Прага, 10 августа, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Британии Тереза Мэй обсудили по телефону борьбу с международным терроризмом. Кроме того, новый британский премьер-министр и глава Кремля выразили озабоченность и посетовали на неудовлетворительное состояние нынешних российско-британских отношений. И Россия, и Британия заинтересованы улучшить отношения и укрепить сотрудничество в области борьбы с терроризмом и обеспечении авиационной безопасности, передает общественно-правовое телевидение Чехии Česká televize (СT).

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Телефонные переговоры Путина с Мэй состоялись впервые после того, как в Британии состоялся референдум о выходе из ЕС, а Мэй поспешно сменила в кресле премьер-министра Дэвида Кэмерона. При Кэмероне отношения между Россией и Великобританией были очень напряженными, в основном из-за расследования гибели Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием в 2006 году. Британские власти тогда обвиняли в его смерти российские спецслужбы. Расследование показало, что убийство, вероятно, было даже согласовано с российским президентом (напомним, что причастность российских спецслужб к смерти Литвиненко так и не была доказана в суде Великобритании, — прим. ИА REGNUM ). Кроме того, резко расходятся позиции России и Британии в украинском и сирийском кризисах. Кремль также поддерживает режим диктатора Башара Асада, а Великобритания входит в число стран, которые присоединились к антироссийским санкциям в связи с аннексией Крыма, поясняет СT.

Как подчеркивает СМИ, официальный Лондон, в отличие от Франции или Германии, до сих пор решительно выступает за продолжение политики санкций. Кроме того, Британия обвиняет Москву в поддержке сепаратистов на востоке Украины, в поставках им оружия и солдат. Тем не менее, и Лондон, и Москва, как во времена Второй мировой войны, очевидно готовы забыть про свои разногласия и объединить усилия для борьбы с общим врагом. На сей раз в лице международного терроризма.