В Центральную Россию пришло резкое похолодание. Во многих местах идут проливные дожди, а в ряде регионов выпал значительный слой снега.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

Если в городах он пролежит не столь долго и быстро превратится в слякоть, то за городом снежный покров может сохраниться вплоть до конца следующей недели.

В Москве и области начался настоящий коллапс, «благодарить» за это следует циклон «Зион». На улицах местами лежат настоящие сугробы, буквально за ночь выпало чуть меньше половины месячной нормы осадков. Если еще 4 апреля в столице было до +16 градусов, то теперь Москва вернулась из майского тепла как минимум в начало марта.

«Сильные снегопады обложного характера будут валить без перерыва в течение 24 часов с максимальной интенсивностью с утра до 9 часов 7-го апреля», — пишет метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник высота снега в столице может достичь 10-15 сантиметров.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957901" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Москву завалило апрельским снегом

Водители-торопыги, забывшие народную примету не менять резину до Пасхи, кусают локти. Те же, кто еще ездит «на зиме», стараются максимально дистанцироваться от других участников дорожного движения, памятуя другую народную примету: если не ты въедешь в кого-то, то кто-то въедет в тебя. Внеочередному «дню жестянщика» радуются только автосервисы.

Понижение температуры затронуло, в частности, Северо-Западный и Приволжский федеральныe округа.

На юге страны, как в Краснодарском крае, отмечает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, тоже стало прохладнее. «В середине следующей недели температура будет примерно на 1-2 градуса ниже нормы, но это не такие большие аномалии», — говорит он.

Людей просто сдувало

Непогода начала захватывать Россию еще с утра 5 апреля. Вчера сильно досталось Кузбассу, Хакасии, Красноярскому и Алтайскому краям, а также Новосибирской и Иркутской областям. Как отмечает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, там «промчался холодный атмосферный фронт, связанный с активным циклоном, перемещавшимся по северу Западной Сибири».

Ураганный ветер срывал крыши домов и разбивал окна, переворачивал автомобили, валил деревья и рекламные щиты, обрывал электропровода. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, порывы ветра в тех регионах достигали 33 м/с (120 км/ч).

«По шкале Бофорта — это максимальный 12-ти балльный шторм, — отмечает метеоролог. — Случается крайне редко».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/DJGlw5rWp" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Четыре человека пострадали в Абакане из-за урагана, сообщает глава республики

К сожалению, не обошлось без жертв — как сообщается, в Красноярске ураган снес женщину с балкона многоэтажки, она погибла. В Железнодорожном районе города из-за порыва ветра обрушился павильон, под завалами оказался мужчина — сейчас он в больнице. В Хакасии из-за штормового ветра пострадали 11 человек, пятерых пришлось госпитализировать.

Есть и негативные последствия разгула стихии для инфраструктуры: так, в Красноярском крае из-за штормового ветра с порывами до 28 м/с почти 60 тысяч человек остались без электричества. Массовые отключения зафиксированы в Хакасии, Алтайском крае и Кемеровской области, ремонтные бригады проводят там аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, во многих пострадавших от урагана регионах обострилась проблема лесных пожаров: сильный ветер разносит искры и горящую траву, пламя перекидывается почти моментально и подступает к жилым домам. Огонь угрожал городскому аэропорту Красноярска, а в его окрестностях видели огненные смерчи.

В Минусинске было даже объявлено о подготовке к эвакуации жителей Восточного и Юго-восточного микрорайонов. Позже очаг возгорания удалось локализовать, однако опасность распространения огня остается — по прогнозам метеорологов, штормовой ветер сохранится и сегодня.

Год будет тёплым

Несмотря на пришедшее похолодание, в целом в текущем году синоптики обещают нам очень высокие температуры. Как ранее отмечал Роман Вильфанд, 2025-й может войти в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений. По словам эксперта, потепление связано с увеличением концентрации парниковых газов — и этот процесс пока не стабилизирован.

«Кроме того, температура океана остается очень высокой, его деятельный [соприкасающийся с атмосферой — прим. ред.] слой хорошо прогрелся, — добавил специалист. — Это также влияет на состояние атмосферы: передаваемое тепло от океанов способствует повышению температуры воздуха».

И такие процессы уже имеют прямое влияние на состояние дел в российских регионах: так, в Крыму март выдался теплым и засушливым, из-за чего запасы местных водохранилищ в Крыму за этот месяц сократились на 3 миллиона кубических метров и составили порядка 112 миллионов кубометров. При этом летом прошлого года в них было около 210 миллионов кубометров воды.

В южных городах России, например, в Таганроге, из-за аномального потепления вылезли полчища комаров-звонцов, которых можно буквально собирать горстями. Но для сельского хозяйства России куда важнее возможная угроза нашествий иных насекомых: саранчи и других вредителей, расширению ареалов обитания которых на север способствует перемена климата.

Потепление угрожает еще и повышенными рисками лесных пожаров. Их появлению могут способствовать ранняя весна, малоснежная зима и засуха в некоторых регионах, хотя основной причиной все же остаются действия человека.

Как говорит прогноз Гидрометцентра России о пожарной опасности в стране в 2025 году, пожары уже в апреле могут разгореться Забайкалье, на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. А в мае сложная ситуация ожидается в Мурманской и Архангельской областях и Республике Коми.

Если из-за изменений климата жителей центральных областей этим летом могут ждать удушающая жара и проливные ливни, то, как отмечает Росгидромет, северным регионам потепление рискует принести дальнейшее оттаивание многолетней мерзлоты.

Этот процесс несет опасность повреждения местной инфраструктуры из-за нестабильности грунтов, поэтому ученые следят за ситуацией и разрабатывают технологии для минимизации рисков.