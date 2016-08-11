Карел Новачек
Последние публикации
Словакия: «Россия стремится помирить Армению с Азербайджаном и Турцией»
При этом он особо подчеркнул необходимость ненасильственного решения существующих проблем между Арменией и Азербайджаном, пишет словацкая газета Aktuality. «Россия сотрудничает с Арменией в области вооружений в соответствии с существующими межгосударственными договоренностями. Армения является...
11 августа 2016
СМИ Чехии: Британия вышла из ЕС и сближается с Москвой
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Британии Тереза Мэй обсудили по телефону борьбу с международным терроризмом. Кроме того, новый британский премьер-министр и глава Кремля выразили озабоченность и посетовали на неудовлетворительное состояние нынешних российско-британских отношений. И...
10 августа 2016
СМИ Чехии: «Россия спивается и деградирует»
В Чехии сейчас активно обсуждается, следует ли идти на сближение с Россией? Среди чехов распространены представления о том, что Россия якобы по размерам экономики уступает Южной Корее, оборонный бюджет у нее меньше, чем у Саудовской Аравии, а бедность в России выше, чем в Индонезии, пишет газета...
8 августа 2016
СМИ Чехии: на Украине готовится масштабная война
Украина находится в полной боевой готовности. На востоке Украины российско-сепаратистские силы, очевидно, готовятся к массированному наступлению. По данным украинской военной разведки, в Донбассе сепаратисты при поддержке России концентрируют тяжелое вооружение и боеприпасы, сообщает чешское...
6 августа 2016
«Путин должен остерегаться вмешиваться в выборы в США»
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не верит, что Россия взломала электронную почту Демократической партии накануне их партийного съезда в Филадельфии. Трамп считает заявления демократов, будто Россия украла письма с серверов, чтобы поддержать его кампанию против...
28 июля 2016
СМИ Чехии: «Россия отомстит за убийство русских в Сирии»
Их роли в урегулировании сирийского кризиса, а также о совместных инициативах в области повышения безопасности воздушного пространства. Россия и США договорились о совместном урегулировании сирийского конфликта США и Россия договорились о новых конкретных шагах по прекращению конфликта в Сирии. В...
18 июля 2016
СМИ Чехии: «НАТО демонизирует Россию»
Чешские журналисты активно обсуждали отношения России с ЕС и НАТО. Печать Чехии не скрывает, что западные страны видят в России агрессивное, экспансивное государство, представляющее угрозу для Европы. НАТО видит в России угрозу НАТО осознанно демонизирует Россию, считают в Кремле. В Москве полагают...
10 июля 2016
СМИ Чехии: «США не удалось изолировать Россию»
Кроме того, в поле зрения чешских журналистов попали также провалившиеся попытки США изолировать Россию на международной арене. НАТО подрывает стратегическую безопасность Европы Россия готовит «модернизированный» ответ на усиление НАТО возле своих западных границ. Россия вынуждена реагировать на...
4 июля 2016
СМИ Чехии: «Россия ведет успешную войну против ЕС»
Также обсуждались итоги британского референдума и победа «Газпрома» над Литвой. Из-за санкций в России появилось много поддельной еды Россия борется c поддельными продуктами питания. Спустя два года после того, как Москва в ответ на европейские санкции объявила о запрете на импорт продуктов питания...
26 июня 2016
СМИ Чехии: «Русские депутаты устроили переполох в Чехии»
Кроме того, большой переполох в СМИ Чехии вызвала инициатива трех российских депутатов от КПРФ приравнять статус участников операции «Дунай» к ветеранам войны. Для чехов подавление «Пражской весны» советскими солдатами до сих пор очень болезненная тема. Любые попытки пересмотра оценки этих событий...
12 июня 2016
СМИ Чехии: «В ЕС нужны центры антирусской контрпропаганды»
В ЕС убеждены, что Россия готовится к военной экспансии, отмечают чешские журналисты. Кроме того, СМИ Чехии интересует роль России в сирийском мирном урегулировании и перспективы нормализации российско-турецких отношений. Россия ослабила продовольственное эмбарго Россия смягчила продовольственное...
6 июня 2016
СМИ Чехии: «Европе угрожают «паразиты» и «идиоты», а не Россия»
Внимание журналистов Чехии привлек спор России и Украины вокруг суверенного долга в 3 миллиарда долларов, а также готовность России самой занять у ЕС через облигации не меньше этой суммы. Чешские СМИ также заинтересовала реакция России на «газовую экспансию» США в Европе и тот факт, что не Россия...
29 мая 2016
СМИ Чехии: «Войска НАТО бессильны против России»
Хотя цены на нефть и золотой запас России растут, чешские журналисты на основе высокой задолженности многих российских граждан и компаний делают вывод о скором неминуемом коллапсе российской экономики. Чтобы избежать этого, они советуют как можно скорее низложить президента и прекратить заниматься...
23 мая 2016
СМИ Чехии: «Русские хорошо вооружены и очень опасны»
Кроме того, чешские журналисты непонятно на каком основании сочли, что россияне якобы негодуют оттого, что на «Евровидении» победила гражданка Украины. В России новый уполномоченный по правам человека В российской Госдуме недавно был избран новый омбудсмен: юрист, доктор наук в области права и...
16 мая 2016
Чешские СМИ: «Украина не нужна в НАТО»
Мнения богемских журналистов разделились: кто-то из чешских СМИ писал, что Россия слишком сильна, поэтому Вашингтон предпочитает не связываться с ней даже ради Украины, кто-то полагает, что она блефует и просто бряцает ядерным арсеналом, а кто-то, наоборот, утверждал, что Россия слаба, экономически...
9 мая 2016
СМИ Чехии: «Вера в военную мощь США и в доллар подорвана»
Кроме того, чешские журналисты отмечают, что Москва весьма скептически оценивает уверения Пентагона и НАТО в своем миролюбии. Кремль поддерживает Асада из экономических соображений Москва поддерживает режим Асада из корыстных побуждений. Москва уже подписала с Дамаском ряд соглашений о...
2 мая 2016
СМИ Чехии: «Кремль нагло вмешивается в дела Прибалтийских государств»
Предсказуемо озвучивались тезисы о непредсказуемости, агрессивности и лицемерии российской внешней политики. Некоторые издания доходили до того, что открыто приравнивали путинскую Россию к гитлеровской Германии и откровенно лгали своим читателям о событиях «Бронзовой ночи» в Таллине в апреле 2007...
24 апреля 2016
СМИ Чехии: «Россия сильна, от неё надо защищаться»
Как пишут чешские журналисты, отношения между Москвой и НАТО остаются натянутыми и прохладными. Хотя дипломаты указывают на необходимость диалога и компромисса, чешские и американские «ястребы» призывают готовиться к продолжению противостояния и ужесточению позиций. Россия испытывает НАТО на...
18 апреля 2016
СМИ Чехии: Путин «разрулил» конфликт в Карабахе
Не обошлось и без традиционного для западной печати перекладывания на Россию ответственности за кризис беженцев, усиление позиций правых партий и рост ксенофобских и антиисламских настроений в ЕС. Путин отрицает свою причастность к «панамскому скандалу» Президент России Владимир Путин отрицает, что...
10 апреля 2016
Чешские СМИ: «Россия — совершенно нормальное государство»
Зато они процитировали слухи о том, что Россия якобы в очередной раз «сливает Асада», отметили, что демонстрация российской военной мощи служит хорошей рекламой российской военной продукции, а также проинформировали читателей, что российское Министерство обороны намерено наградить участников...
3 апреля 2016