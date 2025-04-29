Верховный суд РФ признал ничтожным кредит на сумму в 265,5 тысячи рублей, который мошенники «повесили» на россиянку, взломав ее приложение.

Иван Шилов ИА Регнум

Аферисты подменили номер телефона жертвы и оформили от ее имени кредитный договор, используя ее же электронную подпись.

Преступники даже позвонили на горячую линию банка и якобы от имени пользовательницы отключили функцию оповещения удаленного доступа, чтобы незаметно для его клиентки провернуть свое черное дело. Банк перевел деньги в карманы мошенников.

Теперь полиция ищет организатора мошеннической схемы, который, как удалось выяснить, проживает в Новосибирске.

Расплачиваться за чужую аферу героиня истории отказалась — и банк стал судиться с ней. На сторону банкиров, требовавших возврата денег и выплаты процентов по кредитному договору, встали три суда: первой инстанции, апелляционный и кассационный.

Согласно их вердиктам, клиентка банка допустила «неосмотрительное поведение в использовании электронной подписи и технических средств».

Но судьи Верховного суда (ВС РФ) решили иначе. «Договор, заключенный в результате обмана или иных неправомерных действий, является ничтожным», — справедливо решили там.

Признание сделки ничтожной означает, что она недействительна. Кроме того, банку, который обогатил преступников, предписали быть осторожнее при оформлении дистанционных кредитов. Вынося вердикт, ВС РФ сослался на определение Конституционного суда от 13 октября 2022 года.

Латиница как улика

В российскую судебную практику уверенно входит разрешение споров в пользу ограбленных кибермошенниками граждан.

Так, 3 марта Московский областной суд оставил в силе решение Красногорского городского суда о признании недействительным кредитного договора, который был дистанционно оформлен мошенниками.

Преступники оформили миллионный кредит на ничего не подозревавшую клиентку банка в июле 2022 года. Причем женщина в счет погашения задолженности перед тем, как обратиться в суд, выплатила 157 тысяч рублей. Длившаяся без малого три года судебная тяжба завершилась ее победой.

Любопытно, что на заседании городского суда представитель банка отчаянно отстаивал интересы своей организации, упирая на то, что договор был скреплен электронной подписью клиентки. Но все же не нашелся, что возразить на доводы адвоката о непричастности потерпевшей к оформлению кредита. Суд также обязал банк вернуть клиентке деньги, которыми она погашала взятый не по ее воле кредит.

Но не везде суды на местах встают на сторону обычных граждан. Добиваться правды в Верховном суде пришлось и жительнице Калужской области. Женщина допустила оплошность, сообщив мошенникам код из СМС. Те взяли от ее имени кредит на 550 тыс. руб. под огромные проценты.

Суды первых инстанций были убеждены в правоте обогатившего мошенников банка, однако Верховный суд защитил калужанку и признал ее кредит незаконным. Судьи ВС РФ обратили внимание на то, что СМС-код сопровождался сообщением на латинице, что нарушает статью 8 Закона «О защите прав потребителей», которая предписывает предоставлять информацию на русском языке.

Банкам остается лишь смириться

В современных экономических реалиях люди массово пользуются и банковскими продуктами, и приложениями. Поэтому банки должны тщательнее относиться к оформлению онлайн-заявок, делать контрольные звонки, растягивать взятие кредита на более длительный срок, чтобы оформление не совершалось одним нажатием кнопки. Эта процедура должна растягиваться на 3–5 дней с подтверждающими звонками на разных уровнях, говорит в беседе с ИА Регнум практикующий юрист с 19-летним стажем Александр Полищук.

«Сейчас Верховный суд заставляет банкиров менять свою политику и вкладывать деньги в безопасность клиентов. Банку все равно, кто будет перед ним отвечать. Выгоднее «повесить» этот кредит на гражданина, чем терять деньги и искать негодяев, которые находятся за пределами России. Именно суды сейчас стимулируют банки развивать кредитную безопасность», — отметил Александр.

Эффективность судебного прецедента в России дискуссионна. Но все же постановлениями пленумов ВС РФ судебная практика обобщается.

И банкам ничего не остается, как только со временем смириться с положением дел: их попытки добиться решения в свою пользу будут остановлены в кассационных и апелляционных судах, утверждает собеседник ИА Регнум.

1 апреля 2025 года Владимир Путин подписал закон, который должен дополнительно защитить граждан от кибермошенников. Закон обязал банки проверять подозрительные операции не только при онлайн-платежах, но и при использовании банкоматов. Ранее в России начал действовать самозапрет на оформление потребительских кредитов. Как сообщало ИА Регнум, россияне уже установили около 10 миллионов таких самозапретов.

Новые меры государственной защиты и свежая судебная практика позволяют думать, что жертв мошенников будет меньше, а сочувствия к ним со стороны разных инстанций — несколько больше.