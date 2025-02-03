Противостояние роботов и людей, которое раньше питало полёт творческой мысли писателей-фантастов и режиссёров, становится частью повседневной жизни. Причём в роли пострадавших зачастую оказываются машины.

Иван Шилов ИА Регнум

1 февраля в Мурино, городе в Ленинградской области, местные жители вступили в схватку с роботом-доставщиком. Сначала один из мужчин попытался оседлать курьера, но тот, встав на дыбы, сбросил седока. Тогда охотник на роботов попытался надавать ему пинков, но, растянувшись в шпагате, потерял равновесие и рухнул на проезжую часть.

В свою очередь, ещё двое мужчин попытались вскрыть доставщика, но и эта попытка не увенчалась успехом. Нещадно избиваемый муринскими хулиганами курьер, отчаянно мигая красной лампочкой, продолжил свой путь.

Прохожие на защиту робота не встали, чтобы не связываться с дебоширами: как оказалось, эта компания пользуется дурной славой.

«Группа наркоманов, с которой жильцы дома не могут справиться, несмотря на коллективное обращение в полицию, нападает, ломает робота-курьера», — цитирует очевидца происшествия местный Telegram-канал.

Впрочем, не все жители уже упомянутого Мурино настроены враждебно в отношении железных работяг. Этой зимой на бульваре Менделеева железный малыш не мог взобраться на бордюр, буксуя задними колёсами в снегу. Проходивший мимо парень подтолкнул робота (собственный вес которого достигает 70 килограммов) и отправился дальше.

А ещё одна «железная» история произошла в том же городе 30 января. Робот-доставщик не смог вовремя привезти заказ, поскольку проезд ему перегородили нерадивые водители. Как рассказали местные жители, роботы всегда прилежно соблюдают правила дорожного движения. Мини-курьер ехал по дорожке для пешеходов, но съезд с неё перекрыло припаркованное авто. Тогда робот «задумался» и три минуты просчитывал, как можно решить проблему.

В итоге доставщик развернулся и отправился до места назначения в объезд.

На помощь роботам приходят и знаменитости. Несколько лет назад актёр Сергей Безруков во время прогулки с восьмимесячным сыном по Москве вытолкал из сугроба застрявшего курьера.

«Роботы, конечно, это очень удобное и современное решение… Но вот перед сугробами неожиданно бессильны! Встретили вечером доставщика, пришлось помогать. Его же где-то ждут», — рассказывал актёр.

Столичные работяги

По московским улицам роботы-доставщики колесят с декабря 2020 года. При этом грабить их научились, судя по всему, сравнительно недавно.

Первый зафиксированный случай произошёл в декабре прошлого года. Ровер (так по аналогии с космическими «внедорожниками» называют роботов-доставщиков) не прибыл в пункт назначения на Смоленском бульваре. Вскоре аппарат обнаружили со следами взлома.

Тем не менее, как сообщало ИА Регнум, перевозимый груз — моющие средства — не привлёк внимание нападавших. Удалось ли полиции разыскать грабителей, пока неизвестно.

А в августе того же года в столице произошло, как утверждают, первое ДТП с участием робота-курьера. Шестиколёсного ровера, пересекавшего пешеходный переход на Зубовском бульваре, задел легковой автомобиль.

Очевидцы рассказали, что робот вежливо пропускал идущих через дорогу людей, поэтому не успел выехать на тротуар до того, как переключился сигнал светофора. Впрочем, аппарат значительных повреждений не получил, не пострадал и водитель легковушки. Участники исторического ДТП разошлись с миром, не имея претензий друг к другу.

Случаются, однако, и более неприятные истории. В июле 2024 года мужчина в Москве от всей души пнул жёлтого доставщика, схватил его за антенну и перевернул. Возможно, драчуну не понравилось, что робот почтительно не остановился, уступая дорогу представителю высшего разума.

Неудавшиеся похитители

В США нападения на роботов-курьеров, судя по обилию красноречивых видео, обычное явление. Главная причина заключается в либеральном отношении американского законодательства к мелким кражам. Таковыми власти, к примеру Калифорнии и Нью-Йорка, считают хищения на сумму менее тысячи долларов. Пойманному воришке в таких случаях грозит лишь незначительный штраф.

«Безумие. Нет другого способа описать преступления, возникшие в результате катастрофического закона», — не скрывает эмоций главный полицейский Нью-Йорка Дермот Ши.

Один из ярких случаев произошёл в Лос-Анджелесе. Двое мужчин решили не просто обчистить доставщика, но и засунуть его в фургон. Для понимания, стоит ровер значительно больше тысячи долларов. Но железный малыш вырвался из рук похитителей, а лица грабителей попали в объектив его видеокамеры.

Полученные фото компания Serve Robotics отправила в полицию, которая и задержала горе-робокрадов. Вскоре их осудили.

При этом в компании заявили, что хотят, чтобы «роботы были добропорядочными гражданами сообществ, в которых они работают».

Помогают бить врага

Если в мирной жизни роботы-доставщики привозят клиентам еду, бытовые товары и некрупную технику, то на фронте у них иные задачи и грузы. А охотятся на роверов не прохожие и потенциальные грабители, а вражеские беспилотники.

Ещё в январе прошлого года стало известно, что российские военные впервые в мире в боевых условиях применили в ЛНР робота-доставщика боеприпасов «Черепаха». Его основная задача — доставка боеприпасов и продуктов питания. В частности, «Черепаха» умеет подвозить мины для миномётных расчётов.

Название робот получил из-за ограничений скорости, поскольку его создавали для сопровождения пеших военнослужащих. Максимальная скорость не превышает 10 километров в час, высота корпуса — около метра.

Грузоподъёмность аппарата составляет 500 килограммов, дальность действия — 5 километров.

Отмечается, что «Черепаху» сложно обнаружить в том числе с беспилотников. Кроме того, робот может следовать за радиометкой, которую несёт на себе старший пешей группы солдат.

Ещё один коллега «Черепахи» трудится в зоне СВО с сентября 2023 года. Речь о наземном робототехническом комплексе БРГ-1: платформа создана для эвакуации раненых с поля боя. К БРГ-1 крепятся рулонные спасательные медицинские носилки или аналогичное средство для эвакуации, после чего платформа увозит пострадавшего бойца из опасной зоны.

Робот может развивать скорость до 15 километров в час по пересечённой местности. Он оборудован видеокамерой. Дальность работы комплекса — 700 метров, с использованием ретранслятора дальность увеличивается до 5 километров. Предельный вес, который может тянуть робот, составляет 250 килограммов.