Зато они процитировали слухи о том, что Россия якобы в очередной раз «сливает Асада», отметили, что демонстрация российской военной мощи служит хорошей рекламой российской военной продукции, а также проинформировали читателей, что российское Министерство обороны намерено наградить участников сирийской кампании медалями. Не преминули чешские газеты также процитировать доклад американской разведки, посвященный предстоящим в России выборам. А губернатор Южночешского края в интервью ведущей политической газете проговорился, что сотрудничество с Россией в принципе чехам на самом деле очень выгодно.

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Россия сдает Асада

США и Россия якобы уже договорились, как они поступят с сирийским президентом Башаром Асадом, но Кремль пока скрывает это от мира. В рамках переговоров о политическом урегулировании конфликта в Сирии сирийскому лидеру и его семье планируется предоставить убежище за границей, передает газета Lidové noviny (LN).

По словам издания, госсекретарь США Джон Керри якобы уже проинформировал об этом соглашении своих арабских партнеров, однако подчеркнул, что «политический контекст и время пока неясны». Инициативу поддержали также члены Совета Безопасности ООН.

Россия и Асад пока не в курсе

Помимо Ирана Россия является главным союзником Башара Асада в гражданской войне в Сирии и активно помогает ему последний год, в том числе военными средствами, подчеркивает словацкая газета SME.

Сам сирийский президент недавно озвучил свое видение будущего Сирии. По его словам, создание правительства национального единства, в котором будут представлены как оппозиция, так и независимые члены, не должно вызывать трудностей. Асад также утверждает, что новая Конституция может быть принята в течение нескольких недель. Однако представители оппозиции заявляют, что ни одно правительство не будет считаться законным, если Асад останется у власти, пишет LN.

Россия и Соединенные Штаты договорились о совместных действиях против ИГИЛ, передает газета Britské listy.

В настоящее время Российская федерация и США обсуждают возможности совместного освобождения города Ракка от боевиков «Исламского государства», добавляет газета Hospodářské noviny.

Россия использовала Сирию для рекламы оружия

Россия использовала военную операцию в Сирии в качестве отличной рекламы своего оружия. Теперь Москва планирует возместить расходы на использование российских военно-воздушных сил (ВВС) в Сирии за счет новых контрактов на поставку своих вооружений в зарубежные страны, сообщает газета Deník.

Сирийская кампания Владимира Путина обошлась России в 33 миллиарда рублей, но потенциальные контракты на экспорт российского оружия в ближайшие годы могут принести более чем в 10 раз больше — 6−7 миллиардов долларов, подчеркивает издание.

Русских солдат наградят медалями за Сирию

Министерство обороны России объявило тендер на изготовление 10 300 медалей для ветеранов сирийской кампании. В боевых действиях против террористического «Исламского государства» на Ближнем Востоке за полгода приняли участие тысячи россиян. Государственные награды могут получить как представители регулярной армии, так и в исключительных случаях наемники — «контрактники», информирует газета iDNES.

На изготовление медалей для участников боевых действий в Сирии российское министерство обороны намерено потратить около двух миллионов рублей. Медаль будет иметь диаметр 32 мм, на аверсе будет изображение трех самолетов и боевого корабля на фоне сирийской территории. На реверсе будет отчеканена надпись: «Участнику военной операции в Сирии» и «министерство обороны Российской Федерации», уточняет iDNES.

В интервью газете Parlamentní listy (PL) губернатор Южночешского края Ян Зимола резко заявил, что некорректно утверждать, как некоторые американские политики, будто Россия якобы так же или даже более опасна, чем «Исламское государство». По его словам, Россия — это совершенно нормальное государство, с которым Чехия успешно коммуницирует и сотрудничает, в отличие от сумасшедшей террористической группировки ИГИЛ.

«Сотрудничество с русскими всегда выгодно. Например, в нашем регионе Россия активно инвестирует в производство ликеров марки Fruko Schulz, которые разливаются в городке Йиндржихув Градец. Благодаря России предприятие смогло построить новую производственную линию, которая увеличила объем производства и создала новые рабочие места для жителей региона. И я всячески приветствую такие сотрудничество и инвестиции», — цитирует губернатора PL.

Stratfor: Кремль заигрывает с оппозицией перед выборами

Экономическая ситуация в России продолжает ухудшаться, а с приближением парламентских выборов растет и политическая напряженность в стране. Американская частная разведывательно-аналитическая компании Stratfor проанализировала, как правящая партия «Единая Россия» попытаться повлиять на выборы в свою пользу. Кремль сейчас стремится успокоить людей с помощью различных уступок, например, заменив одиозного Владимира Чурова на Эллу Памфилову во главе Центральной избирательной комиссии, сообщает портал EuroZprávy (EZ) .

По данным анализа, 7%-ный барьер для прохождения в Государственную думу снижен, чтобы облегчить попадание в парламент нескольких новых политических партий. Всего в России их в настоящее время зарегистрировано 78. Среди них много мелких партий, а это гарантирует, что никто из них не получает большое количество голосов, поскольку они представляют очень узкие группы избирателей. Кроме того, в одномандатных округах Кремль постоянно ограничивает участие кандидатов от тех партий, которые реально могли бы отнять голоса у «Единой России», пишет EZ. По словам издания, у Кремля и четырех основных оппозиционных партий существует тайное соглашение о сотрудничестве, по которому «Единая Россия» сохраняет парламентское большинство, гарантируя оппозиции стабильные позиции младших партнеров.