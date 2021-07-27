Зубровник. Летний путеводитель ИА REGNUM
Зубров на территории Европы было очень много, на них охотились еще древние люди, а в Средневековье они встречались повсеместно. Но в начале ХХ века эти животные находились на грани исчезновения: дикие животные были истреблены полностью, лишь в зоопарках сохранились 12 особей на весь мир. С помощью этих нескольких пар зубров удалось сохранить, сейчас в мире их насчитывается несколько тысяч.
Взрослый самец может достигать трех метров в длину и почти двух метров в холке и весить более тонны. При таких вводных они довольно атлетичны и могут на бегу перепрыгивать препятствия в два метра высотой. А вожак стаи у них — самка.
На входе в зубровник каждому посетителю вместе с билетом выдают мешок морковки и стакан семечек: все равно животных будут кормить, как ни запрещай, так пусть уж подходящим им кормом.
На «Хуторке» много пернатых. На обозрение посетителю представлены куры мохноногие, павловские, японские и китайские — жаль, без фото, чтобы отличать, где кто. Хотя кто тут мохноногий, подозрение есть.
Кур убедительно просят не кормить морковкой и подчеркивают, что те предпочитают зерна и червяков (пакета с червяками нам не выдали).
Рядом с курицами проживают товарищ павлин с супругой. Он оказался несговорчивым и на просьбу показать хвост отвернулся и ушел в тень.
Индюк по своей жилплощади ходит мрачным и надутым. Индюк — точнее, индейка — вторая в мире по величине домашняя птица (впереди только страус). Одомашнена индейка коренными американцами еще до появления в тех краях Колумба, отличается привязчивостью к хозяину и преданностью тому, кто за ней ухаживает. Как ее в США за это ежегодно благодарят, мы все знаем.
Цесарка, она же царская птица и фараонова курица, одомашена еще в Античности. Дружелюбная птица, при разведении которой есть одна проблема: она очень труслива, и при появлении незнакомца вся стая цесарок поднимает такой гомон, что не нужна никакая сигнализация. Хотя птицы в зоопарке, конечно, привычные ко всему.
Хуже всего на птичьем дворе быть гусем. Гуси тоже просят семечек, но когда наивные посетители пытаются их угостить, птицы вероломно кусают руку дающего. Щиплются они довольно больно, и потому большого числа желающих их кормить нет.
Миниферма «У Яши» — обиталище мелкого рогатого скота и пушных животных. Хозяин тут — козел Яша. Вот он, намытый, причесанный, ухоженный, одно слово — лицо бренда.
Но рядом с козочками и овцами Яша просто отдыхает. Вот у кого обаяние, так что, конечно, они — самые сытые. Женская половина фермы представлена козами с именами Белка, Флешка и Аватарка и овцой Яриной.
Козлята тоже просят морковки, а один, с особо активной жизненной позицией, кидается на ограду передними лапами и бьется об нее рогами.
Кроликов убедительно просят не кормить капустой, так как от этого они могут умереть. Впрочем, капусту с собой особо и не носят. И кормят кролей как надо — морковкой. Тут же мы узнаем, что есть порода домашних кроликов «Ризен», которые «любят морковку и яблоки», а «питаются сеном». Хорошо, что они могут не питаться тем, что не любят, а есть то, что любят. Обратите внимание на перетянутую проволокой аккуратную дыру в решетке кроличьей клетки: кажется, тут была попытка дерзкого побега.
В зубровнике можно отдохнуть активно. Для детей есть веревочный городок — он небольшой, но для младших посетителей его вполне достаточно. Есть разные уровни сложности, проходят маршрут с интересом и азартом.
На лошадях катаются и дети, и взрослые. Одних можно увидеть выходящими из конюшни, других — стоящими за забором под напряжением. А пони и вовсе вышел погулять. Но обещал вернуться.
В кафе на территории довольно дорого, но там же есть очень уютные беседки, в которых можно расположиться со всем своим. Места хватит на большую семью.