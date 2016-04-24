Предсказуемо озвучивались тезисы о непредсказуемости, агрессивности и лицемерии российской внешней политики. Некоторые издания доходили до того, что открыто приравнивали путинскую Россию к гитлеровской Германии и откровенно лгали своим читателям о событиях «Бронзовой ночи» в Таллине в апреле 2007 года. Другие пугали читателей цензурой и эпидемией самоубийств, якобы свирепствующими в России.

Гражданские защитники памятника Воину-освободителю в Таллине. Апрель 2007 года

Русских журналистов заподозрили в шпионаже

Москва решила поступить по принципу «око за око» и в ответ на решение чешских властей не продлевать аккредитацию в Чехии двух российских журналистов, пригрозила поступить симметрично. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что этот шаг — не выбор России, передает газета Lidové noviny (LN).

Ранее МИД Чехии не стал продлевать аккредитацию внештатного корреспондента РИА «Новости» (МИА «Россия сегодня» — прим. ИА REGNUM) Александр Куранова и корреспондента газеты «Вечерняя Москва» Владимира Снегирева. Чешская сторона заявила, что действия российских журналистов наносят ущерб национальной безопасности Чехии. Чешские спецслужбы заподозрили их в шпионаже, сообщает LN.

Россия действует коварно и непредсказуемо

Вопреки собственным заявлениям, Россия до сих пор сохраняет в Сирии значительное военное присутствие, хоть и информировала ранее об их частичном выводе из страны, заявил находившийся с визитом в Турции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает газета Týden.

«Несмотря на объявленный частичный вывод вооруженных сил, мы видим, что Россия сохраняет значительное военное присутствие в Сирии ради поддержки режима президента Башара Асада», — приводит издание слова Столтенберга.

Столтенберг также отметил, что соглашение о прекращении огня между повстанцами и вооруженными силами режима Асада, несмотря на все трудности, является лучшей основой для мирного дипломатического решения сирийского кризиса, добавляет Týden.

Кремль нагло вмешивается во внутренние дела прибалтийских государств

Кремль беззастенчиво лжет, когда утверждает, что не вмешивается во внутренние дела других стран. В 2007 году, например, он своей ложью и дезинформацией спровоцировал массовые беспорядки и насилие в Таллине, когда эстонские власти решили перенести статую солдата Красной армии, пишет газета Parlamentní listy (PL) (это откровенная ложь, массовые беспорядки спровоцировали власти Эстонии, сознательно пойдя на варварский перенос памятника Воину-освободителю накануне 9 мая, — прим. ИА REGNUM).

По словам издания, в Латвии также хорошо знают повадки нынешнего московского режима. Кремль раздувает истерию всякий раз, когда суд Латвии пытается судить преступников-коммунистов. Общеизвестно, что просоветские коммунистические преступники во время Второй мировой войны в ряде случаев под видом борьбы против нацистов убивали гражданское население Латвии. Военные преступления, независимо от того, совершены они нацистами или коммунистами, должны быть наказаны (напомним, что ветераны SS героизируются в Прибалтике, тогда как воины антифашистской коалиции являются, по мнению властей прибалтийских государств, преступниками, прим. — ИА REGNUM). В этом случае латвийские суды действуют совершенно справедливым образом. Тем не менее Россия позволяет себе беспардонно вмешиваться в независимость судебной системы соседней страны. Это грубое и беспардонное вмешательство во внутренние дела других государств. Представьте себе, что США критиковали бы решение чешского суда. Это было бы немыслимо (очередная ложь, США неоднократно вмешивалась в судебные решения других стран, что касается Прибалтики, то ни одно возмущение России по поводу осуждения бойцов антифашистского подполья на территории Прибалтики не привело к их отмене или смягчению приговора, прим. — ИА REGNUM).

Россия подстрекает русских в Прибалтике нападать на законные правительства

В 2007 году эстонские власти решили перенести статую солдата Красной армии из центра Таллина на военное кладбище. Это произошло в соответствии с местным законом, принятым демократически избранным парламентом, о ликвидации мемориалов, которые оскорбляют чувства населения, так как Красная армия в Прибалтике воспринимается как символ советской оккупации. Кроме того, это было не уничтожение памятника, а только перемещение, которое эстонцы приветствовали как позитивный шаг. К сожалению, боевики из местного русского меньшинства под управлением Москвы тогда спровоцировали насилие на таллинских улицах, где многие получили ранения, а толпа уничтожила частную собственность (газета умалчивает, что все «организаторы беспорядков» оправданы судом за отсутствием состава преступления, а в ходе беспорядков погиб российский гражданин, виновные так и не найдены, прим. — ИА REGNUM). Эстония также стала объектом массовых российских кибератак (все из эстонских чиновников, кто обвинял Кремль в организации кибератак, спустя время признали, что это был не Кремль, а «неизвестные лица», прим. — ИА REGNUM), а российская полиция в нарушение норм международного права не стала всеми силами защищать посольство Эстонии в Москве. Мы знаем из собственного опыта, что гитлеровская Германия осенью 1938 провоцировала насилие и террор немецкого меньшинства в Судетской области. Также и путинская Россия подстрекает местных русских нападать на местные законные правительства прибалтийских республик, пишет PL.

Турция, Болгария и Румыния помогут НАТО припугнуть Россию

Агрессивная и непредсказуемая политика Москвы вынудила Турцию, Болгарию и Румынию увеличить присутствие своих военно-морских сил в Черном море. Это является частью более широкой стратегии НАТО по устрашения России, передает портал EuroZprávy.

Как пишет издание, заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу в столице Болгарии Софии заявил, что НАТО намерено решительно реагировать на укрепление российских вооруженных сил в Крыму, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году. А также в Черном море, которое из-за энергетических ресурсов и соседства с Ближним Востоком является стратегически важным для Запада.

В России свирепствует эпидемия самоубийств

Россию накрыла эпидемия самоубийств. Число суицидов в России в последнее время вызывает серьезную озабоченность у экспертов и общественности. Случаи добровольной смерти особенно участились среди школьников и молодых людей в возрасте до 30 лет. Зафиксированы также частые случаи самоубийств среди тяжело больных людей, которые выбирают смерть из-за отсутствия обезболивающих. Россия существенно ограничила их импорт из-за экономического и финансового кризиса, сообщает газета Novinky.

Бороться с самоубийствами Кремль намерен цензурой

В ответ Кремль намерен с помощью цензуры ограничить распространение в России информации о самоубийствах. Правительственный орган Роскомнадзор готовит рекомендации для СМИ, как следует информировать общественность о самоубийствах. В прошлом году Роскомнадзор заблокировал более 700 сайтов, которые якобы содержали инструкции к самоубийству.

Как сообщает газета, предписание Роскомнадзора предусматривает, что средствам массовой информации будет запрещено сообщать о самоубийствах чаще, чем раз в день. Кроме того, само слово «самоубийство» не должно употребляться в заголовках новостей и публиковаться на первых полосах, не говоря уже об описании процесса самоубийства или публикации фотографий самоубийц.

Рекомендации основаны на вере Москвы в то, что слишком частое упоминание о добровольном уходе из жизни может спровоцировать психически неустойчивых людей. Поэтому если материал о самоубийстве будет содержать описание жизни умершего, то там должно быть сбалансированное описание как неудач в его жизни, так и достижений, предписывает Роскомнадзор, пишет Novinky.