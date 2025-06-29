Европа решила погрезить о былой военной славе, но бремя оборонных расходов окажется непосильным для немецких бюргеров, французских виноделов, сыроваров из Нидерландов и других европейцев, чей статус в ЕС пониже.

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС 27 июня выразился по этому поводу предельно жёстко: «Страны Запада все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят постоянно, не переставая».

Хлесткие слова президента стали реакцией в том числе на решение 32 стран — членов НАТО поднять суммарные оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году. Значительная часть европейских расходов будет приходиться на долю Украины, о чем говорится в итоговом коммюнике по итогам натовского саммита.

Таким образом, евроатлантисты уступили требованиям президента США Дональда Трампа, который неоднократно требовал от союзников по альянсу платить за свою безопасность, а заодно и спонсировать режим Зеленского, который неустанно клянчит деньги и оружие у мировых лидеров.

Сил сопротивляться давлению «папочки», как назвал хозяина Белого дома генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, у европейцев не осталось, а заявления о мифической российской угрозе в европейских кабинетах крепнут день ото дня. Памятны и слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что «нападение» России на страны НАТО может произойти уже к 2030 году.

По информации итальянского издания Corriere della Sera, на финансирование блока Пентагон тратит от 4 до 15% бюджета армии США. Трамп называл и вовсе ошеломляющие цифры, утверждая, что американские траты на Североатлантический альянс достигали триллиона долларов.

«То, что произошло на саммите НАТО в Гааге, является беспрецедентным: после многих лет недостаточных инвестиций в оборону и зависимости от Соединённых Штатов наши союзники взяли на себя больше ответственности за собственную безопасность, следуя призыву президента Трампа к союзникам вкладывать больше средств», — заявил постпред США в НАТО Мэттью Уитакер в письме, опубликованном на сайте Госдепа.

По его же словам, закупки американского оружия обошлись странам НАТО в прошлом году в 21 млрд долларов. Европейцы фактически отдают деньги Штатам, их зависимость от американского ВПК растет на глазах.

И она будет только увеличиваться, поскольку в самой Европе заявленные деньги просто нельзя потратить — не то состояние военно-промышленного комплекса.

Такое положение дел в корне отличается от того, что происходит в России. Мы-то как раз идем по пути инвестиций в собственную экономику — в новые производства, в новые идеи, в людей, в том числе и через зарплаты.

И понятно, что военные расходы будут сокращаться по мере достижения целей и задач СВО — президент прямо об этом говорит. Но на эти слова западные «партнеры» почему-то внимания не обращают, обосновывая свой милитаризм своими же заявлениями об «угрозах».

Сильнейший спад в Германии

Куда заведут такие траты экономику Европы, которая еще до недавнего времени считалась образцом для всего мира?

К примеру, признанный локомотив европейской экономики, Германия в 2024 году впервые смогла достичь показателя в 2% ВВП расходов на оборону. Общая сумма военных расходов ФРГ в прошлом году составила 90,5 млрд евро. Но обязательство в 5% обойдется бюджету Германии как минимум в 200 миллиардов.

При этом федеральное правительство ожидает, что рост ВВП в 2025 году составит всего 0,3%, пишет Handelsblatt.

Несмотря на это, Германия остается крупнейшим донором еврозоны: в 2023 году Берлин направил в бюджет ЕС на 19,7 миллиарда евро больше, чем из него получил. Но если раньше основой немецкого благополучия был дешевый российский газ, то остановка «Северных потоков» и охлаждение отношений с Россией нанесли экономике ФРГ сильнейший удар.

Глава экономического отдела исследовательского подразделения Deutsche Bank Робин Винклер заявил, что промышленность страны переживает сильнейший с 1945 года спад, который по глубине и продолжительности превосходит основные структурные кризисы ХХ века.

Западные аналитики бьют тревогу и по поводу боеспособности бундесвера. В области цифровых технологий и связи немецкая армия серьезно отстает от мировых тенденций, говорится в 175-страничном докладе комиссара Эвы Хёгель.

В казармах и учебных центрах нет беспроводного интернета, иногда военным даже приходится за него платить. На учениях НАТО в прошлом году немецким офицерам пришлось пользоваться радиооборудованием производства 1980-х годов, которое не может шифровать передачи.

Грядёт сокращение «социалки»

Лидером среди европейских стран по оборонным расходам является Польша — верный вассал Вашингтона. Еще в мае профильное министерство страны сообщило, что расходы бюджета на оборонные цели составят в 2025 году около 50 млрд долларов.

При этом Польша оказалась среди лидеров по росту цен, пишет издание Niezalezny Dziennik Polityczny (NDP). Только в 2023 году в стране обанкротились более 4 тыс. компаний, что на 30% больше, чем годом ранее.

Польскую экономику душат высокие цены на энергоресурсы, западные компании переносят свои производства оттуда в страны Африки и Азии. Так, по данным польского Государственного агентства статистики, в прошлом году лишились работы более 16 тысяч сотрудников 175 предприятий.

Не справляется с современными вызовами и скандинавская модель социал-демократии. В Швеции, которая официально стала членом НАТО в прошлом году, доля бедняков составляет 7% населения страны.

Как сообщало ИА Регнум, около 700 000 шведов не в состоянии оплачивать даже самые основные и необходимые расходы, в первую очередь продукты питания.

Несмотря на это, в марте этого года министр обороны королевства Пол Йонсон сообщил о выделении Украине крупнейшего с 2022 года пакета военной помощи в 1,6 млрд долларов. А всего с начала СВО Швеция передала Украине оружия на 8,2 млрд долларов.

Рост военных расходов Европы приведет к неминуемому сокращению трат на социальные нужды. Макс Бергман из американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) указывает на то, что, если Британия начнёт тратить по 3,5% на оборону в год, ей придётся сократить финансирование здравоохранения.

В целом же, утверждает Бергман, принятый курс грозит целостности НАТО. Ряд стран Европы, как упомянутая Польша, уже близки к целевому показателю расходов и будут «гневно и справедливо указывать на то, что они тратят деньги на защиту Европы, в то время как другие пользуются этим».

Аналитик предлагает странам, бюджеты которых не потянут новые военные расходы, компенсировать свою бедность отправкой войск к российским границам. К примеру, речь идет о том, что Италия и Испания могли бы выделить 60 и 120 тысяч солдат соответственно для присутствия в Восточной Европе.

В последние годы европейцы решили, что армии им больше не нужны, и направили деньги на другие цели. Сейчас они расхлебывают последствия такого решения. Сухопутные части ВС России — самая крупная контрактная армия в мире, имеющая большой опыт современной войны, рассказал в комментарии ИА Регнум военный историк Александр Полищук.

«Европейцы никогда не проводили учения крупнее батальонно-бригадного уровня. Экспедиционный подход к ведению боевых действий у США, отсутствие военной школы в Европе, в том числе в Британии, говорят о том, что столкновение с армией России закончится для Запада плачевно», — сказал он.

Впрочем, как справедливо отметил Владимир Путин, милитаризм Евросоюза — попытка скрыть внутренние нарастающие проблемы. В первую очередь как раз в социальной сфере.

В подвергшейся беспрецедентному давлению мигрантов Европе накопился целый клубок противоречий, от которых необходимо как-то отвлекать внимание, списывая все неурядицы на мифического внешнего врага.

Агрессия же со стороны коллективного Запада в его разных воплощениях — не новость. То Наполеон, то Гитлер, то НАТО — Европа не впервые объединяется против России. Но результат всегда был один и тем же — полный ее разгром. Не отличается ситуация и сейчас.