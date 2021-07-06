Геральдическое описание герба города Коломны гласит: «В лазоревом поле на зелёном холме, тонко окаймлённом золотом, — серебряная колонна, увенчанная золотой короной…». Красивые слова под стать истории города, расположенного в 115 км от Москвы. Коломна считается одним из древнейших городов Подмосковья, любимым городом Дмитрия Донского и центром православия Руси. Сейчас это крупный промышленный центр и транспортный узел, речной порт.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Дмитрию Донскому. Коломна. Московская область

Первые упоминания о Коломне датируются концом XII века, немного позже основания города. В 1301 году территория была захвачена московским князем Даниилом Александровичем. Коломна стала первой территорией, присоединённой к Москве.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Воскресения на Посаде (Николы Посадского). Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Воскресения на Посаде (Николы Посадского). Коломна. Московская область

На рубеже XIV и XV веков Коломна считалась самым богатым после Москвы городом Московского княжества. По словам историка Н. М. Карамзина, в 1433 году «город сделался истиной столицей великого княжения и многолюдной и шумной». В это время здесь жил новый князь коломенский — Василий II, сосланный из Москвы из-за борьбы за великокняжеский престол.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Лажечникова. Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Чай на улице. Коломна. Московская область

Город находится примерно посередине между Москвой и Рязанью, у места впадения реки Москвы в Оку. Кроме этих двух рек по территории города протекают и другие, в том числе и река Коломенка. Существовало мнение, что от её имени происходит и название города.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Лажечникова. Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптурная композиция «Сокровенная почта». Коломна. Московская область

На территории Коломны сохранилось множество старинных памятников архитектуры. Особое место среди них занимает частично сохранившийся Коломенский кремль, точнее остатки его стены. Построенный в первой половине XVI века по приказу Василия III, Коломенский кремль помог увеличить стратегическое значение города. Этот кремль считается одной из самых больших и мощных крепостей своего времени. После строительства каменных стен врагам ни разу не удавалось взять Коломенский кремль приступом. От крепости сохранились кирпичные стены с семью башнями, в числе которых наиболее известна Пятницкая.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сохранившийся участок кремлёвской стены. Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Западное прясло крепостной стены. Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Западное прясло крепостной стены. Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кремлевский дворик. Продажа сувениров. Коломна. Московская область

Пятницкая башня (или Пятницкие ворота) над входом имеет православную икону и считается главными, парадными воротами всей крепости. Башня расположена на восточной стороне кремля и выходит на дорогу Владимир-Кашира. Это одна из четырех и единственная сохранившаяся проездная башня кремля.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пятницкие ворота. Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пятницкие ворота. Коломна. Московская область

На территории Коломенского кремля расположена Соборная площадь города, представляющая собой единый архитектурный ансамбль. Через неё проходит главная улица кремля — улица Лазарева. Соборная площадь возникла в XIV веке в результате постройки двух дворцов — великокняжеского и епископского, связующим звеном которых стал Успенский собор. Современные очертания ансамбль приобрёл в конце XVIII века в результате реконструкции города.

Успенский собор — главный памятник площади — был основан в 1379 году Дмитрием Донским. Вид кафедрального собора, известный сейчас, был приобретён в 1672—1682 годах, во время реконструкции. Главной святыней храма является Донская икона Божией матери, которую Дмитрий Донской брал на Куликово поле.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Успенский собор. Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Успенский собор. Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Успенский собор. Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Успенский собор. Коломна. Московская область

Успенский собор имеет отдельно стоящую колокольню. В 1692 году предыдущая каменная постройка была заменена на кирпичную колокольню. Сейчас она играет значительную роль в формировании архитектурного ансамбля Соборной площади.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Колокольня Успенского собора, Успенский собор, Колокольня Свято-Троицкого Ново-голутвина монастыря. Соборная площадь. Коломна. Московская область

На территории кремля находится Тихвинская церковь, чьё полное название — Храм иконы Божией Матери Тихвинской. Церковь была построена в 1776 году тщанием местного купца Ивана Мещанинова, а в 1861 году храм был значительно расширен. Тогда он стал пятиглавым и трёхпристольным. С западной стороны к Тихвинской церкви примыкает шатровая колокольня XVII в.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм Тихвинской иконы Божией Матери, Колокольня Успенского собора, Колокольня Свято-Троицкого Ново-голутвина монастыря. Коломна. Московская область

Ново-Голутвин монастырь — ещё одна достопримечательность Соборной площади Коломенского кремля. Этот Свято-Троийцкий Ново-Голутвин монастырь — один из двух женских монастырей Коломенской епархии Русской православной церкви. Точная дата постройки обители не известна, доказано только то, что монастырь основан в XIX веке на территории бывшего архиерейского дома. От него обители досталось несколько зданий XVII века: Троицкий собор и Архиерейский корпус (обширные белокаменные палаты). Сейчас в обители живут свыше 80 монахинь и инокинь из России, Казахстана, Украины и Беларуси.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм Троицы Живоначальной. Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь. Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Деревянная часовня в честь Св. Равноапостольного князя Владимира Киевского и Св. Великомученицы Анастасии. Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь. Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Деревянная часовня в честь Св. Равноапостольного князя Владимира Киевского и Св. Великомученицы Анастасии. Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь. Коломна. Московская область

Второй женский монастырь Коломенской епархии Русской православной церкви на территории Коломенского кремля — Успенский Брусенский монастырь. Обитель была основана в 1552 году и изначально она была мужским монастырем. В Смутное время обитель сильно пострадала, после чего была восстановлена как женская.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Коломенский Успенский Брусенский женский монастырь. Коломна. Московская область

В мае 2007 года ансамбль Соборной площади дополнил памятник Кириллу и Мефодию. Открытие скульптуры было приурочено к празднованию дня славянской письменности и культуры. Впервые в новой истории праздника столицей был выбран районный центр. При подготовке к празднику было отреставрировано 13 храмов, а во время самих торжеств были открыты этот памятник и памятник Дмитрию Донскому (он расположен на площади перед пряслом между Маринкиной и Грановитой башнями кремля).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кирилл и Мефодий. Коломна. Московская область

Богоявленская церковь, или Церковь Богоявления в Гончарах, — единственный православный храм в Коломне, не закрывавшийся для богослужения в советское время. Церковь основана в XVI веке и находится недалеко от железнодорожной платформы «Коломна». Четверик церкви увенчан небольшим пятиглавием, он был перестроен в 1804 году. Тогда же выстроены трапезная с Введенским и Харалампиевским приделами и колокольня.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм Богоявления Господня в Гончарах. Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Одна из святый — Плакучая Икона Божией Матери. Храм Богоявления Господня в Гончарах. Коломна. Московская область. Коломна. Московская область

Недалеко от Коломенского кремля, расположен Бобреневский пешеходный разводной мост через реку Москва. Мост получил своё название по бывшему селу Бобренево, где расположен Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь. В начале мая 2021 года наплавной мост был закрыт из-за повышения уровня воды в реке. Это было сделано с целью сохранить конструкцию объекта. Уже 18 мая 2021 года Бобреневский мост был открыт для пропуска пешеходов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бобреневский пешеходный разводной наплавной мост . Москва-река. Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бобреневский пешеходный разводной наплавной мост . Москва-река. Коломна. Московская область

В районе Старая Коломна на площади Двух Революций расположена церковь Иоанна Богослова. В ней хранится уникальная каменная барельефная икона XVI века «Богоматерь с Младенцем Христом и предстоящим Иоанном Богословом». Изначально церковь была деревянная и существовала рядом с Ивановскими воротами Коломенского кремля. В начале XVIII века здание сгорело, и в 1733 году началась постройка нового каменного здания. Новый пожар не позволил завершить строительство, работы были возобновлены в 1756 году. Позже вокруг церкви расположилось каре торговых помещений, перестроенные спустя столетие с сохранением первоначального облика.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм Иоанна Богослова. Торговые ряды. Коломна. Московская область

Арбатская улица Старой Коломны, проходящая от проезда Артиллеристов до берега Москвы-реки, считается одной из старейших улиц города. Здесь кроме В. А. Зайцева и Б. А. Пильняка, бывала и Анна Андреевна Ахматова. Возле дома №12 осталась скамейка, на которой отдыхала поэтесса. Известно, что в городе Ахматова искала дом Пильняка, но случилась «невстреча». Это отражено в одном из стихотворений Ахматовой.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скамейка А.А. Ахматовой. Коломна. Московская область

Водовозный переулок Коломны знаменит Шкалой уровней паводковых вод — художественно выполненным указателем экстремальных уровней паводков Москвы-реки. Он зафиксировал конкретные года и показатели изменений уровня воды. Выходящая из берегов Москва-река весной 2010 и 2011 годов полностью затопила городскую площадь и трижды в истории доходила почти до здания порта (на 8 метров выше).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Шкала уровней паводковых вод. Коломна. Московская область

Недалеко от Уровневой шкалы расположен Памятник Водовозу. Эта скульптурная композиция была открыта осенью 2012 года и установлена на том самом месте, где водовозы когда-то черпали воду из Москвы-реки. Вода продавалась жителям города ведрами и могла стоить порядка двух копеек за ведро. Профессия водовоза потеряла свою актуальность в самом начале XX века, когда в городе был построен водопровод.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник водовозу. Речной порт Коломна. Коломна. Московская область

В Коломне около 30 музеев. Один из известнейших музейных домов в Коломне — «Коломенская пастила», также известный как Музей исчезнувшего вкуса. По заверению работников объекта, это новый тип музея: здесь сохраняется нематериальное наследие, эфемерное и ускользающее — вкусы, запахи, культура бытования, манера речи. Музей расположен во флигеле старинной купеческой усадьбы Сурановых в историческом центре Коломны. С января 2009 года посетителям предлагаются различные экскурсионные программы. Музей исчезнувшего вкуса имеет своё производство русской пастилы в трёх вариациях: рыхлая белковая пастила, рыхлая безбелковая и плотная.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей «Коломенская пастила». Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей «Коломенская пастила». Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей «Коломенская пастила». Коломна. Московская область

Другой знаменитый музей Коломны возрождает старинный городской калачный промысел на территории Коломенского кремля. Главный объект музея «Калачная» — это воссозданный по старинным руководствам процесс выпекания калачей, представляющий полный цикл. Процесс изготовления хлеба показан в стенах образцово отреставрированного памятника середины XIX века, в реконструированной по старинным чертежам двухподовой калачной печи. Для придания калачам особой белизны печь топилась березовыми дровами без коры.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-пекарня «Коломенский Калач». Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-пекарня «Коломенский Калач». Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-пекарня «Коломенский Калач». Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-пекарня «Коломенский Калач». Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Витирина магазина. Коломна. Московская область

С сентября 2016 года на улице Зайцева работает музей «Душистые радости», через призму торговой лавки рассказывающий о мыловарении, парфюмерии и гигиене России XIX века. Здание музея считалось сильно руинированным, однако сейчас оно представляет 3 уровня экспозиции. В подвале находится упаковочно-кладовая, обустроенная по образцу купеческой лавки, на первом этаже музея расположилось торговое заведение, на втором — коллекция дореволюционных косметических предметов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Продажа мыла музея и магазина Душистые радости. Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей и магазин Душистые радости. Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей и магазин Душистые радости. Коломна. Московская область

В Коломне достаточно много кафе. Многие гости предпочитают накупить калачей: 60 рублей стоит простой, а самый дорогой 220 рублей с гусиной печенью. И пойти на берег Москвы-реки.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва-река. Коломна. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва-река. Коломна. Московская область

Самый быстрый способ добраться до Коломны из Москвы — рейсовый междугородний автобус. На 40 минут дольше идёт электричка, а также в город ходит теплоход. Последний уходит от Южного речного вокзала в 4-дневный круиз Москва-Рязань-Москва.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Коломна. Московская область