В российской транспортной полиции составили обобщенный портрет воздушного хулигана. Типичным авиадебоширом оказался мужчина в возрасте от 30 до 50 лет, заложивший за воротник для храбрости перед посадкой.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам начальника управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Дмитрия Гутыри, именно представители этой возрастной категории устраивают беспорядки на борту самолета, когда отправляются на отдых.

Полицейский утверждает, что причиной предполетной выпивки становится аэрофобия — страх перед воздушными путешествиями.

По данным МВД, за три месяца 2025 года в аэропортах Москвы и Подмосковья за нетрезвый вид и буйное поведение к административной ответственности привлекли 18 пассажиров. Еще одному пришлось отвечать и по уголовной статье. Как ранее сообщало ИА Регнум, в 2023 году сотрудники полиции сняли с авиарейсов более 2 тысяч дебоширов, из которых больше половины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Личный кризис и эхо 90-х

Возрастные рамки для авиационных хулиганов, обозначенные полицией, совпадают с жизненным этапом, который психологи называют кризисом среднего возраста. В этот период происходит переоценка своих жизненных достижений, и если что-то идет не так, появляются чувства, которые мужчины открыто не демонстрируют, рассказала корреспонденту ИА Регнум практикующий психолог Олеся Рудометова.

Из-за разочарований в личной жизни, карьере и угасающего здоровья накапливается много скрытого гнева. Кроме того, для этих лет характерна потеря выносливости, быстрая раздражительность, тревожность, чувство подавленности.

«У мужчин часто печаль выходит через гнев, так как мальчикам плакать не разрешается, а разрешается сердиться и проявлять решительные эмоции. Человек думает, что алкоголь поможет ему избавиться страха, а этого не происходит, и разрушительные чувства берут верх. И стрессовая ситуация в самолете становится катализатором для всех чувств. Много разных эмоций, и когда человек выпивает алкоголь, из-за недостатка психологической выносливости в этот жизненный период его начинает нести», — объяснила собеседница издания.

Некоторые дебоширы в сложном эмоциональном состоянии даже пытаются угнать самолет. Такую попытку в 2019 году предпринял безработный 41-летний пассажир рейса Сургут-Москва Павел Шаповалов. Причем незадачливый авиаугонщик потребовал перенаправить воздушное судно в… Афганистан.

Пилоты пошли на хитрость, заявив, что самолету необходима дозаправка в Ханты-Мансийске. Там же полет для Шаповалова и закончился. В его крови эксперты не нашли следов алкоголя, наркотиков и психотропных веществ. Позднее преступника, которого в его родном селе характеризовали в целом положительно, приговорили к принудительному лечению.

Развал СССР и становление новой российской государственности стали серьезным испытанием для поколения 90-х, которому довелось столкнуться с экономическим кризисом и захлестнувшей страну волной криминала. Россия преодолела этот этап, тем не менее эта, без преувеличения, кровавая эпоха оставила свой отпечаток на судьбах многих людей.

«В целом философия агрессии 90-х, конечно, ушла, но 50-летние — это как раз люди той эпохи», — поделился с ИА Регнум Дмитрий, сотрудник силовых структур, отдавший работе в правоохранительных органах 30 лет.

Но, безусловно, никакие личные кризисы и тяжелое прошлое не выписывают индульгенцию на аморальное поведение в общественных местах, тем более на борту самолета, где возникает угроза жизни для пассажиров и экипажа.

Недовольные звёзды

История пассажирских авиаперевозок ведет свой отсчет с 1914 года, когда состоялся первый коммерческий авиарейс в штате Флорида. Лавры же первого официально зарегистрированного авиадебошира в истории стяжал известный музыкант Арт Ван Дамм, 26-летний аккордеонист оркестра Бена Берни.

Произошло это в 1946 году на борту самолета, летевшего из Гаваны в Чикаго. Служитель муз набросился на человека, который откинул спинку своего кресла, придавив ноги Ван Дамму. Скандалиста скрутили другие пассажиры, однако деятель искусства сумел покусать стюардессу.

Справедливости ради следует отметить, что дебоширят не только мужчины. Отечественные поп-дивы также неоднократно создавали проблемы экипажам воздушных судов и своим попутчикам. Например, певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва-Омск в марте 2018 года. Причиной скандала стал отказ звездной пассажирки посадить свою собачку в переноску в соответствии с правилами перевозки животных.

Видимо, частота конфликтных ситуаций такого рода стала причиной того, что авиаперевозчики смягчили свои требования к пушистым путешественникам. Как сообщало ИА Регнум, с апреля 2024 года небольшие домашние животные могут отправляться в полет вместе с хозяином, расположившись на соседнем пассажирском кресле.

Кто защитит пассажиров?

В России нет службы воздушных маршалов, которые бы обеспечивали безопасность пассажиров во время авиаперелетов. Хотя МВД еще в 2014 году выступило с инициативой ее создания после участившихся дебошей в самолетах. Но в 2019 году в ведомстве были вынуждены признать, что создание такого подразделения противоречит федеральному закону «О полиции».

В США, к слову, служба воздушных маршалов действует с 1960-х годов. Ее сотрудники носят гражданскую одежду и при необходимости могут применить оружие.

Но и само по себе наличие охраны на борту самолета не всегда может решить проблему.

«Если ввести охрану, то кто это будет? Надо найти для этого двух амбалов, один специалист может и не справиться, ему же нельзя бить наповал. Даже двое полицейских могут не справиться, если они прошли спортподготовку только на бумаге. В здоровом обществе пассажиры справятся сами, поколотят и скрутят», — считает Дмитрий.

А пока на пути подогретого спиртным хулигана зачастую оказываются девушки-бортпроводницы, которые не отличаются богатырским телосложением.