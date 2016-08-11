Братислава, 11 августа, 2016, 18:07 — ИА Регнум. При этом он особо подчеркнул необходимость ненасильственного решения существующих проблем между Арменией и Азербайджаном, пишет словацкая газета Aktuality.

putin.kremlin.ru Владимир Путин, Ильхам Алиев и Серж Саргсян

«Россия сотрудничает с Арменией в области вооружений в соответствии с существующими межгосударственными договоренностями. Армения является членом Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это наш союзник, и у нас есть обязанности перед ним. Россия всегда выполняет свои обязательства», — приводит издание слова российского лидера.

Как отмечает газета, Путин утвердительно ответил на вопрос, поставляет ли Москва оружие Еревану, добавив, что на современном международном рынке вооружений каждая страна имеет право приобретать любое оружие у любого официального поставщика. По словам Путина, такая богатая нефтедобывающая страна, как Азербайджан, с быстро растущей экономикой и достаточными золотовалютными резервами также имеет право приобретать оружие для своих вооруженных сил у любой страны. При этом Путин считает, что все противоречия между Арменией и Азербайджаном надлежит решать исключительно мирным путем.

В эту среду президент России провел переговоры в Москве с президентом Армении Сержем Саргсяном. Путин также провел в последние дни переговоры с лидерами Азербайджана и Турции, с которыми у Армении напряженные отношения. Таким образом, Россия фактически взяла на себя роль арбитра и лидера мирного процесса в регионе, добавляет Aktuality.