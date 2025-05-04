Акция «Бессмертный полк», посвященная памяти тех, кто 80 лет назад победил нацизм, проходит в эти дни в разных странах.

РИА Новости /Анна Раткогло Шествие «Бессмертного полка» в Пекине

В том числе и тех, чьи правительства вели себя отнюдь не дружественно по отношению к России на фоне специальной военной операции на Украине.

Шествие в Вашингтоне

В Вашингтоне 3 мая праздничное шествие состоялось впервые за последние шесть лет. Колонна начала свой путь от парка Лафайет-сквер возле администрации президента США и завершила его у мемориала Второй мировой войны.

Участники, среди которых были наши соотечественники трех поколений из штатов Вирджиния, Мэриленд, Флорида, Нью-Йорк и Вашингтон, с портретами своих героических родственников, баннерами и флагами Победы прошли более километра по американской земле.

При этом сорвать шествие наследников победителей пытались проукраинские активисты, которыми командовал истеричный молодой человек в неброском костюме с мегафоном в руках.

Сергей Юматов/ТАСС США. Вашингтон

Его соратники по традиции были облачены в вышиванки и размахивали жёлто-голубыми флагами. Фантазии у оппонентов «Бессмертного полка» хватило только на любимые речевки необандеровцев: «Слава нации — смерть ворогам», «Украина прежде всего».

Последняя уж слишком похожа на первые строчки «Песни немцев» Гоффмана фон Фаллерслебена (Deutschland über alles), которые стали фразой-символом идеологии Третьего рейха, чей бесславный конец под ударами коалиции союзников все человечество отмечает в мае.

Затем последовали проклятия в адрес Сталина. Само шествие украинцы ожидаемо и так же шаблонно назвали элементом «российской пропагандистской машины».

Кирилл Жаров/ТАСС

Акция проходила под аккомпанемент мелодий «Марша Славянки», «Катюши» и «Дня Победы» в исполнении американского оркестра.

Приняли в ней участие и представители посольства Российской Федерации в США. По словам координатора вашингтонского «Бессмертного полка» Анны Блохи, несколько лет назад власти США сначала запретили проводить акцию из-за пандемии коронавируса, а затем отношения между нашими странами и вовсе сошли на нет.

В этот раз американские чиновники шествие согласовали, ограничив число его участников тремястами человек. Ранее, также впервые с 2021 года, прошло и возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище в штате Вирджиния в честь 80-летия встречи американских и советских военных на реке Эльбе 25 апреля 1945 года.

«Катюша» в Амстердаме

Столица Нидерландов также увидела красные стяги и портреты победителей нацизма. Началом акции послужило выступление на центральной площади Дам оперной певицы Эльнары Шафигуллиной-Мюрманс и заслуженной артистки России Елены Баженовой.

Они исполнили дорогие сердцу каждого, кто хранит память о победе, песни военных лет. Затем участники шествия прошли по центральным улицам Амстердама. Среди них были не только россияне и граждане бывшего СССР, но и голландские антифашисты.

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«Очень важно показать в год 80-летия Победы, что именно советские солдаты освобождали Европу. И важно это показать именно сейчас, в год очень большого градуса русофобии — когда не только современная Россия, но и все достижения Советского Союза, советского солдата, отменяются», — говорит координатор штаба «Волонтеры победы» в Нидерландах Никита Ананьев.

Сопротивление «Бессмертному полку» заукраинских активистов в Нидерландах было довольно слабым. Они попытались составить петицию против проведения акции, но успеха не добились, рассказал Ананьев.

Не нашлось среди граждан Украины, которых, к слову, в этой стране зарегистрировано почти 121 тысяча, и провокаторов, готовых напасть на колонну участников.

Отметим, что, по мартовским данным, Нидерланды выделили киевскому режиму военной помощи с начала СВО на 5,88 млрд евро. В том числе на Украину к февралю прибыли 24 самолета F-16, не говоря уже об артиллерийских установках PzH2000, ЗРК Patriot и другом военном оборудовании.

Так что проведение «Бессмертного полка» в этой стране можно считать маленькой победой в череде попыток напомнить европейцам об истинной истории.

От Анкары до Сиднея

На территории посольства России в столице Турции Анкаре прошло шествие сотен участников «Бессмертного полка». Они развернули многометровую георгиевскую ленту и подняли копию Знамени Победы.

Местным властям, чтобы избежать провокаций, пришлось направить дополнительные патрульные машины и сотрудников для охраны периметра российской дипмиссии.

Такие же акции планируются и в других турецких городах.

Анна Аркаева/ТАСС Австралия. Сидней

В столице Австралии Сиднее колонна «Бессмертного полка» из 120 человек прошла от главной площади города Мартин Плейс до площадки перед мемориальным комплексом Австралийского и новозеландского армейского корпуса (АНЗАК), где почтила память павших минутой молчания.

Интересно, что шествие в память о Великой Победе проводится в Австралии с 2013 года. Но если раньше оно проводилось в день памяти бойцов АНЗАК 25 апреля, то с 2017 года это — самостоятельное мероприятие, которое проходит в ближайшие ко Дню Победы выходные.

Примечательно, что впервые шествие «Бессмертного полка» прошло 1 мая в Риме на территории резиденции посла России с участием представителей посольств бывших республик СССР.

Анна Аркаева/ТАСС Австралия. Сидней

Присоединились к этой акции и в других итальянских городах. В том числе в Неаполе и в Генуе, где участники прошли маршем по местам захоронений советских партизан, воевавших на итальянской земле.

После шестилетнего запрета сотрудники российского посольства отдали дань уважения поколению победителей в южнокорейском Пусане.

Планируется акция «Бессмертного полка» и в Париже 8 мая, между площадью Республики и кладбищем Пер-Лашез, где похоронены в том числе участники французского Сопротивления в годы Второй мировой войны.

Наталья Блинова/ТАСС Нидерланды, Амстердам

Пройдет «Бессмертный полк» и в Берлине в День Победы, 9 мая. Германская полиция запретила участникам использовать георгиевские ленты и символику СВО.

Во Франкфурте-на-Майне около 500 человек уже пронесли по улицам города флаги Победы и портреты героев под музыку военных лет.

Венесуэла, Китай, Тунис…

Именно такое неофициальное прозвище носит столица Венесуэлы — Каракас. Марш «Бессмертного полка» проходил по улицам этого города в сопровождении легендарной песни «Священная война».

Портреты героев Великой Отечественной войны несли российские соотечественники, венесуэльцы, представители общественных и молодёжных организаций, дипломаты — всего около 450 человек.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/wmWz4LmPJ" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Около 450 человек пришли на акцию Бессмертный полк в столице Венесуэлы

Еще 30 апреля в Каракасе была поднята копия Знамени Победы размером 25 на 11 метров, а президент Венесуэлы Николас Мадуро провозгласил этот день Днем победы человечества над фашизмом.

Многолюдным было шествие «Бессмертного полка» и в Пекине на территории российского посольства. Здесь почтить память победителей фашизма собрались более 1200 человек, в том числе потомки китайских воинов, внесших свой вклад в победу, и советских солдат, громивших японскую Квантунскую армию на территории Китая.

Десятиметровую георгиевскую ленту пронесли и в тунисском Хаммамете. К акции, которую организовал Координационный Совет Российских Соотечественников (КСОРС) Туниса, присоединились местные жители, отцы и деды которых сражались в Северной Африке в 1943 году.

Объединил сердца людей «Бессмертный полк» также в Индии, Аргентине и Ливане.