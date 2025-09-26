В Москве 25–26 сентября 2025 года состоялся Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив, организованный сторонниками партии «Единая Россия». Это масштабное событие объединило более двух тысяч представителей некоммерческих организаций (НКО) и лидеров общественных проектов из всех регионов России.

Иван Шилов ИА Регнум

Участники общались в гибридном формате — очно и онлайн, — делясь практическим опытом и формулируя рекомендации по усилению роли гражданского общества и некоммерческого сектора в развитии страны.

Мероприятие включало пленарные сессии и тематические панели с участием депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации, чиновников федеральных министерств и ведущих представителей экспертного сообщества.

Основной фокус был направлен на реальные механизмы поддержки инициатив, рожденных в регионах, и на поиск инновационных подходов к решению социальных задач.

«Гражданские инициативы сегодня выступают в роли одной из основных движущих сил прогресса нашей страны. Этот форум — отличная площадка для того, чтобы услышать голоса тех, кто на местах ежедневно решает ключевые социальные проблемы.

Мы не только стремимся оказать помощь НКО, но и планируем разработать системные рекомендации для укрепления гражданского общества в России», — заявила Ольга Занко, председатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия» и заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

Она также напомнила, что в скором времени будет отмечаться 30-летие федерального закона о некоммерческих организациях, который стал основополагающим документом для регулирования деятельности НКО в России.

В этой связи особенно важно собрать мнения самих представителей сектора о необходимых корректировках в законодательстве, чтобы сделать его более применимым к современным условиям.

Одним из ключевых событий форума стала секция «Сила гражданского общества: лучшие практики и новые горизонты», где были представлены примеры успешных проектов и обсуждались перспективы правового совершенствования.

С докладом здесь выступила Ирина Гусева, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления.

Родившаяся в поселке Эльтон Волгоградской области, она является опытным политиком и общественным деятелем и не понаслышке знает как проблемы, так и точки роста в регионах. Окончив в 1994 году Волгоградский педагогический институт по специальности «учитель истории и права», она прошла путь от регионального депутата до члена Госдумы, где активно занимается вопросами местного самоуправления и социальной политики. ВАРМСУ под ее руководством объединяет тысячи муниципалитетов, фокусируясь на их устойчивом развитии.

«ВАРМСУ сегодня аккумулирует множество эффективных практик, направленных на развитие и процветание муниципалитетов всей страны. В рамках заключённого соглашения с партией «Единая Россия» мы продолжаем реализовывать проекты по развитию местного самоуправления, учитывая при этом партийные инициативы для повышения качества жизни в муниципальных образованиях.

Большинство наших глав — члены партии «Единая Россия», партии нашего национального лидера. Они слышат каждого жителя, работают над созданием муниципалитетов, которые отвечают потребностям каждого человека, оказывая поддержку участникам СВО и их семьям, взаимодействуя с территориальным общественным самоуправлением и институтом сельских старост, — всегда рядом с людьми и ради людей», — отметила Ирина Гусева.

Программа форума была разнообразной и ориентированной на актуальные вызовы. Пленарные заседания дополнялись дискуссиями по темам: «Историческая правда как элемент национального суверенитета», где обсуждались вопросы сохранения культурной памяти и противодействия фальсификациям истории; «Инфраструктура поддержки некоммерческого сектора» — с акцентом на финансирование, гранты и цифровые инструменты для НКО; «Социальная забота через некоммерческий сектор», посвященная роли общественных организаций в помощи семьям, ветеранам и уязвимым группам населения.

Участники поделились примерами успешных проектов, таких как экологические инициативы в регионах и программы по вовлечению молодежи в волонтёрскую деятельность, что подчеркивает практическую ценность форума.

Стоить отметить, что ВАРМСУ и «Единая Россия» продолжат тесное сотрудничество. В соответствии с соглашением ведется работа по оптимизации законов в сфере местного самоуправления, подготовке кадров для муниципальных органов и реализации федерального проекта «Школа ЖКХ».

Этот проект, запущенный партией, помогает повышать компетенции в жилищно-коммунальной сфере, способствуя улучшению инфраструктуры в городах и селах.

По мнению экспертов, форум стал яркой демонстрацией открытого диалога между властью, НКО и гражданами. Как отметили организаторы, такие события способствуют консолидации общества вокруг общих целей, особенно в условиях глобальных вызовов. Участники выразили оптимизм относительно будущего некоммерческого сектора, подчеркивая его роль в укреплении социальной стабильности.

Пресс-служба Всероссийского форума поддержки гражданских инициатив Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева

В итоге мероприятие не только подвело итоги текущих достижений, но и наметило стратегии на перспективу, подтвердив значимую роль «Единой России» в поддержке гражданских инициатив.

По данным СМИ, форум собрал представителей из всех федеральных округов, что сделало его по-настоящему всероссийским. Эксперты таже отметили рост числа НКО в России — с 1995 года их количество увеличилось в десятки раз благодаря эволюции законодательства.

Это подчеркивает актуальность юбилея закона о НКО и необходимость его дальнейшего совершенствования в соответствии с вызовами времени.