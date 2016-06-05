В ЕС убеждены, что Россия готовится к военной экспансии, отмечают чешские журналисты. Кроме того, СМИ Чехии интересует роль России в сирийском мирном урегулировании и перспективы нормализации российско-турецких отношений.

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Россия ослабила продовольственное эмбарго

Россия смягчила продовольственное эмбарго, введенное в ответ на западные санкции. Но есть нюанс: Москва разрешила доступ на русский рынок лишь узкому кругу западных производителей! Спустя почти два года после введения ограничений для доступа западных продуктов на российский рынок правительство России сняло эмбарго на импорт пищевых продуктов, но при условии, что импортируемые товары будут использоваться только для производства детского питания, пишет независимая ежедневная газета Nový čas (NČ).

Послабления касаются только продуктов для детей

C 1 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев разрешил доступ на российский рынок европейских овощей, говядины и мяса птицы, предназначенных для производства детских смесей. Соответствующие разрешения будут выдаваться Министерством сельского хозяйства РФ. Пищевое эмбарго в отношении ряда стран Европейского союза, США, Норвегии, Австралии и Канады были введены в России в августе 2014 года. Это был ответ на международные санкции, которые западные государства наложили на Россию после аннексии Москвой Крымского полуострова и поддержки мятежников на востоке Украины. Позже Россия запретила также ввоз на свою территорию овощей, фруктов, мяса, рыбы, морепродуктов, молока и молочных продуктов также из Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Россия изначально установила эмбарго на один год, но 24 июня 2015 года мораторий на ввоз был продлен правительством до 5 августа 2016 года, добавляет NČ.

Россия планирует послать в Сирию спецназ

Россия планирует направить в Сирию свои спецподразделения, чтобы обеспечить силам президента Башара аль-Асада «решительную победу» над повстанцами. В марте этого года Путин распорядился о выводе значительной части российских войск из Сирии. Но военное присутствие россиян в этой стране сохраняется, несмотря на возобновление политических переговоров в Женеве и Вене. Две недели назад российские самолеты вновь атаковали в Алеппо. Тогда Москва объявила, что усиливает атаки на экстремистов из террористической организации «Фронт ан-Нусра», сообщает газета Novinky.

Москва хочет обеспечить Асаду победу на выборах

По словам издания, российские сухопутные войска могли бы обеспечить превосходство Асада. Москва считает, что Асад должен контролировать не менее 70% территории Сирии, чтобы обеспечить ему победу на предстоящих выборах. Поэтому вопрос наземных операций в Сирии становится все более актуальным.

Россия готовит нападение на Украину

Кроме того, Россия готовит наступление на Украине. Москва хочет прорубить по материковой территории Украины «коридор» в Крым, считают в Киеве. С этой целью Россия уже готовит полномасштабное военное наступление, объявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль, передает деловая газета Hospodářské noviny (HN).

По словам украинского военачальника, Россия нагло нарушает положения Минских соглашений и даже не намерена их выполнять. Российские войска готовятся возобновить активные наступательные операции в целях продвижения к административной границе Донецкой и Луганской областей, а также для того, чтобы прорубить наземный коридор в Крым. С начала этого года на востоке Украины уже погибли 42 украинских солдата и еще 350 получили ранения. Всего за последние два года от рук пророссийских боевиков и их русских хозяев погибли около 10 тысяч украинцев и более 20 тысяч получили ранения, добавил Коваль, добавляет HN.

НАТО поддержит Европу в случае российской агрессии

НАТО предупреждает Россию: мы готовы, у вас нет шансов. НАТО обеспечивает безопасность Европы и готово вмешаться в ее борьбу против России, если это будет необходимо, заявил бывший посол США в России, а ныне заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, сообщает информационное агентство EuroZprávy (EZ).

США, ЕС и НАТО должны сплотиться перед лицом «русской угрозы»

По словам СМИ, НАТО и Европейский союз должны комплексно решать проблемы безопасности и политические вопросы.

«Это позволит нам противостоять гибридной войне, дезинформации и подрывной деятельности со стороны России, с которой мы сталкиваемся», — цитирует EZ Вершбоу.

Если русские полезут в Европу, НАТО даст им отпор

По словам СМИ, вероятный выход Великобритании из ЕС, по его оценкам, дал руководству в Москве ложный сигнал о том, что Европа начинает рушиться. Россия является одной из основных потенциальных угроз для Европы, так как она ясно продемонстрировала, что способна силой изменить границы, аннексировать часть территории соседнего государства. При Путине Россия стала ревизионистской державой и может быть даже более опасной, чем в советские времена.

«Если русские вдруг вздумают отправить куда-нибудь своих маленьких зеленых человечков, мы готовы. И они столкнутся с силами НАТО, против которых не смогут добиться успеха», — приводит СМИ слова Вершбоу.

Необходимо усилить борьбу с российским влиянием

Запад хочет мира, но Россия напрасно думает, что мы будем просто стоять перед ней, как овцы, заявил экс-заместитель председателя Европейского парламента Либор Роучек в интервью газете Parlamentní listy (PL).

Нужны центры антирусской контрпропаганды

По словам издания, российская пропаганда представляет большую опасность для Европы. Необходимо всячески бороться с российской дезинформацией, полуправдой и откровенной ложью, подчеркивает Роучек. Ведь цель Кремля — расколоть Евросоюз, разобщив его членов. Чешский политик уверен, нужны специальные центры по борьбе с российским влиянием. Например, специальный Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами при Министерстве внутренних дел Чехии.

«Мы должны это четко понимать и не ждать, как агнцы, когда окажемся в еще более тяжелой ситуации», — цитирует Роучека PL.

Россия готова наладить отношения, но ждет от Турции извинений

Россия сожалеет о том, что Турция не приняла меры по исправлению отношений с ней. В прошлом году турецкий истребитель сбил российский военный самолет неподалеку от турецко-сирийской границы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление по этому поводу и сказал, что Россия все еще ждет извинений и компенсации за инцидент, передает газета Týden.

Эрдоган не знает, с чего начать

Как пишет издание, инцидент вызвал огромные осложнения в отношениях Турции и России. Анкара утверждает, что российский самолет вторгся в турецкое воздушное пространство, а пилот был предупрежден. Россия отвергает эту интерпретацию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул в прошлый вторник, что его страна заинтересована в восстановлении отношений с Россией, но не знает, с чего начать. Президент России Владимир Путин во время недавнего визита в Грецию сказал, что первый шаг должен быть сделан Анкарой.