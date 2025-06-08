Только за одни сутки выходных в разных регионах России в двух ДТП с участием животных погибли четыре человека. В обоих случаях причиной аварии стало столкновение с внезапно выбежавшим на дорогу лосем.

ИА Регнум

Так, вечером 7 июня на 11-м километре трассы Нефтекамск — Янаул в Башкирии Skoda Octavia сбила выскочившего на трассу лесного обитателя. От удара легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево. На месте скончались 38-летний мужчина и его четырехлетний ребенок.

Гибелью двух человек в перевернувшемся Dodge caliber закончилось ДТП и на четвертом километре дороги Нея — Мантурово в Костромской области. Трагедия произошла около двух часов ночи 8 июня. Погибшему водителю было 26 лет. И в том, и в другом инциденте животные также не пережили столкновение с транспортом.

По информации комитета лесного хозяйства Московской области, с начала года в регионе аварии с участием диких животных случались более 100 раз. При этом федеральная статистика не классифицирует количество человеческих жертв в результате аварий со зверями, эти случаи попадают в общее число смертей в результате ДТП, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Тем не менее отдельные цифры ГИБДД все же публиковала.

Например, в 2020 году в результате аварий с дикими животными в России погибли 102 человека, в 2021-м было зафиксировано 105 смертельных исходов, в 2023-м в 734 происшествиях погибло 92 человека.

Число таких трагедий, хотя и колеблется, но имеет устойчивую тенденцию к росту. Заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков утверждает, что в России частота случаев, когда дикие животные оказывались под колесами машин, выросла на 15% за год. А число погибших и раненых увеличилось на 10% и 15% соответственно.

Судя по известным случаям, именно лоси чаще всего становятся невольными виновниками и жертвами таких аварий. Но вынуждают их к активному перемещению люди: антропогенная нагрузка на дикую природу постоянно растет.

Владелец частного лосиного питомника «Заповедный хутор «Белый лось» Алексей Романов в беседе с ИА Регнум назвал три фактора, влияющие на пополнение списка жертв аварийных ситуаций на дорогах страны.

Во-первых, в стране активно расширяются дороги, причем не только в Московской области. Во-вторых, массово строится загородная недвижимость благодаря льготным ипотечным программам. В-третьих, на фоне сокращений по линии Минприроды в наших лесах процветает браконьерство.

Все это приводит к тому, что лоси покидают обжитые места, где они кормились и плодились годами.

С другой стороны, некоторые специалисты считают причинами миграции сохатых через проезжую часть высокую активность кровососущих насекомых и период гона у копытных.

Однако все это попытки заинтересованных людей возложить ответственность на саму природу, вместо того чтобы называть вещи своими именами, полагает собеседник издания.

Тогда может быть к причинам роста числа ДТП следует отнести и увеличение лосиной популяции? Но и в этом случае статистика, согласно которой лосей в России стало больше в полтора раза, вводит, по мнению Алексея, в заблуждение.

«Лоси интернетом не пользуются, смартфоны им не выдают, границы никто не показывает. Поэтому когда идет зимний маршрут учета, а делают его по старинке, по следам, то лося, который мигрирует в поисках еды, могут учесть трижды. К примеру, в Тверской, Смоленской и Московской областях», — говорит владелец лосиного питомника.

Хотя идя в ногу со временем, проводить учет можно и с помощью дронов. Тогда достоверность учета сохатых в российских лесах может приблизиться к 100%.

На самом же деле, по наблюдениям защитников животных, популяция лосей активно сокращается. А ущерб ей наносят в том числе и частые ДТП, в которых животные, как правило, погибают.

В данной связи президент России Владимир Путин еще 29 февраля предложил подумать об организации центров реабилитации диких животных. Но до сих пор такие центры не созданы.

Кроме того, у Охотнадзора, ветеринарной службы и МЧС нет полномочий по оказанию помощи попавшим в беду лосям. К примеру, в Ногинске ветеринары отказались делать укол сбитому лосю, сославшись на то, что статьи расхода на такие лекарства у них попросту нет.

Центры же, о которых говорил российский президент, могли бы стать прибежищем для лосят, осиротевших от рук браконьеров, зубов хищников или ДТП. При этом лоси хорошо обучаемы.

«В окрестностях моего хутора бродят несколько воспитанных мною лосей. ДТП с участием моих лосей не было ни разу за шесть лет, можете сделать запрос в ДПС Шаховского района. Старшая лосиха Сапфира научила троих своих детей безопасно переходить дорогу», — говорит Алексей.

По его словам, через 12–15 лет мы будем иметь популяцию, внутри которой лоси умеют вести себя на дороге.

Такие животные не боятся автомобилей, в отличие от тех, кто вырос в естественной среде обитания и воспринимает авто как хищника, который меньше него ростом и при этом рычит.

Только от встреч с человеческой автотехникой страдают и другие дикие животные, которых никто не учит ходить через дорогу.

Например, в Якутии на днях под колеса неизвестного авто попал медведь. Потерявшего сознанию мишку на трассе нашли рабочие. Когда к нему попытались приблизиться, он пришел в себя и, перепугав людей, скрылся в лесу. Удастся ли косолапому оправиться от полученных ран, неизвестно.

Лось все же более крупное и заметное животное. Когда происходит ДТП, ему подрезает ноги, и он, падая, получает тяжелые травмы. Если дорогу перебегают кабаны, то они в основном получают травмы внутренних органов, успевая уйти в лес. Поэтому случаи гибели этих животных известны меньше.

Что касается хищников семейства куньих, то немногие способны отличить сбитую кошку от сбитого хорька после того, как по несчастному животному проедут несколько автомобилей.

Одним из способов сократить количество таких случаев является огораживание трасс и строительство экодуков — мостов или тоннелей для безопасного перехода животных. Другое дело, что до них, как правило, дело не доходит. Так, при проектировании магистрали Москва — Санкт-Петербург планировалось построить 11 экодуков, в том числе четыре в Московской области.

В строй пока не введен ни один.

Хотя экодуки в сочетании с заборами самый эффективный способ уберечь человека и животного от нежелательной встречи друг с другом, убежден Алексей Романов. При этом заборы должны быть высокими, потому что лось в состоянии стресса легко преодолевает барьер в 2,5 метра. Сетка-рабица не слишком подойдет для такого препятствия, потому что ноги взрослого самца в ней запутаются.

Все вышеперечисленное поможет если не полностью избежать трагедий на дорогах, то хотя бы существенно их сократить. Пока же в ДТП с животными будут и дальше гибнуть и получать увечья те, кто едет по своим делам на автомобиле.