 году преподобным Пафнутием Боровским на возвышенности при впадении реки Истерьмы в Протву. Дед преподобного был татарином, принявшим крещение в православие с именем Мартин и положившим начало благочестивому роду. Духовный авторитет его внука, преподобного Пафнутия, притягивал в обитель многих людей: сюда не раз приезжали великие князья Василий II, Иван III, Василий III, цари Иван IV Грозный, Федор Иванович, Михаил Романов и Алексей Михайлович, князья Лыковы-Оболенские, Репнины, Волконские.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Святые врата. Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Святые врата. Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

В архитектурный ансамбль Боровского Пафнутьева монастыря прежде всего входит Рождественский собор, не скрывающий своего великолепия. Сейчас в нём хранятся мощи преподобного Пафнутия. Когда-то на месте собора располагалась простая деревянная церковь. Старый белокаменный собор, не сохранившийся до наших дней, сменил церковь в 1467 году. Нынешний Собор Рождества Пресвятой Богородицы был поставлен по воле царя Фёдора Иоанновича и освящён в 1589 году. С юга и севера к храму сейчас примыкают два придела — в честь покровителей Федора Стратилата и великомученицы Ирины (1997). После постройки прошло около 250 лет и к собору была пристроена трапезная, в которой сегодня устроен придел в честь преподобного Пафнутия.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Колокольня и трапезная палата. Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Роспись первого собора — самая ранняя из известных работ иконописца Дионисия: по свидетельству жития преподобного Пафнутия, Дионисий выполнил роспись под началом старца Симонова монастыря, иконника Митрофана. Блоки с росписью Митрофана и Дионисия использовались в кладке фундамента нынешнего собора, что позволило фрагментам росписи сохраниться. Сейчас блоки находятся в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва в Москве и Боровском филиале Калужского областного краеведческого музея.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Настоятельские палаты. Храм святителя Митрофана. Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм святителя Митрофана. Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Источник преп. Пафнутия Боровского. Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Деревянный забор превратился в кирпичную стену с башнями и бойницами в XVI—XVII веках. Имеется шесть башен: западная Поваренная башня, схожая по форме с Георгиевской (полуквадратная с шатрообразной крышей); юго-восточная Оружейная башня в три яруса, на каждый из которых можно попасть через отдельный вход; Георгиевская (или Знаменская) крепость с юго-восточной стороны, в которой когда-то стояли въездные ворота; прямоугольная Тайницкая башня на северо-западной стороне; Круглая — одна из самых старых и низких башен и огромная и внушительная Сторожевая башня на востоке.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Обитель стала настоящей пограничной крепостью и ареной кровавых событий. В Смутное время монастырь оказался на пути польско-литовских захватчиков во главе со Лжедитрием II. Подвиг православных защитников просиял в веках, а город Боровск получил новый герб.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

В XVI веке была построена и каменная трапезная с храмом во имя Рождества Христова. К одной из её стен примыкает постройка высотой 55 метров. Это колокольня — один из выдающихся примеров русского зодчества 1688 года постройки, замена звонницы предыдущего столетия. Белокаменные стены колокольни декорированы живописными барельефами, полуколоннами на углах и высокими закругленными окнами. Формы Боровской колокольни повторяют формы колокольни Высоко-Петровского монастыря в Москве.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Колокольня и трапезная палата. Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Колокольня. Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Роспись внутри колокольни. Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Роспись внутри колокольни. Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Вторая половина XVII столетия — богатая монастырская история. Так, в начале 1660-х годов в Пафнутиево-Боровском монастыре дважды был заточён протопоп Аввакум, руководитель староверов. Десятилетием позже в стенах монастыря содержались под стражей и были уморены голодом боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова. Наконец, монастырь стал усыпальницей князей Репниных-Оболенских, которые способствовали его развитию: благодаря Марии Мироновне, жене боярина Бориса Репнина, и их сыну, князю Ивану Борисовичу, в 1670 году в монастыре появился придел во имя пророка Илии.

Кирпичный храм пророка Илии, или Ильинская церковь, создан в XVI веке и представляет собой одноэтажное небольшое здание с одним куполом и простыми очертаниями. Две пристройки — трапезная и для размещения больных — были основаны в разное время.

По преданию, именно на старинном кладбище возле Ильинской церкви захоронены погибшие в 1610 году защитники крепости.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм Илии Пророка и больничные палаты. Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм Илии Пророка и больничные палаты

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятный крест на братской могиле защитников города, павших в 1610 году. Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Одно из самых молодых сооружений монастыря, Митрофановский храм был построен в 1760 году. Это одноэтажное здание с одним куполом и высотой чуть более 30 метров. Вплотную к церкви прилегает настоятельский корпус, через который можно попасть в храм, не выходя на улицу.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм святителя Митрофана. Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

XVII-XX века стали для монастыря временем настоящих испытаний. После никоновской реформы обитель пришла в упадок, а при Екатерине II почти все монастырские имения были отобраны. В 1812 год монастырь был сожжён французами, и после восстановления недолго жил мирной жизнью. В 1923 году всё имущество отошло Главмузею, здание стало исправительной колонией, а позже — сельскохозяйственным техникумом.

В 1991 монастырь был возвращён Русской православной церкви. Постоянные богослужения начались в 1995 году в соборе Рождества Богородицы. Здесь был построен иконостас, устроен придел в честь преподобного Пафнутия, а также подняты колокола на колокольню.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Сегодня Боровский Пафнутьев монастырь — это не только монашеская обитель, но и архитектурный музей. Обитель и теперь регулярно привлекает многочисленные группы туристов, паломников и прихожан из близлежащих городов (Боровск, Балабаново, Ермолино и Обнинск) и других регионов. Здесь проводятся экскурсии, организуются лагеря для детей и групп молодых художников из Калужского художественного училища. При монастыре работают вечерняя школа, библиотека, книжная лавка, музей русской иконы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей русской иконы. Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Темница. Музей русской иконы. Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей русской иконы. Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей русской иконы. Пафнутьев монастырь. Боровск. Калужская область

Добраться до Пафнутьева монастыря можно с Киевского железнодорожного вокзала в Москве на поезде до станции Балабаново. Оттуда можно доехать на автобусе или маршрутке. Прямые автобусные рейсы в Боровск ходят из Обнинска, Абрамовского, Ворсино, Ермолино, Семичево. Самым удобным вариантом по-прежнему остаётся поездка на машине.