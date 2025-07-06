Соседские чаты стали привычной частью жизни жителей многоквартирных домов. Однако то, что задумывалось как удобный инструмент для решения бытовых вопросов, нередко превращается в арену ожесточенных конфликтов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Но крепкие выражения в мессенджерах могут обернуться не только испорченными отношениями с соседями, но и реальными штрафами или даже уголовным сроком.

«До двух лет»

Юрист Илья Русяев в разговоре с ИА Регнум предупреждает: домовые чаты, несмотря на их неформальный характер, считаются публичным пространством. Это означает, что любое сообщение в таком чате подпадает под действие законодательства об оскорблениях, клевете и угрозах.

За обычную ругань с использованием электронных средств связи предусмотрен административный штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Если в сообщениях содержится клевета или сведения, порочащие честь гражданина, наступает уголовная ответственность.

«Когда это происходит в мессенджере, наказанием будет штраф до 1 млн рублей либо обязательные работы до 240 часов. Но могут и посадить на срок до двух лет», — подчеркивает Русяев.

ИА Регнум

Самые серьезные последствия ждут тех, кто позволяет себе угрожать соседям. За угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью можно получить до пяти лет лишения свободы.

Социолог Евгений Калина объясняет ИА Регнум феномен агрессии в домовых чатах несколькими факторами. В первую очередь это физическая отдаленность участников общения и отсутствие зрительного контакта. «Анонимность или потенциальная анонимность пользователей в чатах также играет значительную роль в эскалации конфликтов», — отмечает социолог.

Жители больших городов, проживающие в домах-муравейниках на сотни квартир, находятся в постоянном стрессе. Информационная перегруженность и обилие раздражителей создают тревожную обстановку.

В таких условиях человек находится в постоянной готовности защищаться, что провоцирует более конфликтное и агрессивное поведение даже в простейших бытовых ситуациях.

«Следи за языком»

Поводы для скандалов в домовых чатах разнообразны, но чаще всего они связаны с управлением домом, парковкой, шумом и домашними животными.

Вот как в одном из чатов шла война за парковочное место.

— Третий день подряд какой-то придурок ставит свою тачку поперек двух мест. Вчера видела как паркуется эта… [нехорошая женщина] из 89-й!

— Ты охренела? Следи за языком!

— Следи за колесами!

А здесь нешуточный скандал развернулся вокруг общедомовых расходов.

— Куда делись 180 тысяч с ремонта крыши? Ворье проклятое!

— За оскорбления ответите. Скрины сделал.

— Да пошел ты, ворюга!

Шум в неурочное время тоже вызывает у соседей неподдельную ярость.

— 23:40!!! А у вас дети до сих пор орут! Уроды малолетние!

— Соседка, вы как выражаетесь? Все дома? Как можно так называть детей?

— Дети у нормальных людей! Вас, дебилов, в детдом сдать надо!

Штрафы в десятки тысяч

В Нижегородской области жилец многоквартирного дома в домовом чате обвинил семейную пару, работавшую в ТСН, в нецелевом расходовании средств. При этом мужчина использовал нецензурную брань и прямые оскорбления.

Супруги подали в суд иск о защите чести и достоинства. Результат: суд обязал обидчика выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей и публично опровергнуть свои слова в том же чате.

Еще один случай произошел с председателем совета собственников МКД в Ростове, который подал в суд на жильца за публичные письменные оскорбления.

Суд первой инстанции отклонил иск, но апелляционный суд пересмотрел решение и присудил председателю компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Кассационный суд это решение подтвердил.

От поножовщины до госизмены

Порой конфликтующие стороны прибегают и к «кулачному праву» для разрешения виртуальных споров. Устроить суд поединком, как это было принято в давние времена, решил житель подмосковного Фрязина.

Как сообщало ИА Регнум, яблоком раздора стала кандидатура на должность домоуправляющего, обсуждение которой завело в тупик дискуссию между соседями.

Двум мужчинам хватило сорока минут словесной перепалки в мессенджере, чтобы договориться о встрече во дворе дома для окончательного решения спорного вопроса.

После разговора на высоких тонах один из них достал нож и нанёс 53-летнему соседу несколько ударов в живот и грудь. Пострадавший получил тяжелые ранения внутренних органов и попал в реанимацию. Что удивительно, соседи жили бок о бок десять лет и до того злополучного дня не водили знакомство.

Слабым оправданием для 43-летнего буяна служит недавно пережитый развод и отъезд бывшей супруги с ребенком.

Помимо арены, где закипают нешуточные страсти между живущими под одной крышей людьми, домовые чаты становятся орудием в руках спецслужб сопредельного государства, которые отчаянно пытаются дестабилизировать ситуацию в России.

Так, во время массовой атаки дронов на столичный регион в марте этого года сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины вбрасывали фейки и специально разгоняли панику среди населения через сообщества жильцов в популярных мессенджерах.

По информации ИА Регнум, для демонстрации якобы разрушительных ударов украинских беспилотников они вбрасывали в чаты фото и видео, снятые на территории Украины.

Кроме того, провокаторы, прикидываясь соседями, пытались выяснить у местных жителей точные координаты реальных мест падения обломков БПЛА и подговаривали людей снимать работу систем ПВО. А вот такая «деятельность» уже признается уголовным кодексом государственной изменой.

Пострадать за нее можно гораздо серьезнее, чем за взаимное обливание помоями в чатах: подобное предательство карается лишением свободы сроком до 20 лет. Но, к счастью, потуги украинских разведчиков пресекли бдительные администраторы домовых чатов.

В целом же можно утверждать, что трезвый рассудок и умение не поддаваться на манипуляции виртуальных собеседников могут уберечь от многих неприятностей.