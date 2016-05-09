Мнения богемских журналистов разделились: кто-то из чешских СМИ писал, что Россия слишком сильна, поэтому Вашингтон предпочитает не связываться с ней даже ради Украины, кто-то полагает, что она блефует и просто бряцает ядерным арсеналом, а кто-то, наоборот, утверждал, что Россия слаба, экономически отстала и давно не является сверхдержавой.

Иван Шилов ИА REGNUM Что пишут СМИ Чехии?

Членство Украины в НАТО маловероятно

Американо-русские отношения плохи и продолжают ухудшаться. Американские дипломаты дают противоречивые оценки перспектив будущего Украины в НАТО. В феврале НАТО и Украина сначала договорились о сотрудничестве своих спецслужб. Два месяца спустя заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу заявил, что настало время для внедрения стандартов альянса в украинской армии. Но всего через неделю посол США в НАТО исключил расширение альянса «в ближайшие несколько лет». Вашингтон должен ясно дать понять, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Так как именно это провоцирует Россию и дает ложную надежду Украине, пишет газета Týden.

Украина слишком важна для России

По мнению издания, НАТО едва ли в состоянии защитить Украину. Россия имеет около Украины 270 тысяч солдат и 700 самолетов и может в случае необходимости мобилизовать и отправить туда еще 150 000 военнослужащих. После аннексии Крым стала оплотом России. Москва усилила оборону полуострова 25 тысячами военнослужащих, кораблей и подводных лодок и смертоносных ракет С-400, которые способны сбивать самолеты НАТО в радиусе 400 километров. Кроме того, кампания России в Сирии показала, что у Москвы в настоящее время есть высокоточные ракеты, не уступающие США, которые в случае войны могут быть развернуты против НАТО. И, наконец, это, пожалуй, самая большая проблема: Россия заявляет, что она имеет право размещать ядерное оружие в Крыму.

Вступление Украины в НАТО противоречит национальным интересам США

Из-за этой огромной силы русских любой американский стратег, прежде чем звать Украину в НАТО, должен ответить на следующие вопросы: готовы ли США к ядерной войне из-за Украины? Кроме того, недавно выяснилось, что НАТО проиграет обычную войну против России в странах Прибалтики за период от 36 до 60 часов. Вряд ли можно ожидать другого результата и на Украине. При защите Украины Вашингтон ожидают не только серьезные военные препятствия, но и существенная разница между тем, что поставлено на карту для России и США. Аннексия Крыма президентом России Владимиром Путиным и последующая эскалации конфликта на востоке Украины показали, что геополитическая ориентация Киева угрожает высшим национальным интересам России. Нежелание президента США Барака Обамы поставлять на Украину оружие и солдат свидетельствует о том, что интерес Вашингтона к Украине является в лучшем случае маргинальным, пишет газета.

Последователи Украины в НАТО утверждают, что России не должно быть предоставлено право вето на геополитическую ориентацию Украины. С моральной точки зрения это правильно. Но, несмотря на все чаяния украинцев, Вашингтон при принятии любого решения о военном союзе будет исходить из интересов национальной безопасности США. Нежелание Вашингтона играть в ядерную рулетку с Москвой снижает вероятность вступления Украины в НАТО. Это не означает, что США должны полностью оставить будущее Украины в руках России. Украина должна иметь право свободно развивать любые экономические отношения с Западом. Вашингтон должен также стремиться к Европе, чтобы ускорить процесс членства Украины в ЕС. Запад должен также продолжать поддерживать Украину невоенными методами, в том числе финансово. Пытаться решить проблему Киева с гигантским соседом приглашением в НАТО явно не в американских национальных интересах, отмечает Týden.

Россия бряцает ядерным оружием

Россия попросту бряцает ядерным оружием и при этом мало заботится о поддержании стратегической стабильности, заявил министр обороны США Эштон Картер во время своего выступления в штаб-квартире американской армии в немецком Штутгарте. По словам главы американского военного ведомства, малая приверженность российских чиновников стратегической стабильности и соблюдению правил применения ядерного оружия, неуважение ими великих деятелей времен ядерной разрядки, вынудили США объявить план развертывания боевых бригад армии США в Европе со следующего года, пишет газета Novinky.

США не желают конфронтации, но готовятся к войне

Картер заявил, что ни США, ни НАТО не хотят конфликта с Россией, которая утверждает, будто присутствие альянса на ее западных границах угрожает ее национальной безопасности. По словам Картера, это выглядит, как будто Москва вернулась назад в прошлое. Картер искренне сожалеет о том, что отношения с Россией сейчас самые плохие за последние 25 лет, отмечает газета.

«Мы не стремимся к холодной, не говоря уже о горячей войне с Россией. Речь не идет о желании сделать Россию врагом. Тем не менее не допускайте ошибки, мы будем защищать наших союзников ради сохранения международного порядка и хорошего будущего», — цитирует Novinky главу Пентагона.

Россия урегулировала территориальный спор с Японией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи заявил, что они сумели разрешить затянувшийся спор между двумя странами по поводу южной части Курильского архипелага, сообщает газета Deník.

Как пишет издание, глава японского правительства также сказал, что во время беседы российская сторона предложила принципиально новый подход к этой проблеме. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что территориальный спор по поводу островов в Тихом океане обсуждался в «конструктивном ключе». Он добавил, что «контакты будут продолжены на уровне министров иностранных дел». Мирный договор между Японией и Россией, регулирующий статус южной части Курильского архипелага, не подписан с 1945 года. Токио не признает суверенитета России над островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и островной группой Хабомаи, которые были захвачены Советским Союзом в конце Второй мировой войны.

Россия давно не сверхдержава

Россия давно не является сверхдержавой, как бы президент России Владимир Путин ни хотел вернуть страну в то время, когда она управлялась царями и большевиками. Российскую политику определяют амбиции, которые не отражают реального состояния страны, пишет газета EuroZprávy (EZ).

По словам издания, эта тенденция началась еще во времена Ивана Грозного, когда Россия увеличивалась со скоростью 130 квадратных километров в день. Несмотря на то, что Петр Великий победил Карла XII, Царь Александр I победил Наполеона, а Сталин победил Гитлера, страна так и осталась относительно слабой и отсталой. Например, она проиграла Крымскую и Русско-японскую войны, став первой европейской страной, побежденной азиатской державой. Она также проиграла холодную войну из-за своей военной и промышленной отсталости. Попытка догнать Запад привела к стагнации промышленности, контролируемой государством. С распадом Советского Союза Россия потеряла пять миллионов квадратных километров, то есть площадь большую, чем весь Европейский союз.

Россия занимается экспансией от обиды на Запад

Сегодня Путин пытается догонять западные страны, начиная с принципиально иных стартовых условий. Сегодня размер страны не имеет значения для экономического развития и человеческого капитала. На долю России приходится лишь 1,5% мирового ВВП. Обиженная Россия сейчас движется к сближению с Востоком. Поскольку страна практически не имеет естественных границ, она прибегают к защитной агрессии в форме экспансии в соседние страны, полагает EZ.