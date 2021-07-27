Зубров на территории Европы было очень много, на них охотились еще древние люди, а в Средневековье они встречались повсеместно. Но в начале ХХ века эти животные находились на грани исчезновения: дикие животные были истреблены полностью, лишь в зоопарках сохранились 12 особей на весь мир. С помощью этих нескольких пар зубров удалось сохранить, сейчас в мире их насчитывается несколько тысяч.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Зубры

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Зубр не солнце

Взрослый самец может достигать трех метров в длину и почти двух метров в холке и весить более тонны. При таких вводных они довольно атлетичны и могут на бегу перепрыгивать препятствия в два метра высотой. А вожак стаи у них — самка.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Осторожно, зверь

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Детеныш зубра

На входе в зубровник каждому посетителю вместе с билетом выдают мешок морковки и стакан семечек: все равно животных будут кормить, как ни запрещай, так пусть уж подходящим им кормом.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Мост

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Угощение для обитателей зоопарка

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Хуторок

На «Хуторке» много пернатых. На обозрение посетителю представлены куры мохноногие, павловские, японские и китайские — жаль, без фото, чтобы отличать, где кто. Хотя кто тут мохноногий, подозрение есть.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Куры

Кур убедительно просят не кормить морковкой и подчеркивают, что те предпочитают зерна и червяков (пакета с червяками нам не выдали).

Рядом с курицами проживают товарищ павлин с супругой. Он оказался несговорчивым и на просьбу показать хвост отвернулся и ушел в тень.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Пава

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Павлин

Индюк по своей жилплощади ходит мрачным и надутым. Индюк — точнее, индейка — вторая в мире по величине домашняя птица (впереди только страус). Одомашнена индейка коренными американцами еще до появления в тех краях Колумба, отличается привязчивостью к хозяину и преданностью тому, кто за ней ухаживает. Как ее в США за это ежегодно благодарят, мы все знаем.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Индюк

Цесарка, она же царская птица и фараонова курица, одомашена еще в Античности. Дружелюбная птица, при разведении которой есть одна проблема: она очень труслива, и при появлении незнакомца вся стая цесарок поднимает такой гомон, что не нужна никакая сигнализация. Хотя птицы в зоопарке, конечно, привычные ко всему.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Цесарки

Хуже всего на птичьем дворе быть гусем. Гуси тоже просят семечек, но когда наивные посетители пытаются их угостить, птицы вероломно кусают руку дающего. Щиплются они довольно больно, и потому большого числа желающих их кормить нет.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Гуси

Миниферма «У Яши» — обиталище мелкого рогатого скота и пушных животных. Хозяин тут — козел Яша. Вот он, намытый, причесанный, ухоженный, одно слово — лицо бренда.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Кокетка

Но рядом с козочками и овцами Яша просто отдыхает. Вот у кого обаяние, так что, конечно, они — самые сытые. Женская половина фермы представлена козами с именами Белка, Флешка и Аватарка и овцой Яриной.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Козел Яша

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Козел

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Барашки

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Баран

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Овечки

Козлята тоже просят морковки, а один, с особо активной жизненной позицией, кидается на ограду передними лапами и бьется об нее рогами.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Козленок

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Рога

Кроликов убедительно просят не кормить капустой, так как от этого они могут умереть. Впрочем, капусту с собой особо и не носят. И кормят кролей как надо — морковкой. Тут же мы узнаем, что есть порода домашних кроликов «Ризен», которые «любят морковку и яблоки», а «питаются сеном». Хорошо, что они могут не питаться тем, что не любят, а есть то, что любят. Обратите внимание на перетянутую проволокой аккуратную дыру в решетке кроличьей клетки: кажется, тут была попытка дерзкого побега.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Кролик

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Морковка и кролик

В зубровнике можно отдохнуть активно. Для детей есть веревочный городок — он небольшой, но для младших посетителей его вполне достаточно. Есть разные уровни сложности, проходят маршрут с интересом и азартом.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Детская площадка

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Контактный зоопарк

На лошадях катаются и дети, и взрослые. Одних можно увидеть выходящими из конюшни, других — стоящими за забором под напряжением. А пони и вовсе вышел погулять. Но обещал вернуться.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Лошадь

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Конь

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Ушел, но обещал вернуться

В кафе на территории довольно дорого, но там же есть очень уютные беседки, в которых можно расположиться со всем своим. Места хватит на большую семью.