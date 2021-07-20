Монашеская обитель и архитектурный музей — Пафнутьев монастырь
На окраине города Боровска Калужской области в ста километрах от Москвы расположился мужской Боровский Пафнутьев монастырь. Он был основан в 1444 году преподобным Пафнутием Боровским на возвышенности при впадении реки Истерьмы в Протву. Дед преподобного был татарином, принявшим крещение в православие с именем Мартин и положившим начало благочестивому роду. Духовный авторитет его внука, преподобного Пафнутия, притягивал в обитель многих людей: сюда не раз приезжали великие князья Василий II, Иван III, Василий III, цари Иван IV Грозный, Федор Иванович, Михаил Романов и Алексей Михайлович, князья Лыковы-Оболенские, Репнины, Волконские.
В архитектурный ансамбль Боровского Пафнутьева монастыря прежде всего входит Рождественский собор, не скрывающий своего великолепия. Сейчас в нём хранятся мощи преподобного Пафнутия. Когда-то на месте собора располагалась простая деревянная церковь. Старый белокаменный собор, не сохранившийся до наших дней, сменил церковь в 1467 году. Нынешний Собор Рождества Пресвятой Богородицы был поставлен по воле царя Фёдора Иоанновича и освящён в 1589 году. С юга и севера к храму сейчас примыкают два придела — в честь покровителей Федора Стратилата и великомученицы Ирины (1997). После постройки прошло около 250 лет и к собору была пристроена трапезная, в которой сегодня устроен придел в честь преподобного Пафнутия.
Роспись первого собора — самая ранняя из известных работ иконописца Дионисия: по свидетельству жития преподобного Пафнутия, Дионисий выполнил роспись под началом старца Симонова монастыря, иконника Митрофана. Блоки с росписью Митрофана и Дионисия использовались в кладке фундамента нынешнего собора, что позволило фрагментам росписи сохраниться. Сейчас блоки находятся в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва в Москве и Боровском филиале Калужского областного краеведческого музея.
Деревянный забор превратился в кирпичную стену с башнями и бойницами
Обитель стала настоящей пограничной крепостью и ареной кровавых событий. В Смутное время монастырь оказался на пути польско-литовских захватчиков во главе со Лжедитрием II. Подвиг православных защитников просиял в веках, а город Боровск получил новый герб.
В XVI веке была построена и каменная трапезная с храмом во имя Рождества Христова. К одной из её стен примыкает постройка высотой 55 метров. Это колокольня — один из выдающихся примеров русского зодчества 1688 года постройки, замена звонницы предыдущего столетия. Белокаменные стены колокольни декорированы живописными барельефами, полуколоннами на углах и высокими закругленными окнами. Формы Боровской колокольни повторяют формы колокольни Высоко-Петровского монастыря в Москве.
Вторая половина XVII столетия — богатая монастырская история. Так, в начале 1660-х годов в Пафнутиево-Боровском монастыре дважды был заточён протопоп Аввакум, руководитель староверов. Десятилетием позже в стенах монастыря содержались под стражей и были уморены голодом боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова. Наконец, монастырь стал усыпальницей князей Репниных-Оболенских, которые способствовали его развитию: благодаря Марии Мироновне, жене боярина Бориса Репнина, и их сыну, князю Ивану Борисовичу, в 1670 году в монастыре появился придел во имя пророка Илии.
Кирпичный храм пророка Илии, или Ильинская церковь, создан в XVI веке и представляет собой одноэтажное небольшое здание с одним куполом и простыми очертаниями. Две пристройки — трапезная и для размещения больных — были основаны в разное время.
По преданию, именно на старинном кладбище возле Ильинской церкви захоронены погибшие в 1610 году защитники крепости.
Одно из самых молодых сооружений монастыря, Митрофановский храм был построен в 1760 году. Это одноэтажное здание с одним куполом и высотой чуть более 30 метров. Вплотную к церкви прилегает настоятельский корпус, через который можно попасть в храм, не выходя на улицу.
XVII-XX века стали для монастыря временем настоящих испытаний. После никоновской реформы обитель пришла в упадок, а при Екатерине II почти все монастырские имения были отобраны. В 1812 год монастырь был сожжён французами, и после восстановления недолго жил мирной жизнью. В 1923 году всё имущество отошло Главмузею, здание стало исправительной колонией, а позже — сельскохозяйственным техникумом.
В 1991 монастырь был возвращён Русской православной церкви. Постоянные богослужения начались в 1995 году в соборе Рождества Богородицы. Здесь был построен иконостас, устроен придел в честь преподобного Пафнутия, а также подняты колокола на колокольню.
Сегодня Боровский Пафнутьев монастырь — это не только монашеская обитель, но и архитектурный музей. Обитель и теперь регулярно привлекает многочисленные группы туристов, паломников и прихожан из близлежащих городов (Боровск, Балабаново, Ермолино и Обнинск) и других регионов. Здесь проводятся экскурсии, организуются лагеря для детей и групп молодых художников из Калужского художественного училища. При монастыре работают вечерняя школа, библиотека, книжная лавка, музей русской иконы.
Добраться до Пафнутьева монастыря можно с Киевского железнодорожного вокзала в Москве на поезде до станции Балабаново. Оттуда можно доехать на автобусе или маршрутке. Прямые автобусные рейсы в Боровск ходят из Обнинска, Абрамовского, Ворсино, Ермолино, Семичево. Самым удобным вариантом по-прежнему остаётся поездка на машине.