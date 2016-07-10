Чешские журналисты активно обсуждали отношения России с ЕС и НАТО. Печать Чехии не скрывает, что западные страны видят в России агрессивное, экспансивное государство, представляющее угрозу для Европы.

kvedomosti.com Саммит НАТО в Варшаве

НАТО видит в России угрозу

НАТО осознанно демонизирует Россию, считают в Кремле. В Москве полагают, что члены альянса, участвующие в саммите НАТО в Варшаве, вместо решения реальных проблем сосредоточились на несуществующей угрозе с Востока и демонизации России, чтобы оправдать избыточное военное укрепление своего восточного фланга, заявил в воскресенье МИД России, пишет газета Novinky.

Изоляция России нежелательна

По словам издания, в рамках саммита в субботу представители НАТО среди прочего договорились усилить свое восточное крыло: в Польше, Эстонии, Латвии и Литве будет развернуто четыре многонациональных батальона. Это позволит НАТО оперативно реагировать на проблемы своих восточных членов в случае агрессивной российской политики. При этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия ни в коем случае не должна быть изолирована.

Путин стремится помириться с НАТО

Накануне саммита НАТО в Варшаве президент России Владимир Путин сделал заявление, которое было расценено как попытка примирения с Североатлантическим альянсом. Для этой цели он использовал встречи с ведущими государственными деятелями Финляндии. Путин явно хотел предостеречь финнов от вступления в НАТО, о чем сейчас многие в Хельсинки задумываются, пишет газета Lidové noviny(LN).

Польша и Прибалтика беспокоят Кремль

Как пишет газета, этот ход Путина был истолкован большинством западных экспертов как признак озабоченности России по поводу намерения НАТО разместить в Польше и Прибалтике силы мгновенного реагирования альянса и обеспечить их кибербезопасность от угроз со стороны кремлевских хакеров.

Российская пропаганда теперь пытается представить действия НАТО как враждебное по отношению к России поведение, несмотря на то, что никакой прямой подготовки к агрессии против Москвы альянс не планирует. Стоит отметить, что в своем недавнем заявлении Путин обозначил условия, при которых Россия готова вернуться за стол переговоров. Но при этом Россия даже не рассматривает возможность вернуть Украине оккупированные восточные территории, не говоря уже Крыме. Де-факто президент России предлагает западным союзникам возобновить сотрудничество «как обычно» при молчаливом признании завоеваний России по принципу «а давайте снова будем друзьями, несмотря на все, что мы натворили», пишет LN.

Расширение НАТО было полезно и необходимо

Расширение НАТО в странах Центральной и Восточной Европы по-прежнему является предметом дискуссий. Некоторые ученые, например американский политолог Джон Миршаймер, даже утверждают, что именно это отдалило Россию от Запада. Но эти аргументы относительно расширения НАТО совершенно несостоятельны. В 1989 году США помогли Чехословакии и другим странам бывшего соцлагеря разрушить железный занавес. Неужели американцы должны были позволить границам альянса остаться прежними? В этом случае Россия неминуемо попыталась бы вернуть бывшие соцстраны в орбиту своего политического и военного влияния, когда снова стала бы достаточно сильной для этого. Разве был иной способ обустроить единую Европу после холодной войны? Что случилось бы, если бы евроатлантические институты не распространялась в странах, которые пытались любой ценой присоединиться к альянсу? Миршаймер и другие наивно полагают, что Россия в этом случае была бы более миролюбивой. Но с чего бы? Если бы НАТО не расширялось на восток, то сегодня мир столкнулся бы с теми же проблемами, но только еще и в странах, которые лежат к западу от Украины, заявил один из самых опытных американских дипломатов Дэниел Фрид в интервью газете Hospodářské noviny (HN).

НАТО стремится к границам России

Как пишет издание, если бы чехи и поляки не примкнули к альянсу, то Россия восприняла бы это как приглашение восстановить свой контроль над регионом. Продвижение НАТО на восток является огромным успехом, благодаря которому 100 миллионов человек из стран от Прибалтики до Черного моря могут наслаждаться безопасностью и процветанием. Кстати, в 90-е годы, когда началось расширение НАТО, альянс пытался достичь границ России. В конечном итоге это ему, вероятно, удастся.

Проблема русских в излишних амбициях

Исторически главная русская проблема в том, что эта страна предпочитает внешнеполитические победы повышению уровня жизни своих граждан. Россия нуждается в модернизации. Русские определенно не из тех народов, кого устроят второстепенные позиции в мировой экономике и политике. Вовсе нет. До Октябрьской революции Россия был лидером. По крайней мере в литературе и искусстве, но часто и в науке. Экономика ее тогда стремительно росла, и Россия стала действительно великой державой. Если бы не катастрофа 1914 года, русские нашли бы другой способ взаимодействовать со своими соседями. Русские умные и способные. Конечно, они могут развивать свою экономику, но вместо этого они тратят всю свою энергию на давление на своих соседей. И это пустая трата времени. Потому что у России есть люди, мозги, ресурсы, чтобы быть великой державой XXI века. И рано или поздно это должно случиться. Конфликт России и Запада вовсе не неизбежен. Придет время, когда отношения будут намного лучше. Но это должен быть выбор русских, добавляет HN.

Россия — угроза, объединяющая ЕС

Россия объединила Европейский союз. По крайней мере общим страхом. После расчленения Украины и присоединения Крыма Россия воспринимается большинством стран Запада в качестве экспортера войны, а не икры и водки. На саммите в Варшаве представители НАТО и ЕС подписали соглашение о более тесном военном сотрудничестве, в том числе для противодействия гибридным угрозам. Без переводчика понятно, что самую большую угрозу гибридной войны представляет Россия, пишет газета Blesk.

Расчет на санкции не сработал

Как пишет издание, Запад наивно ожидал, что с помощью санкций ему дастся сделать россиян более эгоистичными, а чувство голода победит в них ложное чувство гордости от распространения своей власти на соседние страны. Этот расчет не оправдался. И теперь канцлер Германии Ангелы Меркель прямо заявляет, что Россия «потеряла доверие» и «подрывают европейскую безопасность». А президент США Барак Обама назвал варшавский саммит «самым важным событием с момента окончания холодной войны». Бывшие генералы НАТО недавно заявили, что в ближайшее время не исключено даже нападение России на страны Прибалтики, входящие в НАТО.

Запад видит в России автократическое и воинственное государство

Мечтая о мирной России, Запад видит в ней сегодня, после вторжения на Украину и аннексии Крыма, автократическое и воинственное государство, которое утверждает в собственной пропаганде, что не посылает своих солдат куда-либо, хотя некоторые из них уже начали возвращаться в мешках для трупов, добавляет Blesk.