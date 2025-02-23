Русские не хотели воевать, но снова им приходится отстаивать свое право на существование с оружием в руках.

ЕСМ

Таков лейтмотив экспозиции, посвященной событиям специальной военной операции, которая проходит в выставочном зале медиацентра московского парка «Зарядье». Открытие выставки кураторы проекта «Русский стиль» Антон Беликов и Светлана Фотон приурочили ко Дню защитника Отечества.

Гостей экспозиции встречает картина Ксении Чжу (Галкиной) «Атланты». Воины нечеловеческими усилиями удерживают на плечах хрупкий привычный мир комфорта и уверенности в завтрашнем дне.

ЕСМ

Сюжет в изобразительном искусстве не нов, но, созданный на основе образов и событий нашего времени, заставляет остановиться перед полотном, чтобы вырвать самого себя из потока ежедневной суеты.

Изможденные лица бойцов, которые буквально стоят на телах погибших товарищей, боец с позывным Атлант, падающий замертво — это тот параллельный мир, который, возможно, более реален, чем мир людей в легкой несолдатской обуви, спешащих по своим важным делам.

Zа Пушкина

Работа Дмитрия Зарвы «Пушкин, не промахнись!» напоминает о недавней годовщине трагической гибели Александра Сергеевича. Тогда выстрел Дантеса стал роковым, заставив закатиться «солнце русской поэзии». Сейчас дуэльный пистолет в твердой руке поэта как бы направлен на тех, кто хочет отменить русскую культуру, а его беспощадный и твердый взгляд не сулит им ничего хорошего.

Вновь убить Пушкина попытались на Украине, ведь, по мнению украинских «ученых», творчество русского гения стало «проводником имперского проекта страны». За эти годы дерусификаторы снесли десятки памятников Пушкину, отрезая себя от общей истории и культуры. Впрочем, не зря российские военные в зоне спецоперации носят шевроны «Наши пушки Zа Пушкина».

Денис Рудометов

Символом же современной войны стали беспилотники. Смерть падает с неба, и обнаружить своего убийцу удается зачастую лишь в последние мгновения жизни. Об этом и рассказывает диптих «Поединок» Ильи Лебедева. Поднявшийся из окопа боец напряженно всматривается в FPV-дрон, готовый обрушиться на него, трагизма ситуации добавляют багряные небеса и клубы дыма. Незримо здесь присутствует и третий участник драмы — оператор БПЛА, который высмотрел очередную цель. Удастся ли нашему воину выйти победителем из этой схватки и обмануть смерть?

«Мы не хотели воевать и не ожидали оказаться на страницах учебников истории. Нам казалось, что война осталась лишь в воспоминаниях стариков. Но нет, история снова постучалась в наши двери. Жизнь, смерть, подвиг, жестокость, малодушие и благородство — всё это происходит сейчас… Эта война для всех нас — тест на человечность», — пишут создатели экспозиции.

Пожалуй, именно бойцам СВО, как никому иному, дано ощутить связь поколений. Воинские подвиги предков пробуждают мужество в сердцах наших современников, среди которых представители многочисленных народов России, и вдохновляют художников-баталистов. Таковы работы Вячеслава Лещева «Прадед моего прадеда» и Екатерины Кучевской «Сила рода».

Борьба за будущее России объединила непримиримых в обычной жизни маргиналов — футбольных фанатов. В подразделении «Эспаньола» бок о бок сражаются болельщики «Зенита» и Спартака», не на шутку враждовавшие в мирной жизни. Образ бойца в ботинках, стилизованных под бутсы с футбольным мячом, стал ведущим для картины проекта «Судьба» Espanola.

«Ватнiк»

Остроту гражданского противостояния на Украине, которое в числе прочих стало причиной вооруженного конфликта, передает картина «Казнь» все той же Ксении Чжу. Здесь изображена расправа над человеком, который осмелился пойти наперекор националистическому безумию, охватившему некогда процветавшую бывшую советскую республику.

Обнаженного с клеймом «Ватнiк» на груди палачи приматывают пленкой к столбу, заклеенному объявлениями. Старуха с клюкой на заднем плане, грозя кулаком, то ли одобряет происходящее, то ли проклинает мучителей казнимого, лицо которого отражает не страх, а лишь горькую иронию.

Оскал же одного из молодчиков говорит о наслаждении от полученного права на бесконтрольное насилие над инакомыслящими.

ЕСМ

Такая история могла произойти в любом городе Украины, которая, по словам публициста Олега Ясинского, стала абсолютным чемпионом Европы по политическим преследованиям и количеству политзаключенных. По информации офиса генерального прокурора Украины, за первые два года конфликта Нацполиция и СБУ завели 74 тысячи политически мотивированных уголовных дел. По этим делам к началу 2024 года в украинских тюрьмах находилось около 13–14 тысяч политзаключённых.

Картина Александра Скорнякова «Небесный поход», по наблюдению корреспондента ИА Регнум, вызывала у посетителей выставки наибольший эмоциональный отклик. Солдаты, выполнившие свой долг до конца, уходят в вечность, оставляя живущим лишь память и острое чувство недосказанности.

В будущем историки еще дадут развернутый анализ событий специальной военной операции. Живописцы же, наделенные талантом тонко чувствовать и передавать биение нерва эпохи, не имеют права молчать уже сейчас.