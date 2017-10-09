Внимание журналистов Чехии привлек спор России и Украины вокруг суверенного долга в 3 миллиарда долларов, а также готовность России самой занять у ЕС через облигации не меньше этой суммы. Чешские СМИ также заинтересовала реакция России на «газовую экспансию» США в Европе и тот факт, что не Россия на самом деле провоцирует конфликт США, ЕС и НАТО, а наоборот.

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Россия не представляет угрозы для ЕС и НАТО

Россия не является угрозой для Европы и НАТО. Паразитами, которые на самом деле хотят нас уничтожить, являются только наши собственные доморощенные идиоты и иммигранты, прибывающие в Европу в поисках социальной наживы, заявил депутат чешского парламента от Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) Станислав Хумл, передает газета Parlamentné listy(PL).

Европе угрожают социальные «паразиты» и «идиоты»

По мнению чешского политика, Европе угрожают социальные «паразиты» в лице мигрантов из Африки и с Ближнего Востока, а те, кто не препятствуют бесконтрольной миграции, насаждают «толерантность» и призывают отказаться от национальной идентичности — зловредные идиоты.

«Это аномалия в природе, чтобы паразит не сделал все, чтобы его хозяин умер. Если кто-то критикует любовь к своей Родине, то он просто идиот», — приводит PL слова Хумла.

НАТО само провоцирует Россию

По словам депутата, генералы НАТО хотят конфликта с Российской Федерацией, хотя и не воспринимают Россию как угрозу. Они специально загоняют Россию в угол, чтобы вынудить начать агрессию. При этом опасность для европейской цивилизации исходит совершенно с другого направления. Это очень напоминает ситуацию перед вторжением в Ирак, где якобы нашли оружие массового уничтожения, которого не было. События повторяются. Но до тех пор, пока президент Путин не поддастся на провокации, НАТО будет терпеть неудачу, добавляет PL.

Украина заявляет, что Россия «заставила» ее взять в долг

Власти Украины пытаются доказать в Британском суде, что российские власти обманом и угрозами вынудили их взять суверенный долг в 3 миллиарда долларов. В феврале Россия подала в суд на Украину из-за непогашенного госдолга. Теперь Киев заявляет, что считает кредитный договор недействительным, поскольку Москва вынудила его взять деньги «угрозами и шантажом», пишет газета Deník.

Как отмечает газета, спор по этому поводу усугубляет и без того напряженные отношения между Россией и Украиной, которые резко ухудшились после того, как Россия в 2014 году присоединила украинский полуостров Крым. Спорные облигации были выпущены правительством президента Виктора Януковича в декабре 2013 года, менее чем за два месяца до того, как он был свергнут. Срок погашения этих облигаций истек 20 декабря 2015 года.

МВФ на стороне России

Представители украинских МИД и министерства финансов полагают, что соглашение по госдолгу является недействительным и не имеет законной силы, поскольку Россия якобы оказывала «незаконное экономическое и политическое давление на Украину в 2013 году», фактически вынуждая страну принять финансовую поддержку от Москвы, чтобы не углублять отношения с Европейским Союзом. Украинская сторона также указывает на нарушение ее территориальной целостности Россией, а также торговые ограничения, введенные против нее. У русской стороны теперь есть 21 день, чтобы обжаловать претензии Украины, но она может запросить и продление этого срока. Международный валютный фонд подтвердил, что долг Украины перед Россией является не коммерческим, а государственным, поэтому не подлежит реструктуризации, добавляет Deník.

Россия сама намерена занять у Европы

Правительство России впервые с момента введения западных санкций выпустило еврооблигации. Размер выпуска международных облигаций Кремль пока не сообщает, но ожидается, что Москва намерена привлечь не меньше 3 миллиардов долларов. Западные банки пока проявляют весьма ограниченный интерес к российским бумагам, но Москва по-прежнему рассчитывает на большой спрос западных инвесторов. Российские власти рассчитывают с помощью облигаций залатать дыры в бюджете, возникшие в результате падения мировых цен на нефть и экономического спада. Кроме того, Кремль хочет показать, что он все еще в состоянии заимствовать на международных рынках, информирует деловой портал Finance.cz

«Москва намерена предпринять что-то масштабное с большим участием западных институциональных инвесторов. Этим она как бы хочет сказать Западу, видите, ваши инвесторы, несмотря на санкции, по-прежнему заинтересованы вкладывать в Россию», — приводит СМИ слова аналитика банка Nomura Тима Эша.

Согласно проспекту эмиссии, русская казна будет продавать еврооблигации со сроком погашения 10 лет за доллары через инвестиционное подразделение российского банка ВТБ — «ВТБ Капитал». Банк предлагает инвесторам доходность от 4,65 до 4,90%, что выше доходности сопоставимых российских облигаций, пишет Finance.cz.

США хотят потеснить Россию и Норвегию на рынке газа

Россия и Норвегия вместе выступили против США в борьбе за рынок газа. В конце апреля из США в Европу прибыло первое судно с сжиженным природным газом (СПГ). Ни русские, ни норвежцы, которые доминируют на европейском рынке, не намерены оставаться безучастными к экспансии США. В то же время американцы надеются, что революция в добыче так называемого сланцевого газа в их стране даст им возможность заявить о себе в качестве основного игрока на европейском и мировом энергетическом рынке. Америка уже обогнала Россию по объемам добычи газа, а теперь хочет стать его основным экспортером, сообщает газета Novinky.

«Старая дуополия России и Норвегии сталкивается с новым конкурентом в лице США», — цитирует издание аналитика французского банка Societe Generale Тьерри Броса.

Россия активно наращивает экспорт газа в Европу

Нынешним «лидерам рынка» предстоит решить, хотят ли они вступить в борьбу, чтобы сохранить свои доли рынка. Впрочем, кажется, решение уже принято. Россияне, несмотря на антироссийские санкции, в прошлом году нарастили экспорт в Европу, включая Турцию, до 159 миллиардов кубометров газа, что на 8% больше, чем в 2014 году. Доля рынка России, таким образом, составил 31%. И хотя Москва в последнее время и поссорились с турками, только за первый квартал этого года она увеличила экспорт в Европу еще на 28%, добавляет Novinky.