Кроме того, чешские журналисты отмечают, что Москва весьма скептически оценивает уверения Пентагона и НАТО в своем миролюбии.

1zoom.ru Флаг Чехии

Кремль поддерживает Асада из экономических соображений

Москва поддерживает режим Асада из корыстных побуждений. Москва уже подписала с Дамаском ряд соглашений о реконструкции Сирии на сумму около 23 миллиардов чешских крон (примерно 955 миллионов долларов — прим. ИА REGNUM ). Информация об этом была обнародована сирийским премьер-министром Ваэль Надер аль-Халки, сообщает газета Blesk.

«Российская сторона согласилась с идеей восстановления сирийской инфраструктуры. Мы уже подписали соглашения на 675 и 280 миллионов долларов США. Несмотря на все, через что прошла Сирия, нам удалось сохранить инфраструктуру. Но производство электроэнергии, которое зависит от нефти, и сам нефтяной сектор сильно пострадали от терроризма», — приводит издание слова сирийского премьера.

Россия и сирийский режим связаны выгодными контрактами

Хотя конкретные контракты пока не были опубликованы, Россия и Сирия намерены расширить сотрудничество и в других сферах. Дамаск уже предложил Москве принять участие в разведке и разработке новых месторождений и строительстве нефтеперерабатывающих заводов. Также рассматривается идея создания совместного банка, в котором оба государства будут иметь одинаковую долю собственности, добавляет Blesk.

Речь также идет о доступе сирийских товаров на рынки Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), членами которого являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия. По словам сирийского премьера, Сирия в силу своего географического положения является торгово-промышленным центром Ближнего Востока и дает российским фирмам огромные преимущества, пишет газета.

Россия наряду с Ираном выступает с активной политической поддержкой президента Сирии Башара аль-Асада. Осенью прошлого года Москва даже начала военное вмешательство в сирийский конфликт, освободив значительные территории от боевиков «Исламского государства». Но критики утверждают, что Москва бомбит не только террористов, но и умеренных повстанцев, которые ведут борьбу против сирийского правительства, подчеркивает Blesk.

Россия и Китай стремятся снизить зависимость от доллара

Россия вместе с Китаем также планирует ослабить основную мировую резервную валюту, заявил аналитик и публицист Стефан Котрба газете Parlamentní listy(PL).

Сейчас Россия и Китай ищут замену доллару в своей торговле. Москва стремительно наращивает золотовалютные резервы, несмотря на падение цен на нефть и ослабление курса рубля. Сегодня Россия имеет пятые в мире резервы валюты и шестой самый большой запас золота в мире. В общей сложности она располагает полутора триллионами долларов, а также является одним из основателей недавно созданного Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, базирующегося в Пекине. В последние месяцы инвестиционное золото стремительно замещает доллар и американские гособлигации. Центральные банки России и Китая уже договорились увеличить объем сделок в своих национальных валютах. Китай в рамках Стратегии Шелкового пути активно ищет перспективные рынки сбыта в других странах и намерен усилить свое присутствие в Евразии — от Монголии до Роттердама и Гамбурга. И торговать он намерен в юанях, а не в долларах. При этом Китай имеет самые большие финансовые резервы в мире, отмечает PL.

Вера в военную мощь США и в доллар подорвана

По словам аналитика, Россия и Китай ищут подходящее время для атаки на доллар. Отчасти в этом виноваты сами США, которые вместо обещанного построения демократии своими «освободительными» войнами ввергли ряд стран в насилие, религиозный фанатизм и анархию.

«Все поняли, что король на самом деле голый и вдобавок импотент. Также был развеян миф о несокрушимой военной мощи США, а доллар начал рушиться», — цитирует Котрбу PL.

Кремль высмеял слова Обамы о миролюбии США и НАТО

Кремль резко высмеял заявления президента США Барака Обамы о том, что НАТО якобы не представляет угрозы для Российской Федерации, поэтому не следует опасаться альянса. По словам Обамы, приближение НАТО к границам России обусловлено ее собственной агрессивной внешней политикой, но Москва не соглашается и говорит, что агрессором является кто-то другой. Из НАТО и из Брюсселя в адрес России недавно снова раздавались угрозы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет газета EuroZprávy(EZ).

Песков также добавил, что президент Владимир Путин всегда стремится строить только добрососедские и партнерские отношения, чему есть многочисленные примеры в прошлом. В эфире телеканала CBS Обама заявил, что глава Кремля считает будто США, НАТО и Европейский Союз угрожают российской власти, а трансатлантическое единство представляют собой угрозу для российских войск. По словам Обамы, это не так. На самом деле сильная объединенная Европа желает сотрудничать с сильной Россией, которая готова к сотрудничеству с другими странами в правильном ключе. Тем не менее, убедить Путина Обаме не удалось, отмечает EZ.