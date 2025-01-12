Свежие данные американской статистики говорят о том, что экспорт шоколада из России в США в прошлом году вырос в три с половиной раза. За 11 месяцев американцы закупили в России какао-продуктов на 2,48 миллиона долларов.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пик закупок пришелся на ноябрь — тогда американские покупатели заплатили российским производителям шоколада 389 тысяч долларов. С января 2022 года это максимальное значение. При этом наибольшим спросом пользуются конфеты, реже всего покупают сырьё — какао-порошок.

Шоколадные Штаты

Рынок шоколада в США оценивается в 23 миллиарда долларов. По потреблению этой сладости Штаты занимают седьмое место в мире, тогда как российские поклонники шоколада вывели свою страну на четырнадцатую строчку, утверждает независимый эксперт товаров народного потребления Александр Афиногенов.

Эксперт уверен, что среди американцев российские марки шоколада ажиотажа не вызывают. А рост шоколадного импорта из России он связывает с увеличением числа россиян, избравших в последние годы местом жительства США.

«Потребление, скорее всего, увеличилось только за счет того, что российская диаспора тоже увеличилась», — считает Афиногенов.

В 2022 году действительно было зафиксировано рекордное за десять лет количество россиян, которые получили американское гражданство. Таковых, по данным Госдепартамента и Службы иммиграции и натурализации США, нашлось 10 420 человек.

Но в то, что такое количество россиян смогло взорвать национальный рынок шоколада в США и из-за неизбывной тоски по родине увеличить закупки отечественных сладостей в три раза, верится с трудом.

Сладкое «оружие» России

Любовь американцев к сладкому и фастфуду неизбежно сказывается на их здоровье. Уже к 2021 году почти 75% населения страны в возрасте до 25 лет страдали от избыточного веса или ожирения. Если эта тенденция сохранится, то, как прогнозируют авторы опубликованной в научном журнале Lancet статьи, к 2050 году доля тучных жителей США превысит 80%. Косвенную, хоть и небольшую, «ответственность» за это несут и производители российских шоколадных конфет.

Главным же поставщиком шоколада в Штаты остаётся Канада: экспорт оттуда по итогам прошлого года достиг 1,9 миллиарда долларов.

В целом Россия за последние девять месяцев отправила в другие страны 61 тысячу тонн шоколада, что в денежном эквиваленте составляет 191 миллион долларов. Эти данные приводит платформа ООН Comtrade. Больше всего шоколадные изделия из России любят в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане и Китае.

Наша страна при этом по объективным причинам сама находится в зависимости от экспорта какао-бобов. В том числе и из недружественных стран.

Например, два года назад в компании крупнейших поставщиков какао в России наряду с Кот-д’Ивуаром и Эквадором оказалась, как ни удивительно, Эстония. По итогам 2023 года это прибалтийское государство экспортировало в Россию семь тысяч тонн бобов на 24 миллиона долларов.

Стремление диверсифицировать поставки этого вида сырья побудило искать иные источники экспорта. В июле прошлого года стало известно о начале прямых поставок какао-бобов из Нигерии — четвертого в мире производителя этого сырья.

Подделка — признак популярности

Маркером того, что российские продукты питания пользуются большой популярностью за рубежом, становится появление магазинов с псевдорусскими товарами. Шанхайское муниципальное бюро по надзору и управлению рынком (SMASA) в декабре прошлого и в начале января нового года провело два раунда проверок в таких торговых точках.

Как сообщает в своём Telegram-канале российский востоковед Алексей Маслов, за громкими названиями типа «Российский продовольственный супермаркет», как правило, скрываются небольшие павильоны-времянки, ассортимент которых на 80% состоит из товаров китайского же производства.

А небольшая доля настоящих российских продуктов попала на прилавки этих магазинчиков благодаря серым схемам импорта.

Скрыть российское происхождение немногочисленных контрабандных товаров от проверяющих китайские дельцы попытались, заклеив данные о стране происхождения. Но символика на упаковке в виде Кремля и мишек выдала их с головой.

Среди китайских потребителей традиционной популярностью пользуется российская колбасная продукция. И лингвистических казусов производители подделок здесь избежать не смогли.

Из-за стремления бизнесменов нажиться на соотечественниках появились такие кулинарные изыски, как колбасы «Кишечная», «Кишки благородные», «Кукурузная кишка охотника» и «ПивоВкус». По итогам проверки сорока семи магазинов в Шанхае возбудили шесть дел.

Отдельной статьёй экспорта отечественных продуктов в Поднебесную считается и российское мороженое. Только за первые пять месяцев прошлого года КНР стала лидером по закупкам холодного лакомства в России. Общий объем закупок тогда составил 1,1 миллиона долларов.

Соцсети

«Всё это — оборотная сторона того, что официально из-за сложностей в оплате Китай наводнили подделки», — делает вывод китаевед Маслов.

Накормить планету

Российская продукция продолжает победоносное шествие по мировым продовольственным рынкам. Это касается и такого действительно жизненно необходимого продукта для развивающихся стран, как мука.

По итогам 2024 года Россия поставила на зарубежные рынки пшеничной и пшенично-ржаной муки на сумму почти 300 миллионов долларов. Объем экспорта за год вырос на 3% в стоимостном выражении и на 7% — в физическом.

Крупнейшим покупателем российской муки стал Афганистан, где треть сорокамиллионного населения страдает от недоедания. Россия поставила в эту страну муки на 80 миллионов долларов, в два раза увеличив объем экспорта.

Второе и третье места рейтинга импортеров российской муки поделили Китай и Туркменистан.

Как сообщает федеральный центр «Агроэкспорт», к 2030 году российский экспорт муки может превысить 440 миллионов долларов.

Главными потребителями муки из России останутся Китай, другие страны Азии, страны Персидского залива, ближнего зарубежья и Африки.