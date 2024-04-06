Кирилл Велесов
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Последние публикации
Что известно о прорыве дамбы в Орске
Вечером 5 апреля в 200-тысячном городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. Это произошло из-за рекордного сброса воды из Ириклинского водохранилища. По состоянию на утро субботы 711 жителей эвакуированы, подтоплено более 600 домов. Ситуацию осложняет паводок, пик которого...
6 апреля 2024
«С пониженной социальной ответственностью». В России хотят запретить Барби
В конце марта актриса и общественный деятель Ольга Будина заявила в интервью интернет-изданию «Абзац», что куклы Барби — одна из причин падения общественной морали. «Кукла Барби — шлюха, вот и всё. Как только из игрушек для девочек убрали ребёнка и подсунули Барби, напоминающую кого угодно, но...
4 апреля 2024
Принцесса из нейросети. Чем на самом деле болеет Кейт Миддлтон
Состояние здоровья Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской и супруги наследника британского престола принца Уэльского Уильяма, остается одной из самых горячих тем — и не только в Великобритании. Поклонники королевской семьи с тревогой следят за ситуацией, о которой сейчас ходит много слухов и домыслов...
31 марта 2024
Теракт в «Крокус Сити Холле»: реакция в России и мире
Десятки погибших, более сотни раненых — вечером в пятницу, 22 марта, террористы атаковали концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Многие страны мира решительно осудили произошедшее. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру...
22 марта 2024
Расстреливали из автоматов. Что известно о нападении в «Крокус Сити Холле»
Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. В здании начался пожар. Первые сообщения о ЧП появились около 20:00. В это время в «Крокус Сити Холле» должен был начаться концерт известной рок-группы «Пикник». Вместимость...
22 марта 2024
«Для нас праздник, а у них повод устроить беду». Как голосуют в Донецке
Для жительницы Ворошиловского района Донецка 57-летней Ирины Алексеевны суббота начинается рано. Будильник в телефоне прозвенел в 7:45. Выходной день, на работу вставать не нужно, но есть другое важное дело. Перед выходом из дома женщина проверяет сумку — не забыла ли паспорт? Как всегда, на месте...
17 марта 2024
«Вы торгуете нашей Победой!» Как советские ордена возвращают семьям героев
Белгородский депутат Сергей Попов обнаружил в антикварном магазине в Таллине награды времён Великой Отечественной и твёрдо решил вернуть их на Родину, отыскать наследников и родственников героев, вручить им с почестями. Но задача оказалась не из лёгких — её решение растянулось на годы. Челночная...
15 марта 2024
Новая российская разработка для дронов застала ВСУ врасплох
Военнослужащий ВСУ и специалист в области радиотехнологий Сергей Флеш Бескрестнов сообщил, что ВС РФ стали оснащать свои беспилотники катушками оптоволоконного кабеля длиной в 10 километров, который во время полета дрона разматывается в воздухе. По словам Бескрестнова, такому БПЛА не страшна РЭБ, а...
12 марта 2024
Полтора года разлуки. 16-летний парень из Херсонской области летит к семье
Вечером из поезда Симферополь — Москва, с интересом оглядываясь по сторонам, выходит 16-летний Даниил Корчагин. Обыкновенный парень с необыкновенной историей. В рюкзаке у Даниила — аккуратно сложенный свитер c легендарным енотом Херсоном. Тем самым, эвакуированным из городского зоопарка вместе с...
5 марта 2024