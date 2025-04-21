Кусок территории одного из районов Екатеринбурга стал санитарной зоной после того, как у обитателя коттеджного поселка обнаружили бешенство. Переносчиком смертельно опасного заболевания оказался обычный кот.

Иван Шилов ИА Регнум

Были ли у животного хозяева или пушистый возмутитель спокойствия вел независимый образ жизни, пользуясь сердобольностью местных бабушек и пищевыми ресурсами мусорных баков, в сообщении не уточняется.

До 6 июня введен карантин. Небезопасным признан участок в радиусе одного километра от места, где нашли несчастного кота. Теперь въезжать в поселок и выезжать из него могут только местные жители.

Поражены в правах на перемещение и невакцинированные животные: им также категорически запрещается пересекать границы карантинной зоны. Впрочем, соблюдение этой меры возможно только для домашних питомцев. Их дикие собратья кордонов не признают, поэтому новые вспышки бешенства в других районах уральской столицы исключить нельзя.

Чтобы избежать возникновения эпидемии, глава региона потребовал мобилизовать ветеринаров. Помимо всего прочего, запрещено также отлавливать диких животных для зоопарков, проводить на запретной территории ярмарки и выставки и много что еще. Лечить самостоятельно животных из группы риска тоже нельзя.

Лиса и кот

Тенденция для столицы области выглядит угрожающе, если принять во внимание то обстоятельство, что злополучный коттеджный поселок, как пишут местные СМИ, находится по соседству с селом Горный Щит.

Там карантин начал действовать еще в начале апреля. Власти ввели ограничения после того, как бешенство выявили у лисицы, забредшей в село. Продлятся они как минимум до 19 мая.

Санитарная зона вокруг села распространяется на целых три километра. Возможно, та самая лиса успела свести знакомство с котом из соседнего поселка, передав ему опасный вирус. Во всяком случае, инкубационный период бешенства у кошек длится от 21 до 42 дней, что дает основания для такого предположения.

Профильные службы области о проблеме бешенства прекрасно осведомлены. Сотрудники ветеринарных станций и охотничьего надзора умудряются вакцинировать даже диких животных. Для этого, например, в 2025 году планируется распространить 450 тысяч доз вакцины от бешенства.

Проводится такая процедура дважды в год, а особое внимание уделяется районам, где чаще всего встречают зараженных животных. Сам препарат состоит из муки и жира, запах которых привлекает лесных обитателей. Лекарственный препарат помещен в капсулу, оберегать зверя от болезни он должен в течение года.

По словам директора департамента ветеринарии Свердловской области Евгения Трушкина, лисицы, привлеченные пищевыми отходами на мусорных свалках, все чаще выходят из леса, заражая домашних питомцев.

Смертоносные грызуны без документов

Порой опасность может исходить и от милых созданий. Такая история приключилась в столичном районе Люблино в октябре прошлого года. Пара хомяков, попавших в московскую семью, оказалась инфицированной бешенством.

Хомячки принадлежали к партии из 80 грызунов, которых якобы привезли из Краснодарского края. На этом след нелегалов теряется, так как в официальной базе сопроводительных документов этих хомяков не оказалось.

Всего по рукам москвичей разошлись 60 зверюшек из сомнительной партии. Судьба большинства из них осталась неизвестной, но и сообщений о каких-либо вспышках бешенства в столице пока не было.

Всякого рода аферисты тем временем пытаются нажиться на заботливых россиянах, пекущихся о здоровье домашних любимцев. Как сообщало ИА Регнум, в марте мошенники стали расклеивать объявления с предложением провести вакцинацию животных. Причем «врачи» готовы были прийти для этого домой к их хозяевам.

Государственная ветеринарная служба решительно открестилась от организаторов этой акции, напомнив, что бесплатная вакцинация животных проводится в государственных ветклиниках или временных прививочных пунктах.

Любопытно, что в созвучном с районом Москвы по названию Люблинском воеводстве Польши жители также страдают от набегов бешеных зверей. Правда, из сопредельного государства. Украинские лисицы беззастенчиво нарушают государственную границу и нападают на людей и местных животных. К концу прошлого года польские ветеринары насчитали около трех десятков вспышек бешенства.

ИА Регнум сообщало, что протесты польской стороны натолкнулись на безразличие властей Закарпатской, Львовской и Волынской областей. Свой отказ провести вакцинацию животных украинцы попытались объяснить «военным положением».

Польский воевода Кшиштоф Коморский пошел на решительные меры и, помимо беспощадного отстрела зараженных мигрантов из украинских лесов, распорядился провести поголовную вакцинацию кошек.

Смертельная слюна

Вышеупомянутая Свердловская область, по данным Россельхознадзора, в марте этого года вошла в десятку регионов, где бешенство у животных выявляли чаще всего.

Кроме Уральского региона, в этом списке оказались Пензенская, Смоленская, Белгородская, Кемеровская, Тамбовская, Воронежская, Новосибирская области, Крым и Севастополь, Красноярский край.

Чаще всего заболевание диагностировали у собак, на долю которых пришлось 36 случаев из выявленных 104, второе и третье места заняли лисицы и кошки.

По данным ВОЗ, каждый год бешенство уносит жизни 55 тысяч человек. Хотя большая часть этих смертей происходит в Юго-Восточной Азии, опасность грозит и жителям России. Например, в Волгоградской области в 2020–21 годах от бешенства скончались три человека. Еще один смертельный случай произошел в 2024 году.

К сожалению, бешенство можно только предотвратить, эффективного лечения уже развившегося заболевания не существует. Человек заражается, когда слюна больного животного попадает в рану или на слизистые оболочки. Причем инкубационный период может длиться от нескольких дней до года.

Учитывая, что среди распространителей заболевания числятся не только лисы, но и летучие мыши, барсуки, еноты, волки и даже ежи, абсолютно безопасными лесные прогулки не будут никогда.