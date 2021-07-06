Любимый город Дмитрия Донского — Коломна
Геральдическое описание герба города Коломны гласит: «В лазоревом поле на зелёном холме, тонко окаймлённом золотом, — серебряная колонна, увенчанная золотой короной…». Красивые слова под стать истории города, расположенного в 115 км от Москвы. Коломна считается одним из древнейших городов Подмосковья, любимым городом Дмитрия Донского и центром православия Руси. Сейчас это крупный промышленный центр и транспортный узел, речной порт.
Первые упоминания о Коломне датируются концом XII века, немного позже основания города. В 1301 году территория была захвачена московским князем Даниилом Александровичем. Коломна стала первой территорией, присоединённой к Москве.
На рубеже XIV и XV веков Коломна считалась самым богатым после Москвы городом Московского княжества. По словам историка Н. М. Карамзина, в 1433 году «город сделался истиной столицей великого княжения и многолюдной и шумной». В это время здесь жил новый князь коломенский — Василий II, сосланный из Москвы из-за борьбы за великокняжеский престол.
Город находится примерно посередине между Москвой и Рязанью, у места впадения реки Москвы в Оку. Кроме этих двух рек по территории города протекают и другие, в том числе и река Коломенка. Существовало мнение, что от её имени происходит и название города.
На территории Коломны сохранилось множество старинных памятников архитектуры. Особое место среди них занимает частично сохранившийся Коломенский кремль, точнее остатки его стены. Построенный в первой половине XVI века по приказу Василия III, Коломенский кремль помог увеличить стратегическое значение города. Этот кремль считается одной из самых больших и мощных крепостей своего времени. После строительства каменных стен врагам ни разу не удавалось взять Коломенский кремль приступом. От крепости сохранились кирпичные стены с семью башнями, в числе которых наиболее известна Пятницкая.
Пятницкая башня (или Пятницкие ворота) над входом имеет православную икону и считается главными, парадными воротами всей крепости. Башня расположена на восточной стороне кремля и выходит на дорогу Владимир-Кашира. Это одна из четырех и единственная сохранившаяся проездная башня кремля.
На территории Коломенского кремля расположена Соборная площадь города, представляющая собой единый архитектурный ансамбль. Через неё проходит главная улица кремля — улица Лазарева. Соборная площадь возникла в XIV веке в результате постройки двух дворцов — великокняжеского и епископского, связующим звеном которых стал Успенский собор. Современные очертания ансамбль приобрёл в конце XVIII века в результате реконструкции города.
Успенский собор — главный памятник площади — был основан в 1379 году Дмитрием Донским. Вид кафедрального собора, известный сейчас, был приобретён в 1672—1682 годах, во время реконструкции. Главной святыней храма является Донская икона Божией матери, которую Дмитрий Донской брал на Куликово поле.
Успенский собор имеет отдельно стоящую колокольню. В 1692 году предыдущая каменная постройка была заменена на кирпичную колокольню. Сейчас она играет значительную роль в формировании архитектурного ансамбля Соборной площади.
На территории кремля находится Тихвинская церковь, чьё полное название — Храм иконы Божией Матери Тихвинской. Церковь была построена в 1776 году тщанием местного купца Ивана Мещанинова, а в 1861 году храм был значительно расширен. Тогда он стал пятиглавым и трёхпристольным. С западной стороны к Тихвинской церкви примыкает шатровая колокольня XVII в.
Ново-Голутвин монастырь — ещё одна достопримечательность Соборной площади Коломенского кремля. Этот Свято-Троийцкий Ново-Голутвин монастырь — один из двух женских монастырей Коломенской епархии Русской православной церкви. Точная дата постройки обители не известна, доказано только то, что монастырь основан в XIX веке на территории бывшего архиерейского дома. От него обители досталось несколько зданий XVII века: Троицкий собор и Архиерейский корпус (обширные белокаменные палаты). Сейчас в обители живут свыше 80 монахинь и инокинь из России, Казахстана, Украины и Беларуси.
Второй женский монастырь Коломенской епархии Русской православной церкви на территории Коломенского кремля — Успенский Брусенский монастырь. Обитель была основана в 1552 году и изначально она была мужским монастырем. В Смутное время обитель сильно пострадала, после чего была восстановлена как женская.
В мае 2007 года ансамбль Соборной площади дополнил памятник Кириллу и Мефодию. Открытие скульптуры было приурочено к празднованию дня славянской письменности и культуры. Впервые в новой истории праздника столицей был выбран районный центр. При подготовке к празднику было отреставрировано 13 храмов, а во время самих торжеств были открыты этот памятник и памятник Дмитрию Донскому (он расположен на площади перед пряслом между Маринкиной и Грановитой башнями кремля).
Богоявленская церковь, или Церковь Богоявления в Гончарах, — единственный православный храм в Коломне, не закрывавшийся для богослужения в советское время. Церковь основана в XVI веке и находится недалеко от железнодорожной платформы «Коломна». Четверик церкви увенчан небольшим пятиглавием, он был перестроен в 1804 году. Тогда же выстроены трапезная с Введенским и Харалампиевским приделами и колокольня.
Недалеко от Коломенского кремля, расположен Бобреневский пешеходный разводной мост через реку Москва. Мост получил своё название по бывшему селу Бобренево, где расположен Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь. В начале мая 2021 года наплавной мост был закрыт из-за повышения уровня воды в реке. Это было сделано с целью сохранить конструкцию объекта. Уже 18 мая 2021 года Бобреневский мост был открыт для пропуска пешеходов.
В районе Старая Коломна на площади Двух Революций расположена церковь Иоанна Богослова. В ней хранится уникальная каменная барельефная икона XVI века «Богоматерь с Младенцем Христом и предстоящим Иоанном Богословом». Изначально церковь была деревянная и существовала рядом с Ивановскими воротами Коломенского кремля. В начале XVIII века здание сгорело, и в 1733 году началась постройка нового каменного здания. Новый пожар не позволил завершить строительство, работы были возобновлены в 1756 году. Позже вокруг церкви расположилось каре торговых помещений, перестроенные спустя столетие с сохранением первоначального облика.
Арбатская улица Старой Коломны, проходящая от проезда Артиллеристов до берега Москвы-реки, считается одной из старейших улиц города. Здесь кроме В. А. Зайцева и Б. А. Пильняка, бывала и Анна Андреевна Ахматова. Возле дома №12 осталась скамейка, на которой отдыхала поэтесса. Известно, что в городе Ахматова искала дом Пильняка, но случилась «невстреча». Это отражено в одном из стихотворений Ахматовой.
Водовозный переулок Коломны знаменит Шкалой уровней паводковых вод — художественно выполненным указателем экстремальных уровней паводков Москвы-реки. Он зафиксировал конкретные года и показатели изменений уровня воды. Выходящая из берегов Москва-река весной 2010 и 2011 годов полностью затопила городскую площадь и трижды в истории доходила почти до здания порта (на 8 метров выше).
Недалеко от Уровневой шкалы расположен Памятник Водовозу. Эта скульптурная композиция была открыта осенью 2012 года и установлена на том самом месте, где водовозы когда-то черпали воду из Москвы-реки. Вода продавалась жителям города ведрами и могла стоить порядка двух копеек за ведро. Профессия водовоза потеряла свою актуальность в самом начале XX века, когда в городе был построен водопровод.
В Коломне около 30 музеев. Один из известнейших музейных домов в Коломне — «Коломенская пастила», также известный как Музей исчезнувшего вкуса. По заверению работников объекта, это новый тип музея: здесь сохраняется нематериальное наследие, эфемерное и ускользающее — вкусы, запахи, культура бытования, манера речи. Музей расположен во флигеле старинной купеческой усадьбы Сурановых в историческом центре Коломны. С января 2009 года посетителям предлагаются различные экскурсионные программы. Музей исчезнувшего вкуса имеет своё производство русской пастилы в трёх вариациях: рыхлая белковая пастила, рыхлая безбелковая и плотная.
Другой знаменитый музей Коломны возрождает старинный городской калачный промысел на территории Коломенского кремля. Главный объект музея «Калачная» — это воссозданный по старинным руководствам процесс выпекания калачей, представляющий полный цикл. Процесс изготовления хлеба показан в стенах образцово отреставрированного памятника середины XIX века, в реконструированной по старинным чертежам двухподовой калачной печи. Для придания калачам особой белизны печь топилась березовыми дровами без коры.
С сентября 2016 года на улице Зайцева работает музей «Душистые радости», через призму торговой лавки рассказывающий о мыловарении, парфюмерии и гигиене России XIX века. Здание музея считалось сильно руинированным, однако сейчас оно представляет 3 уровня экспозиции. В подвале находится упаковочно-кладовая, обустроенная по образцу купеческой лавки, на первом этаже музея расположилось торговое заведение, на втором — коллекция дореволюционных косметических предметов.
В Коломне достаточно много кафе. Многие гости предпочитают накупить калачей: 60 рублей стоит простой, а самый дорогой 220 рублей с гусиной печенью. И пойти на берег Москвы-реки.
Самый быстрый способ добраться до Коломны из Москвы — рейсовый междугородний автобус. На 40 минут дольше идёт электричка, а также в город ходит теплоход. Последний уходит от Южного речного вокзала в 4-дневный круиз Москва-Рязань-Москва.