Прага, 8 августа, 2016, 01:11 — ИА Регнум. В Чехии сейчас активно обсуждается, следует ли идти на сближение с Россией? Среди чехов распространены представления о том, что Россия якобы по размерам экономики уступает Южной Корее, оборонный бюджет у нее меньше, чем у Саудовской Аравии, а бедность в России выше, чем в Индонезии, пишет газета Lidové noviny (LN).

Пугало

Кроме того, по данным Организации Объединенных Наций, уровень образования России якобы находится на том же уровне, что и на тихоокеанском острове Палау. Практически в каждом аспекте экономики Россия находится на нижних строчках рейтинга. Вызывает тревогу и состояние здоровья населения России. В русском обществе глубоко укоренено пьянство. А продажа алкоголя со времен царей и до сегодняшнего дня всегда поддерживалась государством, так как она служит пополнению казны. Россия по-прежнему входит в число ведущих стран мира по потреблению и продаже алкоголя, который имеет огромное влияние на общество и его здоровье, подчеркивает издание.

По статистике в России сегодня более 5 миллионов алкоголиков, более 70% из каждых тринадцати детей употребляют алкоголь по крайней мере дважды в месяц. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России более 30% всех случаев с летальным исходом связаны с употреблением алкоголя, будь то отравление, слабоумие, заболевания печени и желудочно-кишечного тракта, несчастный случай или самоубийство. Результатом этого является то, что по продолжительности жизни Россия, в основном ее мужское население, находятся на 89 месте среди всех стран мира. Для сравнения средний чех живет на 11 лет дольше, чем его российский коллега.

Кроме того, русские мужчины из-за алкоголизма теряют репродуктивную силу, что приводит к сокращению роста численности населения. А сокращающееся количество работающих людей означает потерю доходов государственной казны и последующий распад экономики и инфраструктуры. Из-за пьянства в России деградируют и государство, и общество. Неслучайно же бывший президент России Дмитрий Медведев назвал алкоголизм «самой большой проблемой России», пишет LN.