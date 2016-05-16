Кроме того, чешские журналисты непонятно на каком основании сочли, что россияне якобы негодуют оттого, что на «Евровидении» победила гражданка Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы 9 мая

В России новый уполномоченный по правам человека

В российской Госдуме недавно был избран новый омбудсмен: юрист, доктор наук в области права и философии, университетский профессор Татьяна Москалькова. Это уже пятый уполномоченный по правам человека в постсоветской России. На эту должность претендовали правозащитник Андрей Бабушкин и детский омбудсмен Павел Астахов, а также член КПРФ Олег Смолин и три кандидата от партии Жириновского, представляющей «либералов», пишет газета iDNES.

По словам издания, уполномоченный по правам человека в европейском контексте чрезвычайно важная фигура. Это человек, осуществляющий контроль за деятельностью органов государственной власти и указывающий на случаи нарушения гражданских прав человека. Омбудсмен по определению находится в оппозиции к государству и может, правильно или нет, рассматривать жалобы на государство со стороны отдельных лиц и учреждений, заявляющих, что они были ущемлены в своих правах. Уполномоченный по правам человека, конечно, не имеет полномочий судов и права лично восстановить справедливость, но при этом он выражает свое мнение и может предлагать парламенту внести изменения в законы. В свободном демократическом обществе омбудсмен является важным инструментом, который может способствовать исправлению несправедливостей.

Русский омбудсмен — приспешник «путинской клики», а ЧК сродни гестапо

Положение уполномоченного по правам человека еще более важно в странах вроде России, где фактически нет разделения властей, политики и чиновники выведены из-под общественного контроля, а баланс сил смещен в пользу государства. Уполномоченный по правам человека в таких странах может сыграть позитивную роль в гуманизации отношений между государством и обществом. Но на практике назначение Москальковой отлично вписывается в стратегию путинской клики по беззастенчивой лжи и искажению реальности, передает iDNES.

Именно Москалькова в прошлом году выступила с предложением наделить Путина чрезвычайными полномочиями для восстановления порядка, спасения страны и обеспечения мира и безопасности. А вместе с ними ей следовало бы вернуть и ЧК, которым до сих пор пугают русских детей, когда они не слушаются. ЧК или Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем была одним из главных инструментов большевистского террора в ранние годы советской эпохи. За пять лет своего существования она уничтожила от 200 до 500 тысяч человек. Это фактически близкая родственница гестапо, пишет газета.

Если у кого-нибудь еще оставались иллюзии по поводу того, что новый омбудсмен мог бы использовать свою близость к власти, чтобы улучшить ситуацию с правами человека в России, то они должны развеяться. В Государственной думе Москалькова заявила, что не позволит Западу извлекать выгоду из проблем в области прав человека в России и клеветать на нее. Он также хочет защищать права россиян за рубежом, добавляет iDNES.

Прибалтика и Скандинавия просят у США защиты от «русской агрессии»

В Вашингтоне в рамках саммита по безопасности США Исландия, Норвегия, Швеция, Дания и Финляндия сошлись во мнении по поводу агрессивного военного присутствия России в районе Скандинавии и Прибалтики и необходимости сдерживающих санкций, а также мер по защите прибалтийских стран. Россию в очередной раз призвали соблюдать международные конвенции во время ее военных маневров. Кроме того, Норвегия и Дания пообещали, что они будут способствовать защите восточных стран — членов НАТО. Помощь получат Румыния, Польша и страны Прибалтики. Напряжение нарастало с момента аннексии Россией Крыма и начала столкновений с российскими войсками и сепаратистами в Донбассе в 2014 году, пишет газета Parlamentní listy.

Русские осуждают победительницу «Евровидения»

За песню про несправедливости, которые претерпели от русских в Крыму крымские татары, победительницей «Евровидения» в этом году стала гражданка Украины, этническая крымская татарка Джамала. Как и ожидалось, россияне подвергли критике победу Украины на «Евровидении». Ведь речь в песне под названием «1944» шла о депортации крымских татар советским диктатором Иосифом Сталиным. Многие сочли победу украинской певицы политически мотивированной. Украинская певица стала одним из самых спорных победителей в истории конкурса, сообщает газета Lidové noviny (LN).

После аннексии Крыма в марте 2014 года Россия серьезно ограничивает политическую деятельность татар на полуострове. Хотя устав конкурса запрещает политизацию выступления, в субботу было очевидно, что постсоветские страны, за исключением Азербайджана и Белоруссии, больше симпатизируют Украине. Организатор мероприятия — Европейский вещательный союз пояснил, что эта песня не имеет политической подоплеки, но содержит факты политической истории, добавляет LN.

У русских полно современного оружия, которого стоит бояться

В очередной раз на 9 мая, как и каждый год, Российская армия на Красной площади показывала мышцы. Хотя русские генералы на трибунах имеют ту же фуражку, что и во времена холодной войны, российские военные тем не менее имеют современное оружие, которого миру стоило бы бояться, сообщает газета Týden.

По словам издания, основное впечатление на зрителей в рамках майского шоу должны произвести массы марширующих солдат. Но большее внимание следует все же обратить на оперативно тактический ракетный комплекс «Искандер-М», оснащенный баллистическими ракетами с боеголовками массой до 700 килограммов, способными преодолевать даже улучшенную систему противоракетной обороны НАТО и поражать цель с точностью до 5 метров. Это очень эффективное оружие для уничтожения аэропортов, логистических узлов и других важных объектов инфраструктуры.

Следует также обратить особое внимание на истребители серии «Су»: Су-30, Су-33, Су-34 и Су-35, разработанные для военно-воздушных сил России еще в 1980-х годах, но способные конкурировать с самыми современными самолетами Запада. Со времен холодной войны и по сей день русские подводные лодки с ядерными ракетами на борту являются одной из самых серьезных угроз для свободного мира. Даже несмотря на уничтожение подводной лодки «Курск» в 2000 году. Уходящее с 1990-х годов поколение субмарин «Акула», из которого в настоящее время осталось не более 9 машин, внушает большой страх, так как эти подводные лодки практически невозможно обнаружить и они способны поражать цели на суше и на море на дальних расстояниях. В настоящее время у подлодок класса «Акула» есть две серии-преемника: «Борей» с гигантской подводной межконтинентальной баллистической ракетой «Булава» и «Лада», которая характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума, и поэтому, помимо уничтожения других подводных и надводных целей, может использоваться, например, для невидимых высадок спецподразделений, пишет Týden.