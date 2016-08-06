Прага, 6 августа, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Украина находится в полной боевой готовности. На востоке Украины российско-сепаратистские силы, очевидно, готовятся к массированному наступлению. По данным украинской военной разведки, в Донбассе сепаратисты при поддержке России концентрируют тяжелое вооружение и боеприпасы, сообщает чешское информационное агентство EuroZprávy (EZ).

mil.gov.ua Украинская бронетехника на передовой

Как утверждает СМИ, комбинированные российско-сепаратистские оккупационные силы готовятся получить пополнение и начать крупное наступление в районе Авдеевки. Кроме того, заместитель начальника украинской разведки Вадим Скибицкий сообщил журналистам на брифинге в Киеве, что боевики выдвинули тяжелое вооружение к линии разграничения, укрепили свои позиции и активно наращивают арсенал боеприпасов. Ситуация в регионе остается очень напряженной, так как противник осуществляет подготовку боевой операции на уровне армейского корпуса в рамках интегрированной системы российских вооруженных сил, утверждает Скибицкий.

Вместе с тем депутат чешского парламента от Коммунистической партии Чехии и Моравии (Komunistická strana Čech a Moravy, KSČM) Зденек Ондрачек, посетивший в январе восток Украины, в опубликованном на днях докладе утверждает, что ситуация в регионе выглядит прямо противоположным образом. Это вооруженные силы Украины при военной поддержке США готовятся ударить по Донбассу и приграничным районам России, передает агентство.

Цель массированной атаки ВСУ, по мнению депутата-коммуниста, — втянуть Россию в открытый военный конфликт, чтобы помешать одному кандидату на пост президента США, который, в случае избрания, мог бы добиться урегулирования конфликта. Прекращение конфликта противоречит интересам оружейных компаний из США, так как только война в Европе и массовые поставки оружия могут спасти американскую экономику от стагнации. Нападения, по мнению Ондрачека, можно ожидать между 10 и 12 августа, либо самое позднее в начале сентября этого года. В ходе украинского наступления предусмотрены бомбардировки городов, применение ВВС и химического оружия, пишет EZ.