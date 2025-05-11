Трагедией завершилась сходка любителей быстрой езды в Ангарске Иркутской области в ночь на 11 мая. Автомобиль влетел в толпу зрителей на обочине дороги, сбив троих.

кадр из видео, Telegram/mvd_38

На месте погибла 17-летняя девушка, еще двое пострадавших госпитализированы. Одна из организаторов нелегальных гонок, местная жительница, задержана и находится в СИЗО.

Уголовное дело возбуждено по статьям 264 («Нарушение правил дорожного движения») и 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

На видео, которое снимали очевидцы заезда, автомобиль после старта успел проехать от силы 50 метров, после чего его внезапно занесло влево на стоящих на обочине людей и вынесло в кювет.

Ведущий мероприятия отреагировал мгновенно и, вместо призывов вызвать скорую помощь, первым делом потребовал от присутствующих спрятать телефоны и прекратить съемку.

За рулем иномарки находился 31-летний мужчина. Свою вину на предварительном допросе он признал, выразив готовность сотрудничать со следствием. Его также отправили в изолятор.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3964297" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> 17-летняя девушка погибла, ещё трое пострадали на нелегальных уличных гонках в Иркутской области

Некоторые автолюбители объясняют потерю контроля над автомобилем особенностями конструкции трансмиссии японской машины.

«Это задний привод, при такой мощности и перегазовке, конечно, занесет», — утверждают они в комментариях под видеороликом, запечатлевшим смертельное происшествие.

Действительно, заднеприводный автомобиль имеет склонность к заносу на скользком покрытии. Резкое торможение, чересчур активная работа педалью газа или рывок руля могут сорвать колёса в скольжение.

Организаторы подобных ночных соревнований не знать об этом не могут, но тем не менее приглашают болельщиков наблюдать за гонками с края дороги.

Четверть мили

Первые парные автогонки начали проводиться в США в 30-е годы XX века на дне высохшего озера в пустыне Мохаве.

Водители стремились набрать максимальную скорость на дистанции в четверть мили — 402 метра. Это оптимальный отрезок пути, на котором можно разогнаться, не перегревая двигатель. Такая дистанция в драгрейсинге, гонках на ограниченное расстояние, до сих пор считается классической.

Затем эта традиция перекочевала на улицы американских городов, а оттуда уже распространилась по всему миру.

В Россию стритрейсинг пришел в конце девяностых — начале нулевых. Одной из причин популярности автоспринта стало увеличение числа автомобилей у людей среднего достатка.

Толчок развитию этого вида «досуга» дал и американский блокбастер «Форсаж», романтизирующий незаконные уличные гонки.

Движение набирало обороты, формируя субкультуру со своими законами и антуражем. Например, неотъемлемой частью действа стало участие полуобнаженных танцовщиц, которые заводят публику и водителей даже в обычные для России морозы, и огненное шоу.

Моду в России задавала Москва, где первый клуб открылся еще в 1999 году. Символом отечественного стритрейсинга стала смотровая площадка, или «Смотра», возле МГУ на Воробьевых горах.

Участники таких автогонок могут развивать скорость до 270 км/ч по прямой трассе. Для сравнения, в феврале 2024 года американец Боб Таска на специализированном Ford Mustang Nitro сумел разогнаться до скорости 549,88 км/ч.

Газовать по закону

Общественные дискуссии вокруг незаконных автогонок вспыхивают с новой силой после резонансных ДТП с человеческими жертвами.

Так, два года назад в аварии на Минском шоссе погиб 32-летний Александр Каракин, бывшая надежда футбольного клуба «Спартак».

После того как игровая карьера у парня не заладилась, он попробовал реализовать себя в нелегальных автогонках. Это увлечение, по словам его экс-супруги, стало и одной из причин разлада в семье.

А в тот роковой день, 12 мая, на 30-м километре Минского шоссе его Nissan GTR разбился всмятку. Александр получил тяжелейшие травмы и скончался в реанимации.

На автомобиле были специальные покрышки, предназначенные для гоночных трасс, но на обычной дороге машина с такой «обувкой» оказалась неуправляемой и на полной скорости врезалась в отбойник.

Тогда Национальный автомобильный союз попросил МВД запретить малоопытным водителям садиться за руль мощных машин, а в Госдуме предложили отправлять гонщиков на специальные треки в места, где нет поблизости жилых домов.

Но и вынос стритрейсинга за пределы жилой зоны городов не гарантирует безопасности зрителей, как показывает случай в Ангарске и трагедия, которая случилась в Хабаровске еще в 2009 году. Там автомобиль, протаранивший толпу зрителей, унес жизни трех человек.

В ноябре прошлого года в подмосковном Одинцово во время дрифт-шоу, еще одной разновидности экстремального вождения, под колесами BMW оказалась женщина с коляской, в которой находился восьмимесячный ребенок.

За рулем выписывавшей в толпе зрителей иномарки находился известный автоблогер Гаджи Гаджиев. Женщина получила перелом бедра со смещением и потребовала многомиллионную компенсацию.

Позднее с Гаджиева, которому ранее уже приходилось нести административную ответственность за опасную езду, суд снял часть обвинений. Причем на судебном заседании он пообещал, что впредь будет дрифтовать осторожнее…

Пока же все попытки ограничить нелегальные автозабавы законодательно наталкиваются на невозможность провести четкую границу между незаконными гонками и обычным превышением скорости.

Опасная зависимость

Психологи считают, что участников уличных гонок привлекают выброс адреналина, позволяющий отвлечься от повседневных тревог, возможность соперничать, дух рискованной свободы.

Часто за такими способами самовыражения стоят потребность в признании и принадлежности к группе единомышленников.

Запреты и ужесточение штрафов — это всего лишь часть мер, которые сами по себе вряд ли помогут покончить с проблемой. Вместо этого они могут сделать субкультуру гонщиков-нелегалов еще более привлекательной для тех, кто бравирует нарушениями.

«Более правильно было бы развивать автоспорт, в том числе любительский, создавать вокруг него привлекательную субкультуру, которая будет манить молодежь в мир скорости, побед и адреналина, но уже в рамках закона», — считает российский автогонщик Роман Русинов.

По данным ГИБДД, за 2024 год в России произошло 132 тысячи дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 14,4 тысячи человек, ранения получили более 164 тысяч.

Увы, и зрители, и участники ночных автогонок становятся частью этой печальной статистики.