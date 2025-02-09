Пресс-служба Роскачества рассказала, что в стране планируется утвердить и ввести государственный стандарт на шаурму. «Утверждение ГОСТа на шаурму предварительно запланировано к концу четвертого квартала 2025 года», — уточнили в ведомстве.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Обсуждение первой редакции стандарта уже состоялось. Роскачество отмечает, что его разработка ведется в соответствии со сроками, установленными в программе национальной стандартизации.

Впрочем, любителям шаурмы опасаться однообразия фастфуда во всех палатках не стоит: ведомство планирует не унифицировать продукт, а лишь снизить риски для здоровья.

«Их содержание будет больше относиться к условиям производства, температурам хранения и реализации, системам пищевой безопасности, нежели устанавливать конкретную рецептуру или ингредиентный перечень для определенного блюда», — пояснял ранее смысл введения стандартов руководитель Роскачества Максим Протасов.

Сообщения о планируемых нормах для уличного фастфуда появились еще в прошлом году. Как рассказывали в Роскачестве, это связано с общей санитарно-эпидемиологической обстановкой в общепите и рисками массовых отравлений потребителей. Ведь любимый многими продукт относится к продукции повышенного эпидемиологического риска.

По мнению экспертов, взять шаурму под контроль будет не так легко. Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ ранее заявил, что требования к ее ингредиентам и технологическим процессам изготовления не будут иметь практического значения.

«ГОСТ носит добровольный, а не обязательный характер, — напомнил он. — То есть производители смогут его проигнорировать». Кроме того, по словам Шелища, потребители шаурмы будут ориентироваться не на введенный стандарт, а на свои вкусовые предпочтения.

Пока что, как в конце декабря прошлого года сообщал Протасов, ведомство планирует провести повторные исследования продукта. «Эту категорию в любом случае нужно держать на контроле», — отмечал он. И для такого решения у Роскачества есть все основания.

Действительно, долгое время шаурма служит не только удобным перекусом, но и неисчерпаемым источником шуток — надо признать, не самых добрых. Уличная еда всегда была тесно связана с черным юмором о возможном расстройстве желудка после ее употребления.

«Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже отравился три раза», — говорит одна из шуток. Однако, судя по новостям, тема безопасности шаурмы на деле отнюдь нешуточная, ведь врачи и правоохранители регулярно сталкиваются с массовыми отравлениями таким фастфудом.

На днях в Пермском крае от некачественного продукта пострадали 73 человека, из них 25 — дети, 66 любителей шаурмы были госпитализированы. Ранее в столице не менее 17 человек заразились сальмонеллезом — все они перед этим посетили точку с шаурмой.

Иногда употребление этого блюда и вовсе приводит к летальному исходу. Пусть это и редкость, но тем не менее такие случаи в последние годы происходили как минимум во Льгове и Санкт-Петербурге.

Риски уличной еды для здоровья подтверждают ученые. В прошлом году при исследовании продаваемой в Москве и Санкт-Петербурге шаурмы Роскачество обнаружило смертельно опасные бактерии, а в 27 из 29 взятых образцов были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм по микробиологии.

В частности, в продукции 15 торговых марок была обнаружена кишечная палочка, «ответственная» за пищевые отравления. Как тогда пояснила врач-инфекционист Анастасия Новикова, ее наличие говорит о плохом санитарном состоянии производства, фекальном загрязнении либо о нарушении условий перевозки и хранения.

Так что новость о предполагаемом ГОСТе на шаурму не столь удивительна и звучит вполне актуально. Как и слова Роскачества о том, что участники отрасли общественного питания, ретейла и профессиональные эксперты в области пищевой безопасности высоко заинтересованы в разработке стандарта на эту еду.

Действительно, на просторах России и сегодня нередко встречаются «классические» ларьки с шаурмой с царящей там антисанитарией, сомнительного вида работниками-иностранцами и продуктом, последствия употребления которого сравнимы с лотереей.

Их работа продолжает быть источником городских легенд о происхождении мяса и поставщиком работы для медиков. Однако в целом с момента появления в стране в 90-х годах шаурма претерпела немало изменений и стала очень разнообразной.

Если в состав обычной шаурмы входят лаваш, куриное мясо, огурцы, помидоры, капуста и соус, то теперь нетрудно найти блюда с уткой, индейкой или морепродуктами — например, скумбрией гриль или крабом. Можно даже встретить «шаурму арабскую со свининой»: хоть состав и вполне привычен, зато какое название!

А еще в продаже имеются сладкие изделия с бананом и шоколадом, вегетарианские продукты с фалафелем и даже мятная шаурма. Тем более сегодня даже нет нужды выходить на улицу и стоять у ларька — люди все чаще заказывают еду через многочисленные сервисы доставки.

Как сообщали аналитики, в среднем обычная шаурма, которую часто покупают студенты, таксисты, курьеры и офисные клерки, в прошлом году стоила 226 рублей за порцию. Но за экзотические гастрономические удовольствия придется заплатить больше — например, шаурма с креветками обойдется почти в два раза дороже. Впрочем, это еще не рекорд: в столичных ресторанах предлагали «золотую» шаурму — привычное блюдо заворачивают в пищевое золото и продают почти за 2000 рублей.

Те же, кому такие креативные и дорогие эксперименты поваров не по душе, а мысль о походе в обычную точку кажется рискованной, всегда могут приготовить шаурму дома самостоятельно. Благо в сети есть масса рецептов любимого многими продукта, от классического состава до причудливых идей с национальными вариациями — как говорится, на любой вкус и кошелек.