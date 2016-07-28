Прага, 28 июля, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не верит, что Россия взломала электронную почту Демократической партии накануне их партийного съезда в Филадельфии. Трамп считает заявления демократов, будто Россия украла письма с серверов, чтобы поддержать его кампанию против Хиллари Клинтон надуманными, сообщает чешское информационное агенство České noviny (ČN).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого

По словам магната, если бы Россия, Китай и любая другая страна вскрыли частную электронную переписку демократов, то у Федерального бюро расследований (ФБР) наверняка были бы неопровержимые доказательства этого. Если они есть, то Трамп желал бы их увидеть. Если же Хилари Клинтон использовала незащищенную частную электронную почту в рабочих целях, то ее поведение представляется совершенно непрофессиональным и безответственным.

Попытки связать утечку электронных писем с его именем Трамп назвал нелепыми и смешными спекуляциями. Он также особо подчеркнул, что не считает, что Россия оказывает ему поддержку.

Как сообщает ČN, представители предвыборного штаба Хиллари Клинтон уже с негодованием раскритиковал высказывания Трампа.

«Это первый случай, когда кандидат в президенты США активно поощряет иностранные власти осуществлять шпионаж против своих политических противников. Это не образное выражение, это просто факт. Это уже не просто эксцентричность или политика, это вопрос национальной безопасности», — приводит СМИ слова советника Клинтон Джейка Салливана.

Жесткие слова, осуждающую предполагаемую причастность России к взлому электронной почты демократов, позволил себе и республиканец, глава Палаты представителей Пол Райан.

«Россия во главе с коварным злодеем является глобальной угрозой. Путин должен остерегаться вмешиваться в наши выборы», — заявил Райан, дистанцировавшись от позиции Трампа.