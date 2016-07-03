



Иван Шилов ИА REGNUM Президент России Владимир Путин и СМИ Чехии

Кроме того, в поле зрения чешских журналистов попали также провалившиеся попытки США изолировать Россию на международной арене.

НАТО подрывает стратегическую безопасность Европы

Россия готовит «модернизированный» ответ на усиление НАТО возле своих западных границ. Россия вынуждена реагировать на попытки НАТО подорвать стабильность в Восточной Европе и увеличить там свое военное присутствие, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, действия НАТО на российских границах приведут к подрыву стратегической безопасности в Европе. А усиление военной инфраструктуры НАТО в Восточной Европе неминуемо вынудит Россию принять ответные меры, пишет газета Nová republika (NR).

«Действия наших западных партнеров могут привести к подрыву стратегической безопасности в Европе и заставить нас принять ответные меры, в основном на западном стратегическом направлении», — приводит издание слова Шойгу.

Россия готова дать адекватный ответ

Министр также отметил, что для того, чтобы нейтрализовать потенциальные угрозы в этой области, уже реализуются конкретные стратегические действия по сдерживанию НАТО. В Западный военный округ в этом году поступят свыше 2 тысяч новых и модернизированных технических средств. Большое внимание уделяется также современному высокоточному оружию, новейшей военной и специальной технике. Кроме того, для военной службы по контракту в этом году, по словам Шойгу, удалось привлечь более 10 тысяч человек. Министр также добавил, что практически завершены строительство и реконструкция 10 современных военных городков, уточняет NR.

Российские опасения вполне оправданы

Реакция российских вооруженных сил на увеличение присутствия НАТО вблизи границ России вполне адекватна, учитывая, что НАТО на саммите, который состоится 8 и 9 июля в Варшаве, вернее всего, одобрит развертывание 4 многонациональных батальонов в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. Кроме того, российское командование всерьез озабочено началом развертывания в мае элементов системы противоракетной обороны США в Румынии и в Польше, добавляет новостной портал iDNES.

Попытки США «изолировать» Россию провалились

Попытки Соединенных Штатов изолировать Россию провалились. Успешное проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в России показало, что США потерпели неудачу в попытке заставить мир принять идею об экономической и политической изоляции Москвы. После того как в 2014 году Белый дом начал оказывать давление на лидеров крупнейших американских компаний, чтобы принудить их отказаться от сотрудничества с Россией, форум в Петербурге приобрел дополнительное символическое значение, сообщает газета Parlamentní listy (PL).

Европейский и частично американский бизнес стремятся сотрудничать с РФ

Теперь, при анализе результатов XX форума, пора задаться вопросом, насколько эффективна была политика Вашингтона, учитывая, что американские компании были также представлены на ПМЭФ. Другими словами, в то время как Вашингтон делает вид, что успешно «изолировал» Россию, европейцы интенсивно ищут пути сотрудничества с Россией. Не осталось сомнений в том, что Россия и ее президент остаются одной из самых влиятельных сил на международной арене, а западные лидеры еще долго будут вынуждены иметь с ними дело, добавляет PL.

Турпоток в Турцию может восстановиться в ближайшее время

Россия готовится к восстановлению турпотока в Турцию. Отдых в Турции, который Кремль запретил в качестве мести за уничтожение русского истребителя турецкими ВВС в ноябре прошлого года, пользуется большой популярностью у россиян. Перспектива неожиданно быстрой нормализации отношений между двумя странами могла бы вернуть многих россиян на турецкие пляжи, которые традиционно были в России самыми популярными зарубежными курортами, пишет газета Novinky.

По словам издания, запрет на путешествия россиян в Турцию был частью санкций, которые Москва наложила на Анкару после инцидента с самолетом на сирийско-турецкой границе, в результате которого погиб российский летчик. После того как турецкий лидер неожиданно принес Москве свои извинения, процесс снятия санкций заметно ускорился. Это подтвердил и президент Владимир Путин. По данным турецких туристических агентств, в стране все уже готово для приема россиян. Гостиницы смогут разместить столько русских туристов, сколько потребуется.

Путин и Эрдоган начали примирение

Президент России Владимир Путин договорился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что обе страны начнут восстановление отношений, которые резко ухудшились в результате уничтожения российского самолета турецкими истребителями. Путин уже поручил правительству начать полную нормализацию торгово-экономических отношений с Турцией. Соответствующие распоряжения получил нынешний премьер-министр России Дмитрий Медведев, дополняет газета Týden.

Путин начал с туристов

Как пишет издание, в качестве первого шага Путин позволит российским туристам вернуться в Турцию. Это стало возможным после того, как президент Турции прислал письмо с извинениями. В свою очередь Путин выразил Турции официальные соболезнования в связи с нападением террористов в стамбульском аэропорту.

«Что касается наших двусторонних отношений, то я хотел бы начать с туризма, хотя это происходит на фоне активизации террористических элементов. Тем не менее мы отменяем официальные ограничения в этой области», — цитирует президента России Týden.

Главы России и Турции могут встретиться уже в сентябре

Эрдоган со своей стороны заверил, что турецкие власти сделают все, что в их силах, чтобы обеспечить максимальную безопасность российских туристов. Как сообщают турецкие СМИ, Путин и Эрдоган могут встретиться же в сентябре в Китае на саммите «Большой двадцатки» крупнейших мировых экономик.