Не обошлось и без традиционного для западной печати перекладывания на Россию ответственности за кризис беженцев, усиление позиций правых партий и рост ксенофобских и антиисламских настроений в ЕС.

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Путин отрицает свою причастность к «панамскому скандалу»

Президент России Владимир Путин отрицает, что он каким-либо образом причастен к офшорным счетам из так называемого «Панамского досье». По его словам, все это часть дезинформационной кампании США, проводимой Западом с целью ослабления России и российского правительства. Путин также заявил, что его имя не фигурирует в каком-либо конкретном документе, передает газета Parlamentní listy(PL).

Путин также назвал «нонсенсом» подозрения в том, что его друг Сергей Ролдугин, музыкант из Санкт-Петербурга, якобы «отмывал» миллиарды долларов через свои компании в офшорах, сообщает газета Lidové noviny (LN).

Кремль винит во всем «путинофобию» и американцев

По словам Путина, за «панамским досье» якобы стоят американцы. В частности, Агентство США по международному развитию (USAID), уточняет интернет-журнал Novinky.

Генеральная прокуратура России заявила, что изучит информацию СМИ о русских гражданах и российских компаниях, которые якобы замешаны в подозрительных операциях с иностранными налоговыми оазисами. Цель прокуратуры — определить, не противоречит ли такое поведение российских граждан российскому законодательству, международному праву и борьбе с коррупцией и отмыванием денег, информирует газета Týden.

При любой попытке связать имя Путина или его коллег с офшорными фирмами, через которые проходили миллионы долларов, Кремль ссылается на некую общую «путинофобию», добавляет PL.

Путин «разрулил» конфликт в Карабахе

Москва расширяет свою сферу влияния. Путин по телефону договорился о прекращении огня в Карабахе. Россия активно участвует в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. Стороны утверждают, что усилия Москвы по прекращению недавних ожесточенных столкновений сыграли центральную роль, пишет интернет-газета Aktuálně.

По словам издания, президенты обеих стран сами обратились к Владимиру Путину как к арбитру в их споре. Активная дипломатия России находится сейчас в полном соответствии с нынешней политической линией Кремля: она пытается утвердить свое влияние везде, где слишком много присутствует администрации президента США Барака Обамы.

Члены Минской группы, состоящие из представителей США, Франции и России, приветствуют прекращение огня на линии перемирия и призвали обе стороны соблюдать режим прекращения огня, передает информационное агентство EuroZprávy.

Конфликт продолжается

Но, по сообщениям армянских СМИ, даже после объявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе полного мира не наступило. Азербайджанская армия продолжает вести огонь по армянским позициям, хотя и с гораздо меньшей интенсивностью. Карабахские подразделения отвечают на эти обстрелы, добавляет СМИ.

Глава Российского государства уже пообещал, что Москва предпримет все необходимые шаги, чтобы гарантировать нормализацию ситуации, заявил Кремль. Одним из шагов является визит Медведева в Ереван и в Баку. В то же время президент Армении Серж Саргсян отправился с визитом в Германию для переговоров с канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщают EuroZprávy.

Беженцы — оружие России

Некоторые политики в Европе считают, что Россия играет активную роль в кризисной ситуации с беженцами. По их мнению, Кремль поддерживает и разжигает исламофобские настроения в ЕС, чтобы укрепить крайне правые партии. Хотя антимигрантские и исламофобские настроения в Европе были сильны еще до терактов в Брюсселе, пишет интернет-портал Patria.

Большинство беженцев, которые приезжают в Европу, бегут на Запад не только от войны, но и от нищеты на Ближнем Востоке в поисках лучшей жизни. По некоторым данным, некоторые мигранты из Сирии, Ирака или Афганистана приезжают в скандинавские и прибалтийские страны из России. Они жили некоторое время в России, и теперь Кремль пытается примешать их к основной волне беженцев, направляющихся в Европу, полагает издание.

Россия поддерживает крайне правых в Европе

Таким образом, Россия пытается усилить крайне правые и пророссийские партии, которые сейчас находятся на подъеме, особенно в Словакии, Греции, Венгрии и Франции. Они, как правило, нацелены на ослабление институтов Европейского союза и укрепление отношений с Россией, в том числе в вопросе прекращения ранее принятых санкций, пишет Patria.

По мнению издания, Россия также проводила воздушные операции в Сирии не только с военными целями. Эти меры увеличили поток беженцев в Европу. Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав несколько недель назад заявил, что Россия своей стратегией пытается сломать структуру Европейского союза. Правые партии сейчас находятся на подъеме почти в каждой европейской стране, и если они придут к власти, эти страны могут сильно пострадать.