Вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост рухнул на проходящий под ним пассажирский поезд №86 Климов — Москва. В составе находилось 388 пассажиров. Погибли семь человек. Трагедия произошла в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи.

РИА Новости

Спустя несколько часов губернатор Александр Богомаз заявил, что причиной катастрофы стал подрыв моста. Версию подрыва также позднее подтвердили эксперты Следственного комитета России (СКР). Поезд не успел доехать до станции Выгоничи. Затем состав должен был сделать остановку в столице региона Брянске.

К 11:00 число пострадавших в результате крушения поезда возросло до 73 человек, 44 из них были госпитализированы. Среди пострадавших — четырехмесячный ребенок. Как сообщало ИА Регнум, его отправили на вертолете в Москву.

Травмы получил также водитель грузовика, который в момент подрыва проезжал по мосту. Фура, по словам очевидцев, упала на локомотив.

Пассажиров поезда Климов — Москва привезли в столицу на резервном составе. Помощь им оказывают медики и психологи.

«Подумали, что кто-то сорвал стоп-кран»

Выживших пассажиров на Киевском вокзале встречали корреспонденты ИА Регнум.

По словам сына одного из пострадавших, информацию о том, что людей везут обратно в Москву, удалось получить только в справочной РЖД. Родные также не сразу смогли выйти на связь с близкими.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3968311" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встречающий пострадавшего в Брянской области отца рассказал о случившемся

«У папы есть ушибы, он себя не очень чувствует, поэтому я приехал его встречать. Долгое время нельзя было дозвониться. Когда я позвонил, было еле слышно. Он сказал: все нормально, я еду», — рассказал собеседник издания.

Вскоре прибыл поезд, с которого сошел отец молодого человека. На перроне его осмотрели медработники. По словам мужчины, которого зовут Федор, эвакуация пострадавших проходила организованно, волонтеры и сотрудники МЧС сделали все возможное для безопасности людей. Когда произошло крушение, он упал со второй полки восьмого вагона.

«Люди друг другу помогали, выходили. В вагоне, который перевернулся, кричали: помогите, помогите. Двери в нашем вагоне были заблокированы, выходили через другой вагон», — поделился он пережитым с журналистами ИА Регнум.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/NwPyZkjve" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Прибывший на поезде пострадавший рассказал о произошедшем

Из-за резкой остановки поезда пассажиры подумали, что кто-то сорвал стоп-кран, рассказывает другой пострадавший.

«Выходили из поезда с вещами в сторону автотрассы. Как могли помогали пострадавшим, перевязывали руки, ноги. К тому времени основную часть людей эвакуировали», — рассказал мужчина.

Федеральная пассажирская компания (ФПК) пообещала выплатить компенсации пассажирам, кроме того людям начислят 20 тысяч баллов по программе «РЖД Бонус».

Как сообщили в РЖД, погиб машинист локомотива, еще девять работников поездной бригады госпитализированы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/9dvqA5wvl" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Сначала подумал, что стоп-кран» — пострадавший при теракте в Брянской области

Железнодорожная сеть приграничной Брянской области уже не раз становилась целью диверсионных вылазок. Так, около восьми часов вечера 2 мая 2023 года с рельсов сошли локомотив и 20 вагонов грузового поезда на перегоне Снежетьская — Белые Берега, к юго-востоку от Брянска.

Поезд следовал по маршруту Брянск — Карачев. Причиной катастрофы стал подрыв железнодорожных путей.

А за день до этого диверсанты подорвали пути на 136-м километре перегона Брянск — Унеча. В результате произошло крушение локомотива и семи вагонов, перевозивших топливо и стройматериалы.

Крушение в Курской области

По схожему сценарию этой ночью произошло крушение в Курской области на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива. Там на автодорогу обрушился железнодорожный мост, когда по нему проходил грузовой состав.

«По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков», — сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Загоревшийся локомотив быстро потушили пожарные.

Вывод следователей СК РФ в обоих случаях однозначный — теракт. Расследование уголовных дел о подрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях началось, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/xLWekjgPE" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Обстановка на Киевском вокзале в Москве, куда прибыл состав с пострадавшими

Президенту России Владимиру Путину всю ночь докладывали о ходе спасательной операции и первичных выводах следователей силовых структур.

«Президент России Владимир Путин фактически в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем в Курской и Брянской областях с железнодорожными составами», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

К полудню стало известно, что подрыв произошел еще на одном участке железнодорожной сети Брянской области. Был взорван железнодорожный путь на перегоне Унеча — Жеча, когда там проезжал путеизмерительный поезд. К счастью, никто не пострадал, но этот участок пути закрыт для движения железнодорожных составов.