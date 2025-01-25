День студента, или Татьянин день, — широко отмечаемый в России праздник с давней историей.

Иван Шилов ИА Регнум

25 января поздравляют и тех молодых людей, кто принял вызов времени, встав на защиту Родины, и тех, кто отдает свободное время на то, чтобы работой в тылу повысить боеспособность армии, выполняющей задачи в зоне специальной военной операции.

«Надо дойти до наших»

Всеобщая мобилизация была объявлена в Донецкой и Луганской народных республиках 19 февраля 2022 года после того, как обострилась ситуация на линии боевого соприкосновения между подразделениями народных милиций ДНР и ЛНР и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда украинские военные усилили обстрелы, стягивая дополнительный личный состав и боевую технику. На защиту суверенитета республик встали мужчины Донбасса от 18 до 65 лет.

В рядах подразделения «Каскад» Внутренних войск МВД ДНР с 26 февраля оказался и 19-летний Михаил Третьяков, студент третьего курса бакалавриата экономического факультета Донецкого государственного университета (ДонГУ).

В одном воинском коллективе части оказались и мобилизованные, среди них четверо студентов, и уже опытные бойцы. «Старики» относились к новобранцам с пониманием, даже помогали достать экипировку. Без товарищеских шуток в адрес молодых бойцов, традиционных в солдатской среде, впрочем, тоже не обходилось.

Боевую подготовку призывники практически не проходили в связи с тем, что требовалась немедленная помощь войскам, которые действовали на мариупольском направлении. Молодым бойцам буквально за два дня показали основы обращения с оружием, и уже 1 марта они пошли в бой.

Часть, в которой служил Михаил, должна была заниматься борьбой с диверсантами на освобожденной территории. Но уже началось освобождение Мариуполя, поэтому его вскоре перевели в 1-ю штурмовую роту, которая участвовала в городских боях на левом берегу реки Кальмиус.

Днем 28 марта 2022 года Михаил заглянул в глаза смерти, но сумел выжить.

«Мы находились в балке в менее выгодных условиях, так как вражеская позиция на противоположном склоне была выше. Они нас видели хорошо, а мы, особенно когда был закат и солнце светило в нашу сторону, их не видели вообще. В этот момент начали работать снайпер и пулеметчик, а основная часть нашей группы ушла за боекомплектом. Дверь дома, где мы находились, выходила в сторону врага, который открывал огонь, едва заметив движение», — рассказал Михаил ИА Регнум.

На помощь пришла соседняя группа, открывшая огонь по противнику, который находился в забетонированных укрытиях, практически вслепую. Благодаря этому Михаил и его старший товарищ смогли выбраться к своим. Уходили от огня, будучи буквально на ладони у врага.

«Приходилось идти по обстреливаемым дворам. Свист пуль, все ложится рядом. Трудно передать, какие были эмоции. В голове было только одно: надо дойти до наших. Считай, что сегодня у тебя второй день рождения, сказал товарищ. Потом две наших группы объединились и заняли более выгодную позицию на дом выше. Мы стали заслоном, чтобы не допустить контратаки противника во фланг и тыл нашим частям. Эту позицию мы удерживали в течение недели», — делится он своими воспоминаниями.

Впоследствии Михаил был контужен, награждён медалью «За освобождение Мариуполя». Летом 2022 года после лечения в госпитале демобилизован с военной службы. Сейчас Михаил Третьяков продолжает учебу сразу на двух факультетах ДонГУ: экономическом и юридическом.

Самая гуманная профессия

Студент первого курса Белгородского медицинского института Данила Борисов взял академический отпуск после начала СВО и в конце 2022 года прибыл в зону боевых действий. Служить ему довелось санинструктором 1-го стрелкового батальона 9-й отдельной штурмовой бригады, которая вела бои под Авдеевкой.

Даже элементарные знания медицины могут спасти жизнь человеку, рассказал Данила ИА Регнум. Навыки десмургии, перевязки были очень хорошо натренированы преподавателями колледжа.

В своей практике чаще всего ему приходилось сталкиваться с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. «Примерно 60% — это осколочные ранения, 20% — пулевые, остальное — это контузии», — рассказал собеседник издания.

В зоне СВО Данила Борисов пробыл больше года. Сейчас будущий терапевт учится на втором курсе своего института.

Курские волонтеры

В августе 2024 года подразделения ВСУ вторглись на территорию Курской области, сумев захватить приграничье и несколько населенных пунктов. Александр Фетисов, студент факультета лингвистики и межкультурной коммуникации ЮЗГУ, курсант регионального военного учебного центра, с первых дней вторжения работает на площадке Объединенного гуманитарного склада «Народного фронта».

За смену курсанты изготавливают около 70 окопных или блиндажных свечей из жестяных банок и картона. Одно из подразделений, куда ЮЗГУ передает эту продукцию, сражается на Глушковском направлении в Курской области.

Студентка юридического факультета, руководитель студенческого волонтерского движения «Индиго ЮЗГУ» Зульфина Алиева организовала пункт плетения маскировочных сетей на базе своего университета. По ее словам, сети плетут не только студенты и преподаватели, но и неравнодушные люди, которые хотят помочь армии.

«Это работа, которая требует терпения. Все зависит от техники плетения. Новичкам мы показываем самый простой способ плетения зигзагом. Сложного на самом деле ничего нет. Примерно десять человек могут сплести сеть 3×6 метров за два дня. Иногда справляемся и за день», — поделилась собеседница ИА Регнум.

Вузы для фронта

В российских вузах и колледжах сейчас учатся более 8 миллионов студентов. Весной 2023 года в России по инициативе университетского сообщества стартовала акция «Вузы для фронта!», поддержанная Министерством науки и высшего образования РФ.

Ее участниками стали более 500 образовательных учреждений по всей стране. За это время бойцы на передовой в зоне спецоперации получили свыше тысячи тонн различных грузов, собранных российскими студентами. В том числе средства личной гигиены, продукты питания, автомобили и даже спецтехника — снегоболотоходы.

В некоторых вузах возникли опытные производства, где преподаватели, студенты и выпускники изготавливают саперные «кошки», печки-буржуйки, антенны и беспилотники, которые стали символом современной войны.

Многие университеты регулярно отравляют груз на фронт напрямую. А на базе Национального исследовательского университета МЭИ создан логистический хаб, через который в войска идут централизованные поставки. Их немалая часть отправляется героической «крылатой пехоте» — солдатам и офицерам воздушно-десантных войск.