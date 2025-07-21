Грозовые дожди принесли с собой не только долгожданную прохладу, но и стали причиной нескольких смертей в разных регионах России. Тем не менее известны и случаи счастливого спасения тех, кто оказался в эпицентре удара молнии.

Сделано ИИ/ИА Регнум

Один из них произошел в Кемеровской области 14 июля. Трое друзей рыбачили на озере в поселке Березовая Грива Новокузнецкого округа. Разыгравшаяся непогода принесла с собой дождь с грозой.

Видимо, мужчины решили переждать ливень на берегу. Но одна из молний ударила рядом с ними. От электрического разряда на месте погиб 37-летний Денис Спасеных, житель города Осинники.

Жизнь двух других рыбаков, 37 и 40 лет, спасла их обувь — обычные резиновые сапоги. Именно они стали барьером, который выдержал смертоносный удар током. Выжившим даже не понадобилась госпитализация, медицинскую помощь они получили на месте трагедии. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.

В тот же день произошла похожая трагедия на берегу Оки в селе Бунырово Тульской области. Молния ударила в реку, когда на пляже и в воде находились отдыхающие.

В результате оборвались жизни трех человек, один из погибших — 14-летний подросток. Еще трое человек получили ожоги разной степени тяжести. Очевидцы утверждают, что на телах погибших сгорела одежда, настолько сильным был разряд.

Но и в этот раз судьба улыбнулась тем, кто носил резиновую обувь. Как сообщает ИА Регнум, от смерти людей уберегли популярные среди россиян летние резиновые шлепанцы, в просторечии именуемые сланцами.

Горячее солнца

Еще недавние случаи: на чабанской стоянке в Тыве 13-летний парень погиб от удара молнии, когда помогал родственникам присматривать за лошадьми. А в Карачаево-Черкессии молния убила не только пастуха, ехавшего верхом на лошади, но и целую отару овец вместе с собакой. Причем трупы животных были разбросаны примерно в десяти метрах от тела погибшего чабана.

В этом случае гроза стала почти что оружием массового поражения из-за того, что в горной местности напряжение атмосферного электричества значительно выше, чем на равнинах.

Как объясняют физики, в горах небольшие расстояния между землей и тучей способствуют возникновению сильных зарядов. Это доказали еще работы Эльбрусской экспедиции Академии наук в 30-е годы прошлого века.

Советские ученые выяснили, что степень проводимости (ионизации) воздуха в горах значительно выше, чем на равнине. К примеру, у подножья Эльбруса проводимость в четыре раза меньше, чем на его вершине, поэтому высокогорные участки чаще поражаются молнией.

Физические характеристики молнии достигают колоссальных значений, которые плохо укладываются в сознание обычного человека. К примеру, температура разряда может достигать 30 000 °С. Для сравнения — поверхность Солнца накаляется «всего» до 5772°С.

Напряжение молнии варьируется от десятков миллионов до миллиарда вольт, а сила тока колеблется в пределах от десятков тысяч до полумиллиона ампер.

Удар молнии может выделить от 200 мегаджоулей до 7 гигаджоулей энергии. К примеру, энергия взрыва планирующей авиабомбы ФАБ-3000, которая применяется в зоне специальной военной операции, составляет 30,3 мегаджоуля.

То есть «слабенькая» молния может ударить, как шесть или семь современных трехтонных боеприпасов. А «выдающаяся» — как 230 миллионов (!) таких бомб. Тем удивительнее выглядят случаи, когда человек выживает после того, как на него обрушился такой удар.

В истории наблюдений самый долгий по времени разряд был зафиксирован в Альпах и продлился 7,74 секунды. В большинстве случаев разряды длятся доли секунды.

Гроз будет больше

Климатологи из Института физики атмосферы, Главной геофизической обсерватории считают, что глобальное потепление, усиление человеком парникового эффекта ведет к увеличению конвективных осадков, гроз, количеству штормовых ветров, волн жары. Ученые рекомендуют готовиться к увеличению частоты таких явлений в ближайшие несколько десятков лет.

«Не столь важно, что температура меняется на один с небольшим градуса, важно, что эти изменения выводят климатическую систему из состояния равновесия. Выдающийся климатолог Александр Обухов говорил, что климат становится более «нервным», — рассказал корреспонденту ИА Регнум член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией Института океанологии Академии наук Сергей Гулев.

Как выжить

Каждый год в среднем в мире от удара молний гибнут 24 тысячи человек, еще 240 тысяч получают травмы.

МЧС рекомендует во время грозы избегать высоких деревьев, высоковольтных линий, шатких конструкций. Если гроза застала вас в степи или на поле, нужно сесть на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками. Уменьшит вероятность несчастного случая отключение телевизора, радио и других электроприборов

«Есть элементарные меры предосторожности, которые позволяют избежать электротравмы от грозового разряда, — не стоять в поле под одиноким деревом с мобильным телефоном. Машина является универсальным средством защиты от молнии. Даже если молния попадет в машину, шанс, что она причинит вред, небольшой», — рассказал в комментарии ИА Регнум инженер, главный конструктор научно-производственной организации Владимир Орлов.

Во время грозы запрещено пользоваться проводным телефоном, так как молния может ударить в натянутые между столбами провода. Мнения же экспертов по поводу мобильного телефона не столь однозначны.

Некоторые утверждают, что в современных гаджетах мало металла, поэтому такой телефон не способен притянуть молнию. Однако если человек в местности со слабым сигналом будет пытаться держать его на вытянутой руке над головой, то риск попадания грозового разряда возрастает. Очевидную опасность представляет сотовый телефон на зарядке.

В группе риска с наступлением непогоды неминуемо оказываются и любители лихой езды на электросамокатах. Опасность исходит также от велосипедов, удочек и даже зонтов.

Роль резиновой обуви для спасения жизни трудно переоценить. Еще весной прошлого года в России на 87% вырос спрос на галоши. Этот сегмент обуви особенно востребован в условиях российской зимы и межсезонья, и рынок будет расти по крайней мере до 2029 года. Впрочем, можно предположить, что, кроме зимней слякоти, интерес покупателей будут подпитывать и грозовые дожди.

Когда речь заходит о рисках, которые возникают во время грозы, неминуемо всплывает тема шаровой молнии. Это редкое атмосферное явление, которое выглядит как яркий огненный шар, чаще всего белого, оранжевого или голубого цвета.

«Ученые до сих пор спорят об этом явлении. Есть очевидцы, которые рассказывают о встречах с ней. Есть эксперименты, которые позволяют создать синтетическую шаровую молнию. Но все же это явление не имеет стопроцентной научной доказанности», — считает Орлов.

В среднем в атмосфере нашей планеты ежегодно возникают около полутора миллиардов молний, но до земной поверхности достает лишь четверть из них. Ученые бьются над задачей использования этой колоссальной энергии в промышленных целях, но подобные проекты относятся к области научной фантастики.

И пока человечество не приручило молнии, людям приходится выживать во время грозы, как минимум соблюдая элементарные правила безопасности.