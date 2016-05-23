Хотя цены на нефть и золотой запас России растут, чешские журналисты на основе высокой задолженности многих российских граждан и компаний делают вывод о скором неминуемом коллапсе российской экономики. Чтобы избежать этого, они советуют как можно скорее низложить президента и прекратить заниматься внешней политикой. Кроме того, некоторые издания вновь обвинили Россию в том, что при Путине она стала нацистской диктатурой.

nnao.ru Танки российской армии

Войска молниеносного реагирования НАТО бессильны против России

В случае конфликта с Россией силы молниеносного реагирования НАТО будут моментально разгромлены. Россия победит прежде, чем силы альянса смогут подготовиться к бою. После российского вторжения на Украину в 2014 году (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ) руководство НАТО приняло решение о создании сил молниеносного реагирования из 5000 человек под командованием двух генералов. Но эти силы не могут быть использованы против России в Польше или Прибалтике, так как они слишком уязвимы при перемещении и развертывании, пишет газета Hospodářské noviny(HN).

НАТО может охранять границы и подавлять бунты

По словам НАТО, альянс пытается найти другое решение в борьбе с Россией. Одним из возможных вариантов является развертывание четырех батальонов в трех прибалтийских государствах и Польше. Несмотря на то, что затея с войсками молниеносного реагирования провалилась, НАТО в регионе по-прежнему оценивается как весьма важный элемент коллективной обороны, который может быть использован, например, для подавления гражданских беспорядков или обороны границ альянса, отмечает HN.

За последний год отношения между альянсом и Россией скатились до точки замерзания из-за российской аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на восточной Украине. Из-за этого НАТО прервало все практическое сотрудничество с Москвой, оставив лишь возможность для дипломатических переговоров. Но последнее заседание Совета Россия-НАТО месяц назад показало, что между двумя сторонами возникают все более глубокие противоречия из-за разницы в оценках того, что происходит на Украине и процесса мирного урегулирования в рамках Минских соглашений, пишет газета Deník.

Скорой смены режима не предвидится — с Россией лучше договариваться

Альянс имеет большой интерес предотвратить все возможные недоразумения и инциденты с Россией. Для этого дипломаты из стран-членов НАТО, прежде всего Германии, предлагают вести постоянный диалог с российской стороной, добавляет издание.

«Мы считаем, что высокая обороноспособность для сдерживания противника и предсказуемость наших действий являются лучшей основой для политического взаимодействия с Россией», — приводит CМИ слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек полагает, что очередное заседание Совета Россия-НАТО состоится, вероятно, во второй половине июня, после того, как министры обороны стран-членов НАТО в рамках Варшавского саммита создадут последний фронт против Москвы. Чешский министр считает, что причиной нынешнего охлаждения в отношениях между Россией и НАТО в российской внутренней политике. Но поскольку это не то, что может быть изменено в скором времени, странам-членам НАТО необходимо построить долгосрочную стратегию, чтобы повысить устойчивость западных обществ к российской пропаганде, а также к ее «гибридной войне», пишет Deník.

Русские и китайцы начали тайную атаку на доллар

Центральные банки России и Китая в последние месяцы скупают золото в огромных количествах. По мнению аналитиков, таким образом, они намерены подготовиться к ослаблению доллара. Китай превзошел в этом Россию. Пекин за последние 15 месяцев увеличил свои золотые резервы на 70%. С 1054 тонн в январе 2015 года до 1762 тонн сегодня. Президент России Владимир Путин покупает золото спокойно и без суеты, но это нападение на могучий доллар, пишет газета Blesk.

Финансовая холодная война уже началась

Как отмечает издание, пока политики опасаются новой холодной войны между Москвой и Западом, в финансовом секторе эта война уже началась. С января 2015 года накопление российских запасов золота увеличилось на 21%, до 1460 тонн. Скупка золота Москвой стала реакцией на падение нефтяных цен. Однако, в последние месяцы зафиксирован рост также на углеводороды.

Россияне страдают под бременем долгов

Несмотря на рост нефтяных цен и внушительные золотые запасы государства, тысячи российских кредитных организаций, компаний и частных лиц страдают под бременем неподъемных долгов. На погашение кредита уходит около трети месячного дохода врачей, учителей, работников социальной и общественной сфер. Не лучше обстоит дело и у представителей других отраслей российской экономики, пишет журнал EuroZprávy (EZ).

России следует свергнуть Путина и добровольно уйти с мировой арены

Ряд российских экономистов утверждают, что планы Путина оживить экономику, закачивая деньги в различные сферы жизни российского общества, слишком амбициозны, а доходы населения растут значительно быстрее производительности труда. В нынешней неблагоприятной экономической ситуации, России следовало бы прекратить свои внешнеполитические авантюры и серьезно озаботиться своей экономикой. Многие люди связывают улучшение ситуации в экономике с уходом президента России Владимира Путина.

Путинская Россия стала нацистским государством.

В аэропорту Анапы десятки казаков избили активиста оппозиции Александра (на самом деле Алексея — прим. ИА REGNUM ) Навальнего (на самом деле Навального — прим. ИА REGNUM ) и сопровождающих его лиц на глазах полиции. Это плохой знак и доказательство того, что Россия становится опасной для своих граждан, пишет газета Parlamentní listy (PL).

Агрессивные казаки напали на группу Навальнего (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ), в которой были женщины и дети. Один человек был тяжело ранен. Эти молодчики били всех. Что это вам напоминает? Да, Германию тридцатых годов, когда Адольф Гитлер пришел к власти, а его штурмовики терроризировали всех, кто был не согласен с ними. Казаки, творящие насилие на улицах при попустительстве полиции, свидетельствуют, что Россия стала нацистским государством. И стоит ли удивляться, что эти казаки получают миллионы рублей в год от Путина из российского государственного бюджета, негодует PL.