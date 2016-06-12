Кроме того, большой переполох в СМИ Чехии вызвала инициатива трех российских депутатов от КПРФ приравнять статус участников операции «Дунай» к ветеранам войны. Для чехов подавление «Пражской весны» советскими солдатами до сих пор очень болезненная тема. Любые попытки пересмотра оценки этих событий чреваты серьезным осложнением российско-чешских отношений.

tonkosti.ru Флаг Чехии

Россия укрепляет отношения с Израилем

В условиях международной изоляции Россия идет на сближение с Израилем. Несмотря на разногласия во взгляде на гражданскую войну в Сирии. Президент России Владимир Путин в четвертый раз за последние несколько месяцев встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает газета Novinky.

Как пишет издание, главной темой встречи в Москве стала координация действий двух стран на Ближнем Востоке. Москва является ключевым партнером для еврейского государства в вопросе обеспечения национальной безопасности и прекращения насилия на границе Израиля с Сирией. Необходимо исключить риск того, что израильские средства противовоздушной обороны собьют российские истребители, действующие в Сирии. Путин после встречи назвал Россию и Израиль безусловными союзниками в борьбе с терроризмом. Отношения между двумя странами, по его словам, покоятся на «прочном фундаменте доверия и взаимопонимания».

Россия и Израиль имеют большой опыт борьбы с терроризмом

Переговоры израильского премьера с главой Кремля прошли в атмосфере открытости и конструктивном ключе. Так как Москва и Тель-Авив, по словам Нетаньяху, имеют богатый опыт борьбы с террористами. «Израиль не понаслышке знаком с экстремизмом, поэтому в этой сфере мы безусловные союзники», подчеркнул Путин, передает интернет-издание České noviny (ČN).

Россия намерена покупать у Израиля больше продовольствия

Однако обе страны имеют в то же время и противоположные интересы. В то время как Россия в военном отношении поддерживает режим Башара Асада и сотрудничает с Ираном в военной и ядерной областях, Израиль атаковал в Сирии конвой, поставляющий оружие шиитской организации «Хезболла», которая воюет на стороне режима Асада. Чтобы сгладить эти противоречия Москва в Израиль сделали несколько примирительных жестов. В том числе подписали новое соглашение о праве на получение российской пенсии еврейскими переселенцами из СССР. Россия также вернула израильский танк, который сирийские силы захватили в 80-х годах. Из-за продолжающихся санкций со стороны Запада Москва заинтересована покупать больше продуктов из Израиля. Об этом свидетельствует тот факт, что вместе с Нетаньяху в Россию прилетел и министр сельского хозяйства Израиля Ури Ариэль, отмечает Novinky.

Москва умело использует охлаждение американо-израильских отношений

Традиционно хорошие отношения Израиля с США в последнее время охладели из-за американской критики строительства еврейских поселений. За прошедший год Нетаньяху встречался с Бараком Обамой всего один раз. Для России это возможность еще больше усилить свое влияние на Ближнем Востоке. В этом может помочь большая община израильтян с русскими корнями, которая составляет 12% населения Израиля. По словам Нетаньяху это «живой мост» между двумя странами, добавляет СМИ.

Россия успешно сотрудничает и с Израилем, и с его злейшими врагами

На фоне укрепления российско-израильских отношений Москва активно развивает сотрудничество также и с самыми непримиримыми противниками Израиля Ираном и Сирией. На встрече в Тегеране Министры обороны России, Ирана и Сирии согласились, что необходимо усилить совместную борьбу с терроризмом. Как заявил министр обороны Ирана Хосейн Дехган, все три страны готовы к «решающей битве» против «всех террористических групп». На встрече министры обсуждали в основном ситуацию в Сирии, где Тегеран и Москва являются основными союзниками президента Башара Асада, информирует газета Blesk.

Россия и Иран помогают Асаду в войне с террористми и повстанцами

Как отмечает издание, в настоящее время официальный Дамаск активизировал боевые действия против «Исламского государства» и умеренных повстанцев в Алеппо, которых правительство обвиняет в сотрудничестве с группировкой «Фронта ан-Нусра», связанной с террористической сетью Аль-Каиды. По словам Дехгана, чтобы полностью подавить террористическую активность на региональном уровне необходимо проводить крупные военные операции с целью лишить террористические группы возможности получать оружие и политическую поддержку. Для помощи сирийскому режиму Москва направила в Сирию свои боевые самолеты и спецподразделения, а Тегеран помогает Асаду военными советниками и обучая представителей правительственного ополчения. Кроме того, важнейшим шагом к восстановлению безопасности в регионе будет прекращение огня и распределение гуманитарной помощи.

Русские депутаты-коммунисты вызвали переполох в Чехии

Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек ожидает, что правительство России отклонит предложение русского парламента о приравнивании участников советской оккупации Чехословакии в 1968 году по статусу к ветеранам войны. Такое предложение было вынесено на рассмотрение Государственной Думы России тремя депутатами-коммунистами, пишет газета Lidové noviny (LN).

События 1968 года — для чехов самая чувствительная тема

Целью «военно-стратегической операции «Дунай», по мнению российских коммунистов, было подавление государственного переворота, подготовленного чехословацкой оппозицией при поддержке западных стран. Восприятие тех событий имеет первостепенное значение для развития отношений между Россией и Чехией, считает Заоралек. Он напомнил, что в 1993 году тогдашний президент России Борис Ельцин однозначно осудил вторжение войск Организации Варшавского договора (ОВД) в Чехословакию. Кроме того, нынешний президент Владимир Путин также признал моральную ответственность России за события 1968 года.

В августе 1968 года войска 5 стран ОВД во главе с Советской Армией оккупировали Чехословакию, насильственно подавив попытку либерального крыла Коммунистической партии реформировать систему. Подразделения Советской Армии покинули страну лишь после падения коммунизма в 1989 году. В оккупации Чехословакии приняли участие около 20 000 россиян. Многие общественные и политические деятели Чехии даже потребовали от Заоралека вызвать посла России в Чехии для дачи объяснений, подчеркиваетLN.