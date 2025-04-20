По всей России православные верующие отмечают Светлый праздник Пасхи — Светлое Христово Воскресение. В этом году дата Пасхи у православных и католиков совпадает.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В храме Христа Спасителя состоялась пасхальная литургия под руководством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ее традиционно посетили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Пасха — это День Победы. Мы знаем, есть день, связанный с победой в войне, а Пасха — это день победы над самым страшным врагом — над дьяволом», — сказал патриарх в пасхальном обращении к верующим.

Глава Русской православной церкви также пожелал россиянам мира.

Накануне в Москву спецбортом «Роскосмоса» был доставлен Благодатный огонь, сошедший в субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Самолет с Благодатным огнем приземлился и в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Лампаду по традиции передали в Казанский кафедральный собор, откуда распределили по церквям и монастырям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Многочисленные прихожане храма Иоанна Кронштадтского в московском Головине совершили крестный ход, который является кульминацией пасхального богослужения.

Верующие под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» несли в руках лампады и свечи, бережно прикрывая пламя ладонями. Крестный ход вокруг храма символизирует в православной традиции шествие жен-мироносиц ко Гробу Господню. Шествие завершилось многократными восклицаниями «Христос воскресе! Воистину воскресе!».

В ожидании ночного крестного хода в храмы пришло множество людей разного возраста, в том числе молодежь.

В Донецке в храме Козельщанской иконы Божией Матери торжественное богослужение провел настоятель протоиерей Алексий, освятив праздничные угощения.

Для дончан в эту ночь пел единственный в столице ДНР профессиональный мужской хор, из старого состава которого после начала боевых действий осталось всего четыре человека.

Пасхальное богослужение прошло и в курском Свято-Троицком женском монастыре. На литургию пришли и временные переселенцы из приграничных районов области.

Верующие убеждены, что даже во время ракетной опасности храм в Курске — самое безопасное место, во всяком случае для души.

Объявленное накануне президентом России перемирие было встречено колокольным звоном, который вселяет в сердца людей надежду на скорый мир.

Частицу Благодатного огня доставили и в Запорожскую область. В Мелитополе, столице региона, православные верующие могли посетить службу в храмах Георгия Победоносца, Александра Невского и монастыре Саввы Освященного.

Привезли Благодатный огонь и в Херсонскую область, где в ночь на Пасху приостановили действие комендантского часа.

Праздничные богослужения прошли в 38 храмах Сочи, в том числе в католической и двух армянских церквях.

Жители и гости города целыми семьями отправлялись в собор святого Архистратига архангела Михаила в Центральном районе. Храм был возведен в честь победы в Кавказской войне 1864 года.

Здесь находится святыня — икона покровителя Сочи архангела Михаила Архистратига и образ святой блаженной Матрены Московской с мощами.

Праздничные столы с куличами для освящения были установлены под платанами и пальмами на территории храма. В эти дни в Сочи отмечается небывалый наплыв туристов, который бывает лишь в курортный сезон.

На берегу Тихого океана во Владивостоке тысячи приморцев стали участниками крестного хода, который прошел от собора Покрова Пресвятой Богородицы до центральной площади города. Его возглавил митрополит Владивостокский Павел.

В ночь на 20 апреля архиепископ Махачкалинский и Дербентский Варлаам совершил в Свято-Успенском кафедральном соборе столицы Дагестана пасхальные богослужения.

Пасхальные крестные ходы прошли более чем в семи тысячах городов и сел России. Безопасность верующих обеспечивали более 46,7 тысячи сотрудников полиции. Службу им помогали нести сотрудники Росгвардии и общественники.

Как заверила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, правонарушений в святой для каждого христианина праздник удалось избежать.