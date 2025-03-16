Погодные аномалии пока не дают жителям центральной России в полной мере ощутить наступление настоящей весны. Дуть в озябшие пальцы москвичам и жителям Подмосковья придется еще, как минимум, с 17 по 20 марта.

Игорь Вайнштейн/ТАСС

По прогнозам Гидрометцентра, в начале следующей недели в столичном регионе термометры покажут до –8 °С в ночное время, а дневная температура будет балансировать в районе нулевой отметки.

В понедельник пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый небольшим снегопадом. И лишь с четверга весна снова напомнит о себе, когда воздух прогреется до +9 °С.

Дни жестянщика

Дыхание уходящей зимы столица России в полной мере ощутила в пятницу, 14 марта. На Москву и Подмосковье обрушился девятибалльный шторм, скорость ветра доходила до 24 метров в секунду. Как сообщало ИА Регнум, штормовой ветер валил деревья на припаркованные автомобили, а в районе станции метро «Водный стадион» на машины рухнули части сорванной кровли, рубероид с крыши здания накрыл парковку у ТЦ «Персей» на Ленинградском шоссе. Люди тем не менее не пострадали.

Столичные власти были вынуждены закрыть для посетителей крупные парки, зоопарк и канатную дорогу на ВДНХ.

На фоне так называемого радиационного выхолаживания в Подмосковье ударили самые сильные морозы с начала весны. Однако этот термин не имеет ничего общего с радиоактивным заражением местности.

Речь идет лишь о ситуации, когда при малооблачной погоде земля начинает отдавать тепло даже через слой снега, в результате чего приземный слой воздуха выхолаживается.

«В Подмосковье разброс ночных температур составил от –4 °С в Дмитрове до –15 °С на Серебряных Прудах, а это соответствует многолетним показателям января. По-зимнему холодно было и в других регионах Центральной России, оказавшихся в мешке радиационного холода. В Тульской и Рязанской областях воздух местами остыл до –12°С, в Калужской до –13°С, в Тверской и Костромской до –9 °С», — сообщает телеведущий Евгений Тишковец.

Временное, но резкое ухудшение погоды повлияло и на статистику дорожно-транспортных происшествий в разных регионах России. Например, в Тульской области после снегопада на трассе М-2 «Крым» в районе деревни Волоть столкнулись сразу четыре автомобиля. Один человек пострадал.

Минтранс в связи с этим рекомендует автовладельцам менять зимнюю резину на летнюю, когда среднесуточная температура не будет опускаться ниже отметки в +5 °С. Кстати, за использование шин не по сезону взимается штраф в размере 500 рублей.

Тепло, но опасно

И все же, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, минувшая зима занимает второе место среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в России, точкой отсчета которых метеоролог называет 1891 год.

Однако рекорд зимы 2019/20 годов, когда средняя температура была выше нуля, пока не побит. Причиной необычайно теплой зимы стали воздушные массы, которые пришли в европейскую часть России из южных областей Атлантики и Средиземноморья.

Традиционными жертвами весенней погоды становятся любители подледной рыбалки. Так, 7 марта в опасности оказались 17 калужских рыбаков. На оторвавшейся льдине их унесло вниз по течению Оки.

К счастью, спасательная операция местного управления МЧС прошла успешно, все остались живы, даже несмотря на то, что двое попытались добраться до берега самостоятельно, прыгнув в воду.

Но часто весенний лед не выдерживает массы среднестатистического рыболова, из-за чего популярное мужское хобби регулярно собирает дань в виде человеческих жизней. В тот же день на речке Яченке в Калуге погиб 46-летний мужчина, провалившийся под лед. Его тело позднее достали со дна.

Во избежание подобных трагедий калужские спасатели 14 марта провели настоящую морскую спецоперацию. На судне с воздушной подушкой они прошли вдоль берега по всему периметру Яченского водохранилища, ломая хрупкий ледяной покров. Образовавшаяся промоина отрезала путь незадачливым любителям рыбалки к последнему в этом сезоне льду.

Теплая погода внесла коррективы в биологические ритмы представителей животного мира, в том числе пресмыкающихся. Проснувшихся раньше положенного времени гадюк, греющихся на солнышке, заметили любители природы в Московской и Тверской областях.

При встрече с ядовитой змеей биологи традиционно рекомендуют обойти ее стороной, а дачникам следует выкашивать траву на своем участке, убирать мусор и не складировать бревна.

Не спится уже и медведям. В Рязанской области проснувшийся косолапый наследил возле поселка Кудом Спасского района. В прошлом году местные медведи очнулись после зимней спячки лишь в апреле. Но тогда еще было холодно и кое-где лежал снег, а время пробуждения мишек зависит от температуры окружающей среды.

Искать себе пропитание хозяин леса начнет примерно дней через десять. Пока ему хватает накопленного с осени жира. Поэтому выходить в весенние леса на прогулку нужно с большой осторожностью: не исключено, что оголодавший медведь может погнаться за человеком.

«После спячки медведь некоторое время как бы приходит в себя. В первые часы бодрствования он удаляет из кишечника фекальную пробку, которая образовалась во время сна. Но и после этого кишечник у медведя еще долго не работает и голода он не чувствует», — цитирует «Комсомольская правда» старшего научного сотрудника Окского заповедника, кандидата биологических наук Надежду Панкову.

Бодрствуют с недавнего времени медведи и Западного Кавказа, а также их собратья, обитающие в зоопарках Воронежа и Новосибирска.

Но по сравнению с погодными проблемами жителей США Россия кажется оазисом спокойствия, несмотря на климатические качели этого сезона. Жертвами обрушившегося на Штаты торнадо стали не менее 30 человек.

В штате Миссури стихия унесла жизни 12 человек, в Канзасе погибли восемь, в Миссисипи — четыре, в Арканзасе и Техасе — по три. Центр прогнозирования штормов объявил максимальный уровень опасности — пять по пятибалльной шкале — в Алабаме и Миссисипи.

Тем временем климатологи бьют тревогу из-за глобального потепления, прогонозируя таяние арктических льдов к 2027 году и появление мегацунами с волнами высотой в 150 метров. До наступления же нового ледниковго периода, который обещают ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, осталось всего каких-то 10 тысяч лет.