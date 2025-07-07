Экс-нападающий ФК «Краснодар» и сборной России Фёдор Смолов привлек внимание СМИ и широкой общественности отнюдь не благодаря тому, что вписал очередную яркую страницу в историю отечественного футбола.

Иван Шилов ИА Регнум

Дебош, который устроил спортсмен, оброс подробностями и вновь поставил вопрос о равенстве перед законом всех участников конфликта — и пострадавших, и их обидчиков.

Версии событий

Инцидент произошел в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве. Пикантности ситуации добавляет то, что в этом же заведении в 2018 году прославились бывшие игроки национальной команды России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Одним из пострадавших в той нашумевшей истории был чиновник Минпромторга Денис Пак.

Есть разные версии того, что именно послужило причиной конфликта утром 28 мая. Как пишет ИА Регнум, мужчины в кафе могли спровоцировать Смолова комментариями о его игре.

По другой версии, посетители возмущались шумным поведением футболиста в самой кофейне, и когда Смолов предложил в качестве компенсации оплатить счёт, это только подлило масла в огонь.

Есть и третий вариант: Фёдор Смолов решил отпраздновать победу своей команды, предложив мужчинам выпить с ним в 7 утра шампанского. Но пострадавшие — владелец компании «Подъём груп» Андрей Попелуха и его коллега из Челябинска Владимир Кузьминов — идеей не загорелись. Тем более, что после завтрака им предстояло ехать на строительную выставку в «Крокус Сити». Отказ, как предполагается, возмутил Смолова, и он пошёл разбираться лично.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3974828" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Футболист Смолов набросился с кулаками на посетителей в московском кафе

Обмен репликами с обеих сторон обострил ситуацию, драка вспыхнула почти мгновенно. Виртуозно владеющий ногами на футбольном поле форвард использовал кулаки. Один из мужчин сумел увернуться, второй — по некоторым данным — получил перелом орбитальной кости и челюсти в двух местах. В конфликт вмешались другие посетители и персонал.

В свою очередь полиция сообщила, что решено отказаться от возбуждения уголовного дела по факту драки, поскольку сроки проверки уже прошли, а потерпевшие сразу не подали заявление в МВД. Зато теперь МВД проверяет информацию о возможной попытке вымогательства денег — в обмен на то, чтобы видео драки не попало в интернет.

«Лично я не писал заявление, у меня претензий нет. Были извинения через адвокатов. СМИ пытаются поднять тему, что кто-то что-то вымогает. Но я сразу сказал: «Федь, у меня претензий нет». Все мы выросли в 90-х, все мы это понимаем. У него дети», — приводит «Спорт-экспресс» слова участника конфликта.

Вымогательство, факт которого отрицается, тем не менее, по словам жены Федора Смолова Карины, имело место. Женщина рассказала, что ее раскаявшийся супруг извинился и выплатил избитому им человеку миллион рублей.

Жалобы на шантаж

Но на этом история не закончилась. По версии жены, пострадавшая сторона решила требовать больше денег, угрожая в противном случае обнародовать видеозапись драки в Сети. Сумма требований о компенсации в частном порядке якобы подскочила до 20 миллионов, после чего длившиеся месяц переговоры закончились.

Федор обратился в полицию с заявлением о вымогательстве и мошенничестве, а видео драки, которым и шантажировали Смоловых, всё-таки попало в сеть.

«Побои — это порядок частного обвинения: хочу подаю, хочу забираю заявление. Я думаю, они договорятся, а если и нет, то уже все знают, что это была провокация ради денег, и суды вынесут в худшем случае «условку» или какие-нибудь исправработы.

Кстати, если полиция не возбудила дело, это говорит о том, что ситуация подсудна мировому суду, то есть преступление, говоря обывательским языком, «легкое», за такое не сажают», — рассказал ИА Регнум практикующий юрист с 19-летним стажем Александр Полищук.

6 июля соцсети облетело видеообъяснение самого Фёдора Смолова о том, что же произошло. Он расценил своё поведение как неприемлемое, а также заявил, что вынужден обратиться в полицию — уже по факту вымогательства.

По словам футболиста, в то утро он «попытался урегулировать» некие «неудобства, возможно, доставленные нашей компании тем утром», но «наткнулся на хамство и нецензурную брань». По словам форварда, он до последнего пытался погасить конфликт мирным путём, что «запечатлено на видео».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/b7voX8wW4" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Футболист Фёдор Смолов принес свои извинения за инцидент

Однако если судить по видеозаписи — той самой, что попала в Сеть — Смолов, подойдя к столу обидчиков, переходит к драке уже на третьей секунде. Причём видно, что пострадавший к нападению не был готов, как его коллега, который в итоге и получил перелом челюсти.

Вечером 6 июля стало известно, что пострадавший — бизнесмен Владимир Кузьминов — получил перелом челюсти. «Кузьминов не может говорить, у него перелом челюсти. Обращайтесь к его адвокату», — уточнил представитель бизнесмена.

Упомянутые Кокорин и Мамаев, завязавшие драку со стульями в том же злополучном кафе, в мае 2019 года предстали перед Пресненским судом Москвы, который отправил их за решетку на год и шесть и год и пять месяцев соответственно.

В августе того же года они уже в статусе заключенных вышли на футбольное поле в составе команды «Золотой лев», в которую вошли как осужденные, так и сотрудники ИК-4, и сыграли с белгородским клубом «Салют» из ПФЛ. Уже через месяц футболисты вышли на свободу по УДО.

Любопытно, что отсидка повлияла на дебоширов по-разному. Александр Кокорин публично заявил, что «каждый нормальный мужчина» должен провести какое‑то время в тюрьме, чтобы пройти школу жизни.

Мамаев же признал, что время, проведенное за решеткой, ничего хорошего ему не принесло и в феврале 2023 года объявил о завершении карьеры.

Футболисты-драчуны

Несмотря на то, что футбол — игровой вид спорта, он изобилует жесткими единоборствами, переходящими в драки во время матча, а за пределами зеленого поля футболисты периодически имеют проблемы с законом из-за своего эксцентричного нрава.

Записным скандалистом среди зарубежных мастеров мяча слыл покойный чемпион мира 1986 года Диего Марадона. К примеру, в 2005 году он и его четверо друзей опоздали на рейс, который должен был доставить их в Буэнос-Айрес. Разгневанная «рука бога» в отместку устроила погром в зале для особо важных персон авиакомпании.

Впрочем, поклонники игры миллионов, среди которых были, очевидно, и слуги закона, прощали ему всё.

Драками в ночных клубах Рио-де-Жанейро известен и игрок бразильской сборной Неймар. Горячий темперамент бразильца стоил ему выгодного контракта, расторгнутого из-за обвинений в домогательстве. Неймар попытался склонить к интиму сотрудницу фирмы-партнера на одном из мероприятий, а после отказа гнался за ней обнаженным по отелю.

В список дебоширов попали Эрик Кантона, Златан Ибрагимович, Марио Балотелли, Марко Матерацци и другие звезды футбола.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/lkWak5aPy" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в том же самом кафе. 2018 год

Психика футболистов часто перегружена из-за режима тренировок, частых переездов, поэтому некоторые из них пытаются расслабиться с помощью алкоголя, а то и запрещенных средств, как, например, Марадона.

Из-за этого даже небольшая порция спиртного может привести к потере самоконтроля, рассказал в комментарии ИА Регнум Дмитрий, сотрудник силовых структур, отдавший работе в правоохранительных органах 30 лет.

«В футболе нет интровертов, эти люди все экстраверты, командные, стайные, в этой среде легко возникает агрессия. Не забываем и про большие деньги, что приводит к ощущению безнаказанности, уверенности в том, что любой вопрос можно решить», — считает он.

Общеизвестным является то, что в тренировке нуждается не только тело, но и нравственные качества. К сожалению, часто происходит перекос, это и приводит к тому, что известные люди становятся героями криминальных хроник. А на звездных скандалах пытаются погреть руки разного рода аферисты.